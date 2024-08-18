محمد رضا عارف.. مهندس كهرباء ينوب عن رئيس إيران

سياسي إصلاحي إيراني، ولد في 19 ديسمبر/كانون الأول 1951 بمدينة يزد وسط إيران. مهندس في الكهرباء وأستاذ جامعي، تولى رئاسة معهد "أميد إيرانيان" (أمل الإيرانيين) للدراسات، كما تولى عدة مناصب سياسية وأكاديمية.

كان النائب الأول للرئيس محمد خاتمي خلال ولايته الثانية (2001 حتى 2005)، كما فاز بعضوية مجلس الشورى (البرلمان) من 2016 إلى 2020 عن مدن طهران وري وشميرانات. وفي أغسطس/آب 2024 عيّنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نائبا أول للرئيس.

المولد والنشأة

ولد محمد رضا عارف في 19 ديسمبر/كانون الأول 1951 في مدينة يزد، وهو ابن الحاج ميرزا ​​أحمد عارف، الذي كان أحد التجار في يزد.

زوجة محمد رضا عارف تدعى حميدة مروج فرشي، وهي طبيبة ولديهما 3 أبناء، وقد تعارفا عندما كان سكرتيرا لاتحاد الطلاب الإيرانيين الإسلامي في الولايات المتحدة الأميركية قبل الثورة الإيرانية.

تعارف محمد رضا عارف وحميدة مروج من خلال التعاون وتبادل الخبرات بين اتحادات الطلاب، إذ كانت حميدة في ذلك الوقت طالبة في كلية الطب وعضوا في الرابطة الإسلامية لطلبة جامعة شيراز.

الدراسة والتكوين العلمي

كان عارف متفوقا في الرياضيات منذ أن كان طفلا، وفي عام 1969 حصل على المركز الأول في مسابقة الرياضيات الوطنية، وبعد عام حصل على المركز الثاني في امتحان القبول بالجامعة الوطنية.

درس الهندسة الكهربائية في الكلية التقنية بجامعة طهران، وكان قبل الثورة يساهم في عقد لقاءات دينية خلال أيام دراسته في جامعة طهران.

اعتقلته عام 1975 وحدة مكافحة الشغب في استخبارات نظام الشاه محمد رضا بهلوي "السافاك"، وفي السنة نفسها تخرج من الجامعة بتفوق، وسافر إلى أميركا بمنحة دراسية من جامعة أصفهان للتكنولوجيا.

كان خلال سنوات دراسته في الولايات المتحدة عضوا رسميا وناشطا في رابطة الطلاب المسلمين في أميركا وكندا، وفي عام 1976 حصل على درجة الماجستير، ثم الدكتوراه في 1980 في مجال كهرباء الاتصالات من جامعة ستانفورد.

التجربة السياسية

ترشح محمد رضا عارف للانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2013 عن التيار الإصلاحي، تحت شعار "الاقتصاد والكرامة والعقلانية".

وتمت الموافقة على ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور، لكنه بعد شهر من الحملات الانتخابية، انسحب قبل 4 أيام من التصويت لصالح المرشح آنذاك حسن روحاني الذي أصبح رئيسا للبلاد في تلك الانتخابات، وفاز بولاية ثانية في الانتخابات التي تلتها.

في الدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، كان على رأس قائمة 30 عضوا في "الائتلاف الشامل للإصلاحيين: الخطوة الثانية" في طهران، وتمكن من دخول المجلس العاشر بحصوله على أكثر من مليون و600 ألف صوت.

وفي تلك الانتخابات فاز الإصلاحيون بجميع المقاعد الثلاثين في طهران، كما حصل عارف على أعلى الأصوات في طهران وفي جميع أنحاء البلاد.

أسس عارف معهد "أميد إيرانيان" للدراسات والأبحاث (معنى اسمه "أمل الإيرانيين")، ومن أجل زيادة تنسيق التيار الإصلاحي لانتخابات البرلمان العاشر، طرح فكرة تشكيل مجلس صنع السياسات الإصلاحي وتولى رئاسته.

وقد دخل البرلمان بصفته أول عضو في قائمة الإصلاحيين في طهران، المعروفة باسم قائمة "أميد" (الأمل)، كما تولى رئاسة هذا الفصيل.

الوظائف والمسؤوليات

في عام 1981 تم تعيينه رئيسا لشركة الاتصالات الإيرانية، ولاحقا عمل في مناصب أخرى منها: