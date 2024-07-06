ميريح ديميرال.. مدافع تركي عُوقب بسبب "الذئاب الرمادية"

ميريح ديميرال لاعب كرة قدم تركي، يلعب في مركز الدفاع، بدأ مسيرته في نادي فناربخشة للناشئين، وتنوعت انتقالاته بين العديد من الأندية الإيطالية (يوفنتوس وأتالانتا وساسولو)، والبرتغالية (سبورتنغ لشبونة)، وقد بدأ اللعب للمنتخب التركي عام 2018.

المولد والنشأة

وُلد ميريح ديميرال يوم 5 مايو/أيار 1998 في مقاطعة كوجالي شمال غرب تركيا، هوى لعب كرة القدم منذ صغره، وكانت رغبته منذ كان في الـ16 من عمره السفر إلى أوروبا والاحتراف بأحد أنديتها.

يصل طوله حوالي 193 سينتيمترا، وكان قائدا للمنتخب التركي للشباب، وحصد عام 2018 المركز الثالث في بطولة ماوريسيو ريفيلو، وهي البطولة التي كانت شعلة انطلاقه بين الأندية الرياضية الكبيرة.

التجربة الرياضية

بدأ ديميرال تجربته الرياضية بنادي فناربخشة في الفترة بين 2011 و2016، ثم قدم له النادي عرضا بالحد الأدنى للأجور، ولكن بعرض احترافي، فرفض واختار الذهاب لنادي ألكانينينزي البرتغالي، ومنه انتقل إلى نادي سبورتنغ لشبونة في فئة تحت سن 19 عاما، وذلك عام 2018.

عام 2019 أُعير إلى ألانياسبور، وشارك في 20 مباراة، وأثبت مهارته حتى انتقل إلى النادي مقابل 3.5 ملايين يورو، وفي يناير/كانون الثاني من العام نفسه انتقل إلى نادي ساسولو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء حتى 22 يونيو/حزيران، فقرر النادي التعاقد معه بشكل نهائي بسبب تألقه، وما هي إلا أيام حتى نجح ساسولو بتحقيق مكسب مادي سريع ببيع ديميرال لنادي يوفنتوس في صيف 2019 بـ18 مليون يورو.

شارك ديميرال مع ساسولو في 14 مباراة، واعتبر أحد أصغر المدافعين الذين سجلوا هدفين في الدوري الإيطالي.

انتقل إلى صفوف يوفنتوس بداية يوليو/تموز 2019 بعقد مدته 5 سنوات، وفي بداية أغسطس/آب 2021 أُعير لنادي أتالانتا وبقي حتى 27 يونيو/حزيران 2022، قبل انتقاله للنادي بداية يوليو/تموز من العام نفسه.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع ديميرال لمدة 3 سنوات بهدف دعم دفاع الفريق بجوار البرازيلي روجيرو إيبانيز.

أول تركي يرتدي قميص "اليوفي"

المدافع مريح ديميرال أول لاعب تركي ينضم لليوفي، وبهذه المناسبة قال "أن أكون أول لاعب تركي يرتدي قميص يوفنتوس هذا شرف كبير لي، سأحاول أن أكون قدوة في تورينو".

ولعب ديميرال مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2021، وتوجا بـ3 بطولات رفقة يوفنتوس وهي:

بطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.

كأس إيطاليا خلال موسم 2020-2021.

كأس السوبر الإيطالي عام 2021.

شارك ديميرال في 56 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.

بلغت نسبة تمريراته الناجحة 86%، والكرات الطويلة الناجحة 51%، كما نفذ 46 تدخلا ناجحا على الكرة.

الانتقالات بين الأندية

سبورتنغ لشبونة تحت سن 19 (2018-2019).

انتقل إلى نادي ألانا سبور على سبيل الإعارة عام 2018، ثم انتقل إليه رسميا في العام نفسه.

أُعير عام 2019 إلى نادي ساسولو في الفترة بين (يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران).

انتقل إلى نادي يوفنتوس في يونيو/حزيران 2019.

أصبح مدافعا لفريق أتالانتا على سبيل الإعارة في الفترة بين (2021-2022).

انتقل بعقد إلى أتالانتا في الفترة بين (2022-2023).

انتقل إلى النادي الأهلي السعودي عام 2023.

الذئاب الرمادية

أحال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 3 يوليو/تموز 2024 اللاعب ديميرال للتحقيق إثر تحية الذئاب الرمادية التي قام بها بعد تسجيله هدفا ثانيا في مباراة ثمن نهائي يورو 2024، وهي رمز مرتبط بجماعة "الذئاب الرمادية" المتمثلة سياسيا بـ"حزب الحركة القومية التركي".

أصدر اليويفا بيانا قرر فيه معاقبة ميريح بإيقافه مباراتين متتاليتين "لعدم التزامه بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك المناسب، إضافة إلى استغلال الأحداث الرياضية للتعبير عن أمور ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم".

وأدان وزير الرياضة التركي قرار الاتحاد الأوروبي، واعتبره "ظالما ومتحيزا وليس له أي أساس من الصحة".

وكان ديميرال سابقا أحد اللاعبين الأتراك الذين وُبخوا عام 2019 لتأديتهم تحية عسكرية في المباريات، في حين كانت بلاده تقوم بعملية عسكرية في سوريا.