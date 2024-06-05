باروخ غولدشتاين.. طبيب إسرائيلي أميركي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي

طبيب أميركي إسرائيلي، ومتطرف يهودي، كان عضوا في حزب حركة كاخ. عمل طبيبا في الجيش الإسرائيلي، وارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل يوم 25 فبراير/شباط 1994، الموافق 15 رمضان 1415هـ.

المولد والنشأة

ولد باروخ غولدشتاين يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1956 في حي فلاتبوش بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وينحدر من عائلة أرثوذكسية.

كان عضوا في حزب حركة كاخ، التي مُنعت من الترشح في الانتخابات الإسرائيلية بسبب برنامجها العنصري المناهض للديمقراطية، وقد حاول الترشح لانتخابات الكنيست ولكنه رُفض بسبب حمله لجنسيتين.

وكان غولدشتاين يقول دائما إنه يوجد وقت لممارسة الطب ووقت آخر للقتل.

الدراسة والتكوين

درس في مدرسة يشيفا فلاتبوش في بروكلين (مدرسة نهارية يهودية خاصة أرثوذكسية حديثة)، ثم التحق بكلية أينشتاين للطب متخصصا في مجال الصدمات وطب الطوارئ.

التجربة الطبية

عمل طبيبا في الجيش الإسرائيلي بعد هجرته عام 1983 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد بدأ مجندا ثم أصبح ضمن قوات الاحتياط.

بعد انتهاء الخدمة الفعلية، استمر بالعمل طبيبا وعاش في مستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل، حيث عمل طبيبا للطوارئ.

على الرغم من آرائه العدائية حصل على إشادتين من الجيش الإسرائيلي عام 1993 تقديرا لعمله الطبي، وأيضا في يناير/كانون الثاني 1994 أُوصي بترقيته من رتبة نقيب إلى رائد.

مذبحة الحرم الإبراهيمي

صباح يوم الجمعة الموافق 25 فبراير/شباط 1994، دخل غولدشتاين إلى قاعة الحرم الإبراهيمي مرتديا خوذته وزيه العسكري حاملا مسدسا وبندقية وحقيبة مليئة بذخائر الرصاص، وانتظر سجود المصلين وأطلق عليهم سلاحه الرشاش.

وقال شاهد عيان إن غولدشتاين لم يكن وحيدا "بل ساعده مستوطنون في إطلاق الرصاص، وجيش الاحتلال الذي اقتحم المسجد وسط إطلاق نار كثيف في تلك اللحظات".

وأسفرت المجزرة عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 129 آخرين، بينما وُجد غولدشتاين مقتولا بإحدى زوايا المسجد الغربية، اعتقدت الشرطة أنه أطلق النار على نفسه، ولكن تبين لاحقا أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي أدى لوفاته.

لم يكن هذا الاعتداء الأول لغولدشتاين على المصلين، فقد ارتكب العديد من الجرائم الأخرى على فترات متقاربة دون أن يتدخل جيش الاحتلال ليردعه أو يعتقله، فقد سبق وألقى قنابل حارقة على حصير المصلين، وكان يُحضر دبابيس اللوحات ويرشها في طريقهم فيوقع الكثير منهم.

ردود الفعل

دُفن غولدشتاين في حديقة مائير كاهانا التذكارية بمستوطنة كريات أربع، بعد رفض السلطات دفنه في المقبرة اليهودية في الخليل.

أصبح قبره مزارا لليمين الإسرائيلي المتطرف، واستقبل حوالي 10 آلاف شخص، ولكن بحلول عام 2000 أمرت المحكمة العليا بإزالة المزار الشبيه بالضريح، ونفذ رجال الشرطة قرار المحكمة.

أشاد بعض المتطرفين بغولدشتاين وحاولوا تبرير تصرفاته استنادا للشريعة اليهودية، ولكنه هوجم بشدة من قبل المؤسسة الحاخامية.

أغلق المسجد بعد المجزرة قرابة 6 أشهر، ثم اقتطع نصفه للمستوطنين، وأقيمت بوابات إلكترونية على أبوابه للحد من وصول المصلين.

أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص أثناء تشييع الشهداء في المجزرة، مما رفع عدد الضحايا إلى 50 شهيدا و150 جريحا.

أدان مجلس الأمن الدولي هذه المجزرة يوم 18 مارس/آذار 1994، ودعا لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين بما في ذلك نزع سلاح المستوطنين.

كما نفذت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 5 عمليات استشهادية بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 1994 قتل فيها 36 إسرائيليا وجرح أكثر من 100 آخرين.