كمال المدوري رئيس الحكومة التونسية

سياسي وقانوني ولد عام 1974 بمدينة تبُرْسَق التونسية، تقلد العديد من المناصب البارزة خلال مسيرته المهنية. تولى إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيد في مايو/أيار 2024 وزيرا للتنمية الاجتماعية، ثم رئيسا للحكومة في أغسطس/آب 2024 بعد إقالة أحمد الحشاني.

المولد والنشأة

ولد كمال المدوري في 25 يناير/كانون الثاني 1974 بمدينة تبُرْسَق بولاية باجة شمال العاصمة تونس، وهو متزوج وأب لـ3 أبناء.

الدراسة والتكوين العلمي

أكمل المدوري دراسته في المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين، وحصل على الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية.

كما حصل على درجة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وتخرج من معهد الدفاع الوطني عام 2015.

الوظائف والمسؤوليات

مدرس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين.

نائب لرئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد.

مدير عام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وزير للشؤون الاجتماعية.

رئيس الحكومة التونسية.

التجربة العملية

عمل كمال المدوري مدرسا في المدرسة الوطنية للإدارة والتكوين، وكذا في المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي (قوات الشرطة).

نال عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وكان نائبا لرئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس.

كما نال عضوية مجالس الإدارة في عدة مؤسسات تونسية، كالمؤسسة العمومية للصحة والهيئة العامة للتأمين والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

حصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018، وعين مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، قبل أن يعيّنه وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي في 8 فبراير/شباط 2023 مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض خلفا لـ"ليلي العريبي" التي أحيلت للتقاعد.

في ديسمبر/كانون الأول 2023 أقاله مالك الزاهي من منصبه، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال الزاهي -ضمن تغيير جزئي على الحكومة- بعد 6 أشهر وعيّن المدوري مكانه في 25 مايو/أيار 2024.

وبعد أكثر من شهرين من توليه منصبه وزيرا للشؤون الاجتماعية عيّنه سعيد في 7 أغسطس/آب 2024 رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني قبيل الانتخابات الرئاسية.