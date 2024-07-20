10 من السياسيين والمستشارين ومديري الحملات يستعين بهم المرشح الجمهوري للرئاسة، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024. بعضهم كان معه منذ 2016، وبعضهم يعمل معه للمرة الأولى، يشكلون الدائرة الضيقة التي يثق بها ترامب داخل الحملة، وأسهموا في تنظيم حملاته الانتخابية وإداراتها.

وتتنوع جذور هؤلاء المستشارين بين أميركيين من أصول آسيوية، أو أوروبية، كما تتوزع تخصصاتهم بين العلوم السياسية والقانونية، وتكنلوجيا الاتصالات، وكذا العلوم الإستراتيجية وعلم التخطيط.

ستيفن تشيونغ (Steven Cheung)

مستشار سياسي ولد عام 1983 في ولاية كاليفورنيا لأبوين صينيين مهاجرين إلى الولايات المتحدة، وتخرج في جامعتها بعد أن درس العلوم السياسية وعلوم الحاسوب، ثم تدرب مع حاكم الولاية حينها أرنولد شوارزنيغر، وانضم بعدها إلى فريق الحملة الرئاسية للسيناتور جون ماكين عام 2008.

يتمتع ستيفن بخبرة عالية في عالم الاتصالات، لذا عمل مع ترامب عام 2016 مديرا للاستجابة السريعة في فريق الحملة الانتخابية، وبعد فوز ترامب بالرئاسة عُيّن مساعدا للرئيس ومساعدا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض، لكنه غادره عام 2018 لمتابعة عمله الخاص.

انضم مرة أخرى إلى حملة ترامب الانتخابية عام 2020 متحدثا باسمه بعد أن استعانت الحملة بخدمات شركة يملكها ويديرها ستيفن، كما عمل في حملة ترامب الرئاسية عام 2024 متحدثا باسمه أيضا، وأُخذ عليه أنه استخدم مصطلحات سياسية عنيفة تجاه خصومه ووصفهم ذات مرة "بالحشرات".

وعلى صعيد آخر تجمع الرياضات القتالية كلا من ترامب وتشيونغ، وقد شوهدا في لاس فيغاس يمارسان عدة أنواع من هذه الرياضات.

توني فابريزيو (Tony Fabrizio)

خبير سياسي في مجال الرأي العام وحليف قديم لترامب، وأحد أبرز خبراء الانتخابات والاستطلاعات في أميركا. عمل مسؤولا رئيسيا عن استطلاعات الرأي في 5 انتخابات رئاسية أميركية، كما عمل مستشارا لترامب لمدة عامين بعد خروجه من البيت الأبيض.

خلال مسيرته المهنية التي امتدت نحو 38 عاما ساعد في انتخاب العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعدد من المحافظين، إضافة إلى عمله مع عشرات من المجموعات المعنية بالقضايا والجمعيات التجارية، كما عمل زميلا زائرا في معهد السياسية في جامعة شيكاغو.

وفي عام 2017 منحه زملاؤه في الجمعية الأميركية للمستشارين السياسيين جائزة "مستطلع الرأي لهذا العام" عن عمله في حملة ترامب عام 2016. انضم فابريزيو إلى حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 ضمن كبار المستشارين.

بوريس إبشتاين (Boris Epshteyn)

إستراتيجي سياسي ومحاور ومحام ومصرفي صاحب خبرة، ولد في موسكو لأبوين يهوديين روسيين وانتقل إلى بلدة بلينسبورو بولاية نيوجيرسي.

انتقل إلى واشنطن للالتحاق بجامعة جورج تاون وهناك تعرف على ترامب وأصبحا صديقين، تخرج إبشتاين من كلية الخدمة الخارجية في الجامعة نفسها وحصل على الدكتوراه في القانون من مركز القانون فيها.

