نوسانتارا.. عاصمة إندونيسيا الجديدة

مشروع عاصمة إندونيسية خضراء وذكية بتكلفة أكثر من 32 مليار دولار أميركي، تقع بمقاطعة شرق كاليمنتان بمساحة تقدر بأكثر من 256 ألف متر مربع.

أطلق المشروع عقب موافقة البرلمان الإندونيسي على مقترح الرئيس جوكو ويدودو بنقل العاصمة إلى نوسانتارا. وتقرر نقل العاصمة بسبب العوامل البيئية والفيضانات والاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه العاصمة الحالية جاكرتا.

وعملت الحكومة الإندونيسية على توفير محفزات لجذب المستثمرين الأجانب إلى العاصمة الجديدة، وتهدف لتحقيق ناتج إجمالي يقدر بـ180 مليار دولار بحلول عام 2045.

الموقع

تقع نوسانتارا بين منطقتي شمال بيناجام باسر وكوتاي كارتانيغارا بمقاطعة شرق كاليمنتان في جزيرة بورنيو بمساحة تقدر بنحو 256 ألف متر مربع. وتشتهر المدينة بالمعادن، وتوجد في مكان مليء بالغابات المطيرة.

وتقسم المدينة لـ3 تقسيمات رئيسية، هي العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 56180 مترا مربعا، والمركز الحكومي الذي يبلغ مساحته 6671 مترا مربعا، ومنطقة التطوير التي تبلغ مساحتها نحو 200 ألف متر مربع.

التسمية

كلمة نوسانتارا تعني في اللغة المحلية الأرخبيل (مجموعة من الجزر المبعثرة بشكل متقارب في مسطح مائي)، وهو اسم "جاوي" قديم للأرخبيل المالاوي الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة، والأجزاء الجنوبية من الفلبين.

وقد اختارها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لأنها تعكس جغرافية البلاد وتمثل رمزا دوليا.

التاريخ

تسعى إندونيسيا إلى نقل عاصمتها بسبب الفيضانات المتكررة وهبوط الأراضي نتيجة الإفراط في استخراج المياه الجوفية والاكتظاظ السكاني والازدحام في العاصمة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح نقل العاصمة، ففي عام 1957 اقترح الرئيس أحمد سوكارنو نقل عاصمة البلاد إلى بالانغكارايا خلال حفل افتتاح المدينة عاصمة لمقاطعة كاليمنتان الوسطى.

وفي عام 1997، أصدر الرئيس محمد سوهارتو مرسوما رئاسيا بشأن تنسيق وتطوير منطقة جونجول لتصبح مدينة مستقلة، بهدف أن تصبح مركزا للحكومة.

في عام 2013، اقترح الرئيس سوسيلو بامبانج سناريوهين إما السماح لجاكرتا بالاحتفاظ بوضعها عاصمة، بشرط أن يتم البناء والتخطيط في المستقبل بشكل صارم وطويل الأجل، أو نقل مركز الحكومة الإندونيسية خارج جاكرتا تماما.

خلال كلمة ألقاها الرئيس جوكو ويدودو في 16 أغسطس/آب 2019 اقترح أن يتم نقل عاصمة إندونيسيا رسميا من جاكرتا إلى جزيرة كاليمنتان واقترح تسمية العاصمة الجديدة نوسانتارا، في حين وافق البرلمان الإندونيسي على المقترح في 18 يناير/كانون الثاني 2022.

رؤية العاصمة الجديدة

تكلف عمليات بناء نوسانتارا ما يُقدر بأكثر من 32 مليار دولار، إذ أعلنت الحكومة التزامها باستثمار 20% فقط، في حين تأمل أن تأتي نسبة 80% المتبقية من تمويل المستثمرين الأجانب.

وتعمل الحكومة الإندونيسية على تجهيز محفزات لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في نوسانتارا.

وستساعد العاصمة الجديدة إندونيسيا على تحقيق هدفها في أن تصبح دولة متقدمة بحلول 2045 من خلال مشروع العاصمة الذكية والخضراء، وستكون العاصمة مركزا للقطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية والقوى العاملة بالمدينة التي سيبلغ عددها حوالي 4 ملايين نسمة.

كما ستوفر العاصمة الجديدة منازل أكثر خضرة وهواء أنظف وحياة خالية من الازدحام المروري لسكانها، وسيتم تطوير مستشفى دولي ومؤسسات تعليمية عالمية، وسيتم الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تكون 80% من وسائل النقل صديقة للبيئة عبر وسائل النقل العام أو ركوب الدراجات أو المشي، إذ يمكن للشخص الوصول إلى أي مكان داخل نوسانتارا في غضون 10 دقائق.

وستنطلق عمليات الانتقال خلال الفترة (2024- 2045)، إذ يتوقع أن يتم نقل ما يصل إلى 1.9 مليون نسمة إلى العاصمة الجديدة بنهاية فترة المشروع.