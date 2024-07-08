إيهاب الغصين.. مهندس بغزة قاوم الاحتلال والسرطان

مهندس مدني وسياسي فلسطيني، حصل على شهادتي بكالوريوس، ودرجة ماجستير، نشط في العمل الطلابي والنقابي وشغل العديد من المناصب، منها المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعين رئيسا في شبكة الرأي للإعلام، وأصبح وكيل وزارة العمل في قطاع غزة عام 2020.

المولد والنشأة

ولد إيهاب ربحي الغصين -وكنيته "أبو عبد الرحمن"- يوم 12 مايو/أيار 1979 في الكويت، نشأ بين الخليج والولايات المتحدة الأميركية، تزوج من أماني سكيك ابنة النائب في المجلس التشريعي جمال سكيك وأنجبا ولدين و3 بنات.

أصيب بورم سرطاني في المخ وتدهورت حالته الصحية وخاض فترة علاج عصيبة وبدأ يتعافى تدريجيا، ولكن عاد السرطان مرة أخرى في الجلد، وخاض مرحلة علاجية جديدة، ومع ذلك لم يثنه المرض عن الاستمرار في أداء واجباته.

الدراسة والتكوين العلمي

أنهى المرحلة الأساسية في مدرسة عبد الله خلف في الكويت، ومدرسة سبأ في اليمن.

انتقل إلى قطاع غزة لاستكمال دراسته الثانوية ودرس في مدرستي الكرمل وفلسطين شمال القطاع، لكنه حصل على شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة عام 1997.

عاد إلى القطاع ليلتحق بالجامعة الإسلامية ويتخرج بدبلوم بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2004.

كما حصل على شهادة بكالوريوس ثانية في الصحافة والإعلام عام 2012 من جامعة الأمة في غزة.

وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2012 من الجامعة الإسلامية، وكان موضوع أطروحته "أثر الإعلام الأمني على أداء العاملين بالأجهزة الأمنية".

التجربة النضالية

نشط الغصين في العمل الطلابي، فكان رئيسا لنادي الهندسة في الجامعة الإسلامية ورئيسا للأندية الطلابية أيضا في الفترة (2001-2002)، ثم ترأس مجلس طلبة الجامعة في الفترة بين (2003-2005).

انتمى إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 1995، وتعددت مناصبه فيها، فكان عضوا في الهيئة الإدارية العامة للحركة غرب غزة، وعضوا في دائرة الإعلام والعلاقات العامة، كما أصبح عضوا في مجالس الشورى المحلية والكبرى، وعضو الدائرة الوطنية وأمين سر المؤسسات، وأيضا كان أحد المرشحين بقائمة "القدس موعدنا" عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي تقرر إجراؤها في مايو/أيار 2021.

تعددت مناصب الغصين أيضا في عمله النقابي، فكان عضوا في نقابة المهندسين، وعضو مجلس إدارة جمعية طلائع الصحوة الشبابية، وكان عضوا في مجلس إدارة وكالة "صفا" الفلسطينية حتى عام 2013.

أصبح عام 2017 عضوا في مجلس إدارة شبكة الأقصى الإعلامية، وفي عام 2018 أصبح أمين سر تجمع المؤسسات الخيرية.

الوظائف والمسؤوليات

مدير عام لمؤسسة أطياف للإعلام بين عامي (2003-2006).

مدير عام في مكتب وزير الإعلام في الفترة بين (2006-2007).

مدير عام للمكتب الإعلامي (في وحدة الإعلام الخاص) لوزارة الداخلية والأمن الوطني والناطق باسم الوزارة في الفترة بين (2007-2012).

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بين عامي (2012-2016).

ناطق إعلامي باسم الحكومة بين عامي (2013-2014).

أحد مؤسسي ورؤساء شبكة الرأي الإعلامية بين عامي (2013-2016).

وكيل مساعد في وزارة النقل والمواصلات بين عامي (2016-2017)، ووكيل مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين عامي (2017 -2020).

أصبح عام 2018 محاضرا غير متفرغ في تخصص الإعلام في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وفي عام 2020 أصبح وكيلا لوزارة العمل.

الاغتيال

استشهد إيهاب الغصين يوم 7 يوليو/تموز 2024 إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "العائلة المقدسة" غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي العديد من النازحين.

وكان الاحتلال في وقت سابق قد استهدف زوجته وابنته وعددا من أفراد أسرته خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2024.