كما أنه مؤسس مجموعة جورج تاون الاستشارية ورئيسها، عمل مع ترامب في حملته الانتخابية الأولى بصفته مستشارا أول للحملة عام 2016، وبعد فوز ترامب بالرئاسة شغل إبشتاين منصب المساعد الخاص للرئيس ومدير الاتصالات المساعد في البيت الأبيض.

وكان من ضمن عمله إدارة إستراتيجية الظهور الإعلامي لممثلي إدارة ترامب، وتنسيق المقابلات وتقديم الإحاطات لكبار المسؤولين في الإدارة بما في ذلك الرئيس ونائبه، إلا أنه ترك البيت الأبيض بعد عدة شهور من تولي ترامب الرئاسة، ورفض التعليق على الحادثة وبقي في دائرة ترامب الكبرى.

وفي عام 2020 كان إبشتاين المستشار الإستراتيجي لحملة ترامب الانتخابية، وبسبب قربه منه وقع في مشاكل قانونية عدة، واستدعي للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في منطقة أتلانتا للتحقيق في جهود ترامب لقلب نتائج الانتخابات في الولاية.

وبقي مدافعا عن ترامب على الرغم من ذلك، وحضر معه جلسة محاكمته في أبريل/نيسان 2023. وعمل مستشارا رئاسيا في حملته الرئاسية لعام 2024.

جيسون ميلر (Jason Miller)

مستشار سياسي أميركي وإستراتيجي اتصالات معروف بأدواره في الحملات الانتخابية المختلفة للحزب الجمهوري. حصل على بكالوريوس في الآداب والعلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن وتخرج فيها عام 1997.

عمل بداية حياته المهنية شريكا ونائبا للرئيس التنفيذي في شركة جيمستاون أسوشيتس، وهي شركة متخصصة في السياسة والشؤون العامة والإعلانات المؤسسية.

وفي عام 2016 كان مستشار الاتصالات الرئيسي في حملة المرشح الجمهوري تيد كروز، وبعد أن أوقف كروز حملته الانتخابية أعلنت الحملة الرئاسية لترامب أن ميلر انضم إليها مستشارا خبيرا في الاتصالات، وبعد فوز ترامب بالرئاسة لم يكمل ميلر معه لأسباب خاصة.

عندما بدأ ترامب حملته الانتخابية عام 2020 كان ميلر معه، وظل مستشارا له بعد الانتخابات، وعمل متحدثا باسمه عام 2021. ومع انطلاق حملة ترامب الانتخابية الرئاسية لعام 2024 عُين فيها ميلر مستشارا أول.

دان سكافينو (Dan Scavino)

مستشار سياسي أميركي بارز، ومسؤول سابق في البيت الأبيض، نشأ في نيويورك لأسرة مهاجرة من إيطاليا، وحصل على بكالوريوس في الاتصالات من جامعة ولاية نيويورك في بلاتسبرغ عام 1998.

عمل مديرا في شركتي كوكاكولا وغالديرما، ثم أصبح المدير العام لنادي ترامب الوطني للغولف. انتقل إلى عالم السياسة عام 2015 حين انضم إلى حملة ترامب الانتخابية مديرا لوسائل التواصل الاجتماعي، وبعد فوز ترامب عيّن مديرا لوسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض.

ويلعب دان سكافينو دورا رئيسيا في حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، إذ يعد من كبار المستشارين فيها، ولديه خبرة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

فينس هالي (Vince Haley)

مستشار سياسي وإستراتيجي معروف بارتباطه الوثيق برئيس مجلس النواب الأميركي السابق نيوت غينغريتش وعمله مع ترامب. حاصل على البكالوريوس من كلية ويليام وماري، وماجستير في القانون من جامعة فرجينيا وآخر من كلية أوروبا.

عمل هالي مع غينغريتش وشغل منصب مدير السياسات الانتخابية في حملته الرئاسية عام 2012. كما عمل نائبا لرئيس السياسات في لجنة العمل السياسي، وشارك في تأليف عدة كتب وساعد في إنتاج عدد من الأفلام مع شركة "غينغريتش برودكشنز".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2017 عينه ترامب مستشار السياسة والإستراتيجية وكتابة الخطب في البيت الأبيض، وعمل تحت إشراف ميلر في مكتب كتابة الخطب لمدة 4 سنوات.

