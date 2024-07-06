فيكتوريا ستارمر.. اليهودية الكتومة زوجة رئيس وزراء بريطانيا

محامية وسياسية من حزب العمال البريطاني، وهي زوجة رئيس الوزراء كير ستارمر. عملت فترة قصيرة في المحاماة ثم أصبحت موظفة في القسم القانوني لهيئة الصحة البريطانية.

انتمت إلى حزب العمال في أوائل القرن الـ21 خلال فترة رئاسة توني بلير للحزب وللحكومة البريطانية.

ويعرف عنها أنها يهودية متشبثة بطقوسها وتقاليدها الدينية وتربي عليها أبناءها. ويعيش جزء من عائلتها في إسرائيل.

المولد والنشأة

ولدت فيكتوريا ألكسندر (فيكتوريا ستارمر بعد زواجها) عام 1963 شمال العاصمة البريطانية لندن، وترعرعت في ضاحية غوسب واك، في أسرة متشبثة بالتقاليد والطقوس اليهودية.

أبوها برنارد ألكسندر، يهودي أشكنازي بولندي، عمل محاسبا وأستاذا للاقتصاد، وكانت أسرته قد هاجرت إلى بريطانيا قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأمها باربارا عملت طبيبة في هيئة الصحة البريطانية، واعتنقت اليهودية بعد زواجها من برنارد، وماتت عام 2020.

عاشت فيكتوريا طفولتها جنبا إلى جنب مع أختها جوديث، ونشأت في بيئة يهودية شكلت قيمها ومفهومها للحياة، حتى إنها أصبحت ناشطة في جمعيات يهودية وجعلت شغلها الشاغل مواجهة ما تسميه "معاداة السامية".

الدراسة والتكوين العلمي

درست فيكتوريا المرحلة الابتدائية في مدرسة "تشانينغ" للفتيات في هاي غيت شمال لندن.

كما درست المرحلة الإعدادية والثانوية في شمال لندن أيضا، ثم انتقلت لدراسة تخصص القانون وعلم الاجتماع في جامعة كارديف بمنطقة ويلز.

وخلال فترة دراستها الجامعية ترأست اتحاد الطلاب في جامعتها من عام 1994 إلى 1996.

زواجها وحياتها الأسرية

عملت فيكتوريا وزوجها محاميين في مكتب محاماة بعد تخرجهما، وبينما كان مكلفا بقضية في المحكمة، أراد التأكد من دقة وثائق الملف، فسأل عمن أعدها فقيل له محامية اسمها فيكتوريا.

تواصل معها عبر الهاتف للتأكد من دقة الوثائق، وأنهت معه المكالمة بتوتر، فأعجب بها، وقضى سنوات وهو يحاول الارتباط بها ويلقى الصدود، وانتهت علاقتهما بالزواج عام 2007.

أنجب كير ستارمر وفيكتوريا -المولعة بمتابعة سباقات الخيل- طفلين، أكبرهما ولد سنة 2008، وثانيهما بنت ولدت سنة 2011، وتحرص على أن تربيهما على القيم اليهودية.

بل إن لها تأثيرا حتى على زوجها، فعلى الرغم من أنه يصرح بإلحاده، فإن صلاة السبت وعبادة "الكيدوش" و"الشباط" المعروفة في الطقوس اليهودية هي جزء لا يتجزأ من حياة آل ستارمر كل أسبوع، ويحضرها كير.

فيكتوريا ستارمر ليست مجرد متدينة يهودية، بل هي ناشطة في جمعيات أهلية من أجل نشر وترسيخ الثقافة اليهودية في المجتمع البريطاني.

وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "فيكتوريا ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

وتضيف أنها "على الرغم من كون كير ملحدًا، فإن الأسرة تحتفل بانتظام بيوم السبت، وتحتفل بيوم الراحة الأسبوعي من خلال التجمعات العائلية والطقوس التقليدية".

يعرف عنها أنها امرأة كتومة ولا تحب الظهور، وتحرص على أن تبقي أبناءها وأسرتها وحياتها الخاصة بعيدا عن الأضواء، لذلك لم تدل قط بأي تصريح أو استجواب للصحافة، وحتى خرجاتها وظهورها للعلن كانت قليلة ومحسوبة.

كانت تعمل محامية قبل أن تنضم للعمل في القسم القانوني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وقال كير إنها حتى بعد أن أصبحت زوجة لرئيس الوزراء ستستمر في عملها هذا لأنها تعشقه.