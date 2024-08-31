لواء كفير الإسرائيلي.. كتائب ووحدات نخبوية سجلها حافل بالانتهاكات

لواء كفير، أو اللواء رقم 900، تأسس عام 2005، وهو أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

يجر اللواء وراءه سجلا حافلا بالانتهاكات الحقوقية، إذ اتهمته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالعنف والتشدد، وحذر مسؤولون أميركيون من "العواقب المدمرة" لتقاعس الولايات المتحدة تجاه ترقية قادته رغم اتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي 28 أغسطس/آب 2024 بدأ الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية تحت اسم "مخيمات صيفية"، وقادها لواء كفير بمشاركة وحدات من خارجه، ووصفت بأنها "الأشد والأقسى" منذ عملية السور الواقي عام 2002.

التأسيس والأهداف

يعود تأسيس لواء كفير إلى عام 2005، ويعرف باللواء رقم 900، وهو أحد أكبر ألوية المشاة الخمسة في الجيش الإسرائيلي، ويتبع مباشرة للقيادة المركزية، ويرتدي أفراده القبعات المموهة والأحذية الحمراء.

وحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي فإن لواء كفير تأسس استجابة لدواعي مكافحة ما سماه "الإرهاب الفلسطيني" في الضفة الغربية.

وتمركزت كتائب اللواء في كل من الضفة وقطاع غزة، لكنها انسحبت من القطاع بعد تنفيذ خطة فك الارتباط في أغسطس/آب 2005.

الهيكلة

يضم لواء كفير 6 كتائب قتالية مستقلة كانت موجودة قبل تأسيسه، ثم جمعت تحت لواء واحد، إضافة إلى وحدتين خاصتين:

كتيبة نحشون: وتعرف بالكتيبة 90، وسميت على شخصية نحشون بن عميناداف، التي ترمز في التراث اليهودي إلى الشجاعة، وتأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1998، وتعمل في مدينتي طولكرم وقلقيلية. كتيبة شمشون: وتعرف بالكتيبة رقم 92، وتحمل اسم شمشون التوراتي، الذي يرمز للقوة في التراث اليهودي، تأسست عام 1989عقب الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتم حلها عام 1995، لكن أعيد تشكيلها في 1997، وهي تعمل في مدينة بيت لحم ومستوطنات جنوب القدس. كتيبة حاروف: وتعرف بالكتيبة رقم 93، وهي امتداد لوحدة سييرت حاروف، التي تشكلت باقتراح من رئيس الأركان السابق إسحاق رابين في 1966 لتكون مختصة في العمليات الأمنية على الحدود مع الأردن، ثم أعيد تأسيسها في 1995، وهي تعمل في نابلس. كتيبة دوشيفات: وتعرف بالكتيبة رقم 94، وتوصف بأنها امتداد لوحدة استطلاع كان قد تم حلها بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأعيد تأسيسها عام 1992 لتكون مختصة في التصدي لسلاح الدبابات، وهي تعمل في منطقة رام الله. كتيبة لافي: وتعرف بالكتيبة رقم 96، تأسست في أواخر التسعينيات من القرن العشرين ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي لمواءمة اختصاص وألفة كتائبه مع التضاريس المختلفة، وهي تعمل في منطقة الخليل. كتيبة نيتسح يهودا: وتعرف بالكتيبة رقم 97، تأسست عام 1999 بدعم من مجموعة من حاخامات "الحريديم"، وتهدف لدمج شباب هذه الطائفة في الجيش والمجتمع الإسرائيلي دون المساس بتقاليدهم الدينية، وهي تعمل في جنين وشمال الضفة الغربية. وحدة سييرت أوكيتز: وهي وحدة خاصة للكلاب. وحدة سييرت لوتار: وهي وحدة خاصة تعنى بـ"مكافحة الإرهاب".

التجنيد والتدريب

تشمل المهام القتالية للواء كفير خوض حرب العصابات والحرب داخل المناطق الحضرية والمواجهة بالمناطق المعقدة، واستباق عمليات المقاومة الفلسطينية وإحباطها، إضافة إلى إقامة نقاط التفتيش وتنفيذ الاعتقالات.

وحتى يُقبل الجنود في لواء كفير يلزمهم إكمال 8 أشهر من التدريب على القتال، تُخصص الأربعة الأولى منها للتدريب القاعدي واللياقة البدنية واستخدام مختلف الأسلحة، إضافة إلى تعزيز الانضباط.

أما النصف الثاني من هذه الفترة فيركز على التدريب المتقدم وحرب المدن والحرب الكيميائية، بينما تشمل تدريبات جنود هذا اللواء تلقي دروس في اللغة العربية.

وبموجب خطة أعلنها رئيس الأركان الأسبق أفيف كوخافي عام 2020، فقد أصبح لواء كفير أحد الألوية الكبرى في الجيش الإسرائيلي إلى جانب لواء غولاني ولواء غفعاتي ولواء ناحال.

وقد أضيفت تدريبات جديدة للّواء بهدف جعله "أكثر فتكا"، وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن هذه التدريبات مبنية على سلوك حزب الله اللبناني وتحاكي مواجهة التحديات في حروب الجبهة الشمالية.

سجل حافل بالانتهاكات

للواء كفير منذ تأسيسه سجل حافل بالانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية وصفت بعض كتائبه بالعنف والتشدد.

وفي قطاع غزة شارك اللواء في الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وكان من بين الانتهاكات التي ارتكبتها وحداته اقتحام مدرسة مهدية الشوا شمال القطاع في 16 أبريل/نيسان 2024 وإجبار الرجال المعتقلين على خلع ملابسهم.

وعلى الرغم من إثبات تورط جنود اللواء في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصا كتيبة نيتسح يهودا، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات الأميركية، فإن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء ضد لواء كفير ولم تمنع أيا من كتائبه من المساعدات العسكرية التي توفرها للجيش الإسرائيلي.

وحسب تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن مسؤولين أميركيين يعتبرون استمرار ترقية قادة سابقين في لواء كفير رغم اتهامهم بانتهاكات حقوقية أمر مقلق ونتيجة لتقاعس الولايات المتحدة، وحذروا من أنه قد تكون له عواقب مدمرة.

عملية "مخيمات صيفية"

في 28 أغسطس/آب 2024 قاد لواء كفير عملية "مخيمات صيفية" التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بمشاركة كتائب من حرس الحدود ووحدات من المستعربين والهندسة العسكرية.

وتشمل هذه العملية مخيمات جنين وطولكرم وطوباس وامتدت إلى الخليل ونابلس والقدس، ووصفت بأنها الأشد والأقسى منذ عملية السور الواقي عام 2002.

وفي تعليق له على العملية دعا وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان هناك، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة.

أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد أعلنت التصدي للعملية التي استشهد على إثرها عدد من الفلسطينيين بينهم قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب أبو شجاع، وشددت على أن الاغتيال "لن يجتث المقاومة في الضفة الغربية المحتلة".