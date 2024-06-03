كلوديا شينباوم.. فيزيائية ترأس المكسيك

سياسية وفيزيائية ومهندسة بيئية مكسيكية، نشأت في وسط نشيط من الناحية الفكرية والثقافية والعلمية. تولت منصب عمدة تلالبان عام 2015، ومدينة مكسيكو عام 2018، ثم تخلت عن المنصب وترشحت للرئاسة عن حزب مورينا الحاكم.

المولد والنشأة

ولدت كلوديا شينباوم باردو يوم 24 يونيو/حزيران 1962، في جنوب المكسيك لعائلة يهودية، هاجر أجدادها من ليتوانيا وبلغاريا هربا من التمييز والاضطهاد النازي.

هي الابنة الثانية لعالمة الأحياء آني باردو سيمو، والمهندس الكيميائي كارلوس شينباوم، اقتفت أثر والديها في مجال العلوم، وعكست التزامهما بالمشاركة السياسية، حيث كانا ذوي توجه يساري، وفقدت والدتها وظيفتها لمشاركتها في مظاهرات قادها الطلاب عام 1968 ضد نظام الحزب الواحد الذي حكم المكسيك.

نشأت بين نخبة فكرية وثقافية وعلمية، وتعلمت فن الباليه واللغة الفرنسية.

تتلمذت على يد الرئيس المكسيكي السابق "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"، فكانت تتبنى أسلوبه وطريقته في الحديث، غير أنه كثيرا ما كان يستشهد بمعتقداته المسيحية بينما شينباوم نادرا ما تناقش تراثها اليهودي، واشتهرت بأنها ليست متدينة.

الدراسة والتكوين العلمي

التحقت كلوديا شينباوم بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، وتخرجت فيها بدرجة بكالوريوس في الفيزياء عام 1989.

حصلت على شهادة الماجستير في هندسة الطاقة بالجامعة ذاتها عام 1994، كما أجرت أبحاث الدكتوراه في الهندسة عام 1995، بمختبر لورانس بيركلي الوطني في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

أجرت تحليلات ودراسات مفصلة عن الطاقة واستخداماتها في قطاعات الاقتصاد، كما حللت استخدامها في وسائل النقل المكسيكية، ونشرت دراسات حول توجهات استخدام الطاقة في المباني المكسيكية.

عام 2006 عادت إلى جامعة المكسيك وواصلت بحثها العلمي، وأسهمت في قسم التخفيف من التغير المناخي في تقريري التقييم الرابع والخامس الصادرين عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

حصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على جائزة نوبل للسلام بعد نشر التقييم الرابع في عام 2007.

التجربة السياسية

بدأ نشاط شينباوم السياسي أثناء دراستها، إذ ساعدت في تأسيس الحزب الديمقراطي الثوري بقيادة الطلاب عام 1998.

عُينت عام 2000 وزيرة للبيئة في مكسيكو، وأشرفت على إدخال نظام الحافلات في المدينة، وبناء المستوى الثاني من طريق بيريفيريكو.

كانت عضوا سابقا في فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعنِي بتغير المناخ، وكانت ضمن الفريق الذي فاز بشكل مشترك بجائزة نوبل للسلام في عام 2007.

عام 2015 انتخبت عمدة لمنطقة تلالبان، وشددت على أهمية المياه والاستخدام العادل، على الرغم من تلقيها انتقادات بسبب الحوادث التي وقعت في البنية التحتية التي أشرفت عليها خلال فترة ولايتها، وسقوط العديد من الوفيات إثر زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب المحافظة عام 2017.

عام 2018، انتخبت عمدة لمدينة مكسيكو، وأصبحت أول امرأة تنتخب لهذا المنصب، تولت قضايا النقل العام والبيئة، وأعلنت عن خطط لإصلاح نظام مترو الأنفاق في المدينة، ومع ذلك، أشار منتقدوها إلى استمرار الحوادث المميتة في مترو الأنفاق على الرغم من محاولتها الإصلاحات.

أول رئيسة للمكسيك

أعلنت شينباوم يوم 12 يونيو/حزيران 2023 أنها ستتنحى عن منصب عمدة مدينة مكسيكو لتترشح للرئاسة عن حزب مورينا. وأشارت إلى أن العديد من كبار مسؤولي الحزب سيبقون في مناصبهم إذا تولت رئاسة البلاد. وقالت لمؤيديها "لأول مرة منذ 200 عام من الجمهورية سأصبح أول امرأة تتولى رئاسة المكسيك".

وقال محللون إنها تواجه عملية توازن دقيقة بين أهداف سياستها والحفاظ على إرث لوبيز أوبرادور، وإنها حريصة على عدم انتقاده لأنه معلمها ومصدر الكثير من دعمها الانتخابي.

فازت كلوديا بالانتخابات الرئاسية في 2 يونيو/حزيران 2024 بنسبة فاقت 58% من الأصوات، وأصبحت أول رئيسة للمكسيك.

الوظائف والمسؤوليات