وعمل كذلك كاتبا للخطب في حملة ترامب الانتخابية عام 2024، وكان يكتب المسودات الأولية للنصوص التي يستخدمها ترامب في تسجيل فيديوهاته، إضافة إلى كتابة نصوص حول كيفية تعامل إدارة حملته مع قضايا التعليم والطاقة والهجرة.

روس ورثينغتون (Ross Worthington)

مساعد سياسي أميركي معروف بدوره في كتابة الخطب، ومستشار سياسي في إدارة ترامب، عمل عن قرب مع غينغريتش في رئاسة مجلس النواب، حيث كان مديرا للأبحاث وكاتبا رئيسيا في شركته، وتعود خبرته في كتابة الخطابات إلى عمله مع غينغريتش.

انضم للعمل في البيت الأبيض مع زميله فينس هالي تحت إشراف ميلر، حيث شارك في كتابة خطب مهمة ومثيرة للجدل، من أهمها الخطاب الذي ألقاه ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لمنع اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

استدعي من قبل اللجنة النيابية التي حققت في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني، بسبب دوره في صياغة الخطابات، وانضم إلى حملة ترامب الانتخابية عام 2024 ليكمل عمله في كتابة الخطابات مع هالي.

سوزي وايلز (Susie Wiles)

مستشارة سياسية أميركية، ولدت عام 1957 وتخرجت من جامعة ماريلاند كوليج بارك. بدأت حياتها السياسية مساعدة للنائب السياسي جاك كمب، ثم انضمت إلى حملة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الرئاسية عام 1980.

أدارت بعد ذلك حملات انتخابية كثيرة لحكام الولايات والمرشحين الرئاسيين، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاما في الإستراتيجية السياسية والعلاقات الحكومية والشؤون العامة. وتوصف بأنها "قوة محسوسة تكاد لا ترى" وتشتهر بفعاليتها الهادئة وموضوعيتها.

عملت مع ترامب في حملته الرئاسية عام 2016 و2020 خبيرة إستراتيجية، وفي عام 2024 عادت لتعمل مع ترامب في حملته الرئاسية مستشارة ومديرة لحملته الانتخابية.

كريس لاسيفيتا (Chris LaCivita)

مستشار سياسي أميركي، ولد عام 1966، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة فرجينيا كومنولث عام 1989. التحق بفيلق المشاة البحرية لكنه أصيب أثناء خدمته وسُرِّح من عمله.

يعد لاسيفيتا من قدامى المحاربين، وشارك في عدد من الحملات الرئاسية على مستوى الولاية والكونغرس، ويتمتع بسجل حافل من الفوز في الحملات الصعبة على كل مستوى من مستويات الاقتراع.

شغل مناصب عليا داخل اللجان الحزبية على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية، بفضل خبرته في تطوير الإستراتيجيات والرسائل وبرامج الاتصال بالناخبين والنفقات المستقلة.

وفي عام 2020 أصبح لاسيفيتا رئيسا لـ"الحفاظ على أميركا"، وهي لجنة عمل سياسية جديدة مؤيدة لترامب. وفي عام 2024 عمل مستشارا أول في حملة ترامب الرئاسية.

بريان هيوز (Brian Hughes)

ناشط سياسي مخضرم في فلوريدا، ويعرف بأنه شخصية بارزة في تالاهاسي، تولى مناصب عليا في إدرة بلدية جاكسونفيل.

وفي عام 2012 كان هيوز من المستشارين السياسيين الذين ساعدوا في الحملة الأولية لدي سانتيس خلال ترشحه للكونغرس، ولم يعمل على حملات بعدها، إلا أن ترامب آثر اختياره عام 2024 ليقود حملته الانتخابية في ولاية فلوريدا.