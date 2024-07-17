محامية أميركية من أصول هندية، وهي زوجة جي دي فانس نائب المرشح الرئاسي دونالد ترامب، والذي أعلن عنه يوم 16 يوليو/تموز 2024، ولدت عام 1986 لأسرة هندوسية وكبرت ونشأت في كاليفورنيا، ودرست في جامعاتها ومارست المحاماة، قبل أن تعلن اعتزالها بعد زواجها.

الولادة والنشأة

ولدت أوشا تشيلوكوري عام 1986 لأسرة هندوسية مهاجرة من الهند، ونشأت في ضواحي سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفيها درست الثانوية في مدرسة جبل الكرمل بضاحية رانشو بيناسكيتوس.

تزوجت من جيمس ديفيد فانس عام 2014، وأنجبا 3 أطفال: ولدان سمياهما إيوان وفيفيك، وابنة سمياها ميرابل.

وتعرف عليها لأول مرة عندما كانا زميلين بكلية القانون في جامعة ييل، ونظما مجموعة مناقشة حول "التدهور الاجتماعي في أميركا البيضاء"، وعقدا قرانهما بعد عام من تخرجهما.

يعترف جي دي فانس بأن زوجته كان لها الفضل في توجيهه في بداية حياته المهنية، إذ كان هو الآخر محاميا، وقال في مقابلات صحفية إنه كان يعتبرها "مرشدته الروحية" في الجامعة، وأثنى عليها كثيرا بسبب دعمها المستمر له في حياته العملية والسياسية.

دعمته بقوة في حملته الانتخابية للحصول على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو عام 2022، وقال عنها في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 "كانت تشجعني دائما على البحث عن الفرص التي لم أكن أعرف أنها موجودة".

وأضاف جي دي فانس في مقابلة صحفية أخرى عام 2020 "أنا من هؤلاء الرجال الذين يستفيدون حقا من وجود صوت أنثوي قوي فوق كتفه الأيسر يقول افعل كذا ولا تفعل كذا".

الدراسة والتكوين العلمي

حصلت على درجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبردج عام 2010، وعلى الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل عام 2013.

عملت أوشا تشيلوكوري محامية في مكتب "مونجر- تولز وأولسون" للمحاماة في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة، وعملت كذلك في المحكمة العليا الأميركية.

التجربة الحقوقية

بدأت أوشا مسيرتها المهنية في المحاماة مع مكتب "مونجر- تولز وأولسون"، ثم عملت كاتبة قانونية في المحكمة العليا حتى عام 2018.

وفي يناير/كانون الثاني 2019 عادت للعمل في "مونجر- تولز وأولسون"، وركزت على الدعاوى المدنية والطعون المعقدة، ثم استقالت من منصبها وأعلنت تركيزها على العناية بعائلتها.

ألهمت أوشا زوجها فانس خلال مسيرته المهنية السياسية، وساهمت معه في إخراج مذكراته في كتاب "مرثية قروي" الذي كان من الأكثر مبيعا عام 2016 وتحولت قصته إلى فيلم من إخراج رون هوارد عام 2020.

المناصب والمسؤوليات

خلال وجودها في جامعة ييل عملت: