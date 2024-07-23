الموسوعة|الولايات المتحدة الأميركية

سالي رايد أول رائدة فضاء أميركية

sally ride
سالي رايد أصبحت عضوا في لجنة مراجعة خطط رحلات الطيران التابعة للولايات المتحدة عام 2009 (مواقع التواصل الاجتماعي)
23/7/2024

عالمة فيزياء أميركية، وأول رائدة فضاء في الولايات المتحدة والعالم، والأصغر بين رواد الفضاء. وصلت إلى كوكب القمر في 18 يونيو/حزيران 1983 بعد مشاركتها رحلة للمكوك تشالنجر.

المولد والنشأة

ولدت سالي كريستين رايد في 26 مايو/أيار 1951 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لأستاذ جامعي للعلوم السياسية في جامعة سانتا مونيكا وأم تطوعت مستشارة قانونية في إصلاحية للنساء.

وكان كل من الوالدين شيخين للكنيسة المشيخية البروتستانتية في الولاية.

حصلت على منحة دراسية للبنات بسبب تفوقها، وبرز اهتمامها بالعلوم والرياضة البدنية، وصنفت لاعبة تنس محترفة على المستوى الوطني والمحلي.

تزوجت سالي رايد من زميلها رائد الفضاء ستيف هاولي عام 1983م وانفصلت عنه بعد 5 سنوات.

This NASA file photo dated June 1983 shows America's first woman astronaut Sally Ride, as she communicates with ground controllers from the flight deck during the six-day space mission of the Challenger. Ride, the first US woman to fly in space, died on July 23, 2012 after a 17-month battle with pancreatic cancer, her foundation announced. She was 61. Ride first launched into space in 1983, on the seventh US space shuttle mission. AFP PHOTO/NASA/HO ++RESTRICTED TO EDITORIAL USE- NOT FOR ADVERSTISING OR MARKETING CAMPAIGNS - MANDATORY CREDIT: AFP
سالي رايد بدأت في تأسيس شركتها الخاصة عام 2001 (الفرنسية)

الدراسة والتكوين العلمي

انضمت سالي إلى جامعة سوارثمور لـ3 فصول دراسية، ثم باشرت دورات في الفيزياء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والتحقت بعدها بجامعة ستانفورد، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الفيزياء.

ثم تابعت مسيرتها الأكاديمية حتى نالت درجة الماجستير في جامعة ستانفورد عام 1975، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء عام 1978.

كان العام 1978 عاما مفصليا في حياة رايد، إذ قدمت طلبا إلى جامعة ستانفورد لاعتمادها ضمن برنامج الفضاء، وكانت من بين 8 آلاف شخص تفاعلوا مع إعلان نشرته الجامعة بحثا عن مرشحين وقدموا طلباتهم لهذا البرنامج.

وفي 18 يونيو/حزيران عام 1983، اتجهت رايد في طاقم الفضاء تشالنجر للرحلة الفضائية "إس تي إس-7″، وكانت مهمتها تحديدا تشغيل الأقمار الصناعية، وعادت إلى الأرض في 24 يونيو/حزيران.

Astronaut Sally Ride sits in the aft flight deck mission specialist's seat during de-orbit preparations in this NASA handout photo رويترز
سالي رايد مُنحت وسام الحريّة الرئاسي الأميركي في 2013 بعد وفاتها (رويترز)

التجربة العملية

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1984، عادت رايد للفضاء على متن مكوك تشالنجر، لمدة 9 أيام فقط، وأُلغيت رحلة ثالثة لسالي كان مخططا لها، وذلك بعد أن توقفت رحلات المكوك بسبب حادث الانفجار المأساوي الذي تعرض له في 28 يناير/كانون الثاني 1986.

وبعد تأسيسها مكتب الاستكشاف التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، قادت رايد معهد كالفورنيا للفضاء، وكانت جهودها واضحة ضمن فريق التحقيق في كارثتي تشالنجر وكولومبيا.

الوظائف والمسؤوليات

  • قررت في عام 1987 العمل في جامعة ستانفورد في مركز الأمن الدولي والسيطرة على التسليح.
  • بدأت رايد في تأسيس شركتها الخاصة في عام 2001، من منطلق اهتمامها بتطوير البرامج التعليمية التي تحفز الطلاب على البحث العلمي خاصة الإناث منهم.
  • في السابع من أيار/مايو 2009 أصبحت رايد عضوا في لجنة مراجعة خطط رحلات الطيران التابعة للولايات المتحدة، بطلب من مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.
Former astronaut and Ohio Democrat Senator John Glenn shakes hands with former astronaut Sally Ride (R) during ceremonies marking Space Day رويترز
رائد الفضاء السابق جون جلين يصافح سالي رايد خلال احتفالات بمناسبة يوم الفضاء (رويترز)

المؤلفات والإنجازات

شاركت رايد في كتابة 7 كتب حول الفضاء تستهدف الأطفال، بهدف تشجيعهم على دراسة العلوم، ومن كتبها:

  • إلى الفضاء والعودة.
  • المسافر.
  • الكوكب الثالث.
  • لغز المريخ.
  • استكشاف نظامنا الشمسي.

كما شاركت مع تام أوشوغنسي -الطبيبة النفسية وأستاذة علم النفس المدرسي في جامعة ولاية سان دييغو- في تأليف عدد من الكتب، وإدارة مؤسسة رايد لعلوم الفضاء.

Astronaut Sally Ride, mission specialist on STS-7, monitors control panels from the pilot's chair on the Flight Deck of the Space Shuttle Challenger رويترز
سالي رايد أثناء مراقبتها لوحات التحكم من كرسي الطيار في مكوك الفضاء تشالنجر (رويترز)

الجوائز والأوسمة

  • نالت سالي رايد في عام 1994 جائزة صامويل بيارد لأعلى خدمة عامة نتيجة مساهماتها في مجال العلوم واستكشاف الفضاء.
  • وحصلت على وسام ناسا للسفر عبر الفضاء، وعلى عدد كبير من الجوائز التكريمية والأوسمة.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 منحتها مؤسسة الفضاء جائزة إنجاز العمر الذي قدمته تكريما لها.
  • مُنحت وسام الحريّة الرئاسي الأميركي في 2013 بعد وفاتها.
  • في أبريل/نيسان 2013 أعلنت البحرية الأميركية عزمها على تسمية سفينة أبحاث على شرف رايد.
  • كما أصدرت دائرة البريد الأميركية عام 2018 ختما بريديا من الدرجة الأولى تكريما لإنجازاتها القيمة.

الوفاة

توفيت رايد في 23 يوليو/تموز 2012، عن عمر ناهز (61 عاما) بمنزلها في كاليفورنيا بعد 17 شهرا من تشخيص سرطان البنكرياس.

وأعلن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما في 20 مايو/أيار 2013 في ملتقى بعنوان "تحية وطنية لسالي رايد" في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها مُنحت وسام الحريّة الرئاسي بعد الوفاة، وهو أعلى تكريم مدني في أميركا.

وقد تسلمت الوسام نيابة عنها صديقتها وشريكتها تام أوشوغنسي، المديرة التنفيذية لشركة سالي رايد للعلوم.

المصدر : مواقع إلكترونية