نظام جدام.. أداة تحول القنابل "الغبية" إلى "ذكية"

نظام جدام (JDAM) أو "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة التي يصطلح عليها بـ"القنابل الغبية"، فتجعلها ذخائر موجهة -أي ذكية- قادرة على إصابة أهدافها بدقة. صنعت هذا النظام شركة بوينغ، وكان نتاج تعاون بين القوات الجوية والقوات البحرية الأميركية.

يتميز النظام بدقته العالية لاعتماده على الأقمار الاصطناعية لتوجيه القذائف، ويعني ذلك أنه لا يتأثر بالظروف الجوية مثل الصواريخ الموجهة بالليزر.

وتكلّف كل حزمة جدام نحو 22 ألف دولار على الأقل، وتعدّ تكلفته منخفضة نسبيا مقارنة بالفائدة المرجوة منه، إذ يغني الجيوش عن استخدام مجموعة طائرات حربية لإصابة هدف واحد، ويصبح من الممكن إصابة أهداف عدة باستخدام طائرة حربية واحدة محملة بالقنابل الذكية.

التصنيع

ويحوّل نظام "جدام" أنواعا متعددة من القنابل التقليدية إلى قنابل موجهة، وتسمى اختصارا بـ"جي بي يو"، ويمكن استخدامه على قنابل أرض جو غير الموجهة من نوع "إم كيه 84" (وزنها 907 كغ) فتصبح "جي بي يو-31" (وزنها 961 كغ)، أو قنابل "إم كيه 83" (وزنها 454 كغ) وتصبح "جي بي يو-32" (وزنها 461 كغ)، أو قنابل "إم كيه 82" (وزنها 181 كلغ) فتصبح "جي بي يو-38" (وزنها 254 كلغ).

وأصبحت أغلب الطائرات الحربية والمسيّرات الأميركية مجهزة لتكون متوافقة مع نظام "جدام".

المواصفات الفنية

يعدّ الذيل الجزء الرئيسي لنظام جدام، ويحتوي على وحدة تحكم وزعانف توجّه القنبلة إلى الهدف. وتجمع وحدة التحكم بين نظامين:

التوجيه باستخدام المبدأ الفيزيائي المعروف بالقصور الذاتي أو "آي جي إس"، وهو نظام قياسي قائم على التسارع، ويمكنه تتبّع موقع الصاروخ تقريبا بناء على التسارع الذي يكتشفه في حركته.

نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" الذي يستخدم شبكة أقمار صناعية خاصة بالجيش الأميركي.

ولتركيب نظام "جدام" على قنبلة، يزال ذيلها ويستبدل به ذيل جديد يحتوي على نظام التوجيه الذكي، وللذيل الجديد زعانف تحركها تروس داخلية بناء على أوامر وحدة التحكم، وتتيح هذه الإشارات توجيه القنبلة نحو الهدف المرجو بدقة وباستمرار في الجو.

كذلك يضم الجهاز شرائط تستخدم لتحسين تدفق الهواء حول القذيفة، ومن ثم تعزيز دقتها وثباتها وقدرتها على الوصول إلى الهدف المحدد، ويمكن إلقاء القنابل المجهزة بحزمة "جدام" من علو يصل إلى أكثر من 13 ألفا و677 مترا.

ويتيح النظام مرونة في تحديد هدف القنبلة، إذ يمكن إدخال إحداثيات الهدف قبل إقلاع الطائرة الحربية، أو تعديلها من الطاقم في الجو، ويمكن أيضا للنظام أن يقرأ الإحداثيات تلقائيا باستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة.

حروب استخدم فيها نظام جدام

استخدمت أميركا نظام "جدام" في حروبها التالية:

في حرب كوسوفو (1998-1999).

في حرب البوسنة والهرسك (1992-1995).

في حرب أفغانستان (2001-2021).

في غزو العراق (2003-2011).

كذلك أمدّت أميركا حلفاءها بنظام "جدام"، وبرز استخدامه في الحروب التالية: