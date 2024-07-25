مسيّرة الهدهد.. طائرة إيرانية كشف بها حزب الله قواعد إسرائيل العسكرية

مسيّرة كهربائية تحلق عموديا في مختلف الأجواء، تتميز بتحملها الظروف الصعبة، وتحلق بطريقة تمكن مستخدمها من الرؤية بشكل واضح لاحتوائها تقنيات تصوير حديثة، تتميز بانخفاض بصمتها الصوتية مما يصعّب سماع أزيزها، لها القدرة على الطيران في علو مرتفع.

النشأة والتصنيع

مسيّرة الهدهد عبارة عن طائرة إيرانية الصنع. بدأ تصميمها أوائل عام 2015 واستغرق إنجازها فترة 8 أشهر وأعلن عنها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه في جامعة الشريف للتكنولوجيا بطهران وذلك حسب وكالة تسنيم للأنباء.

تحتوي على 8 محركات وفي كل جناح 3 مراوح، تبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة، ولها القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي دون الحاجة إلى مدرج.

المواصفات والمميزات

مسيّرة الهدهد عبارة عن طائرة كهربائية لا تتضمن بصمة حرارية أو صوتية، يبلغ طولها حوالي 150 سنتيمترا، وطول جناحها 190 سنتيمترا، تستطيع التحليق لمدة ما بين ساعة وحتى 90 دقيقة، لمسافة 30 كيلومترا.

تحلق بطريقة تمكن مستعملها من الرؤية بشكل واضح، كما لديها القدرة على التخفي وحماية نفسها بشكل جيد وبصوت منخفض جدا.

تساعد تقنياتها على رصد ومطاردة تجمعات العدو وعتاده، وتتميز بتقنيات تصوير فوتوغرافي حديثة، إضافة لميزة البث المباشر للصور، كما تستطيع الدخول على موجات الاتصالات، وتحديد مواقع وحدات المدفعية للعدو.

يصعب اكتشافها وتتبعها نظرا لصغر حجمها وقصر موجاتها الرادارية.

تتميز بقلة إشعاعها الحراري مما يصعب عملية إصابتها بالصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

تستطيع الاستمرار في التحليق الآمن حتى في حال فقد أو عطب أحد محركاتها.

من يمتلكها

أعلنت جماعة جماعة الحوثيين في فبراير/شباط 2017 تصنيعها محليا لـ3 طرز استطلاعية من هذه الطائرة، ومن بينها مسيّرات الهدهد التي لها القدرة على التحليق لمدة تصل حتى 90 دقيقة، ويبلغ طولها 150 سنتيمترا، أما طول جناحيها فيبلغ 190 سنتيمترا، وتتميز بما تتميز به مسيّرات الهدهد الإيرانية.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال عرض عسكري تطويرها عدة صواريخ ومسيّرات محلية الصنع منها مسيّرة "هدهد" الاستطلاعية.

اختراق جوي

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني يوم 24 يوليو/تموز 2024 مقطعا مصورا بطائرته المسيّرة "الهدهد" خلال عملية استطلاعية قال إنها فوق قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

استمر المقطع المصور 8 دقائق، ونُشر تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

أظهر التسجيل قدرة حزب الله على الوصول لأعماق القاعدة الجوية بالرغم من حالة الاستنفار التي أعلنها جيش الاحتلال عقب قصف ميناء الحديدة.

لم يكن هذا التسجيل الأول من نوعه لحزب الله فقد سبقه مقطع آخر في التاسع من الشهر نفسه مدته 10 دقائق لمشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

وفي يونيو/حزيران من العام نفسه نشر حزب الله مقطعا مدته 9 دقائق لمسيّرة الهدهد يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل، وظهرت فيه مشاهد جوية لمدينة حيفا.

ومن هذه المشاهد لقطات لمجمع الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5".