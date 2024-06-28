الأمين جمال.. لؤلؤة برشلونة وموهبة إسبانيا الصاعدة

لاعب كرة قدم إسباني، ينحدر من أصول مغربية وغينية، ويلعب بمركز الجناح الأيمن، ولد في إقليم كتالونيا ونشأ في حي متواضع يحتفي به كلما سجل هدفا. لقب بـ"ميسي الصغير" بعدما أبان عن موهبة كروية فريدة، وقال عنه مدربه السابق في نادي برشلونة تشافي هيرنانديز إنه "سيمثل حقبة جديدة" في كرة القدم.

المولد والنشأة

ولد الأمين جمال نصراوي إيبانا يوم 13 يوليو/تموز 2007، في إيسبلوغاس دي يوبريغات، إحدى بلديات إقليم كتالونيا في منطقة برشلونة الإسبانية، لعائلة مهاجرة.

أبوه منير نصراوي مهاجر مغربي، وأمه شيلا إيبانا قدمت إلى إسبانيا من غينيا الاستوائية. فقد جاءت جدته لأبيه واسمها فاطمة من مدينة طنجة شمال المغرب إلى إسبانيا منذ أكثر من 30 عاما، وعملت في مدريد وبعدها استقرت في كتالونيا وأحضرت أبناءها وبناتها من المغرب.

نشأ الأمين جمال في بلدة ماتارو، وتحديدا في حي روكافوندا المتواضع المعروف باستقباله المهاجرين وخاصة من شمال أفريقيا، وكلما سجل هدفا عادة ما يرسم الرقم 304 بأصابعه، إشارة إلى آخر 3 أرقام من الرمز البريدي للمنطقة حيث نشأ (08304).

انفصل والده عام 2009، وعاش فترة مع والدته في بلدة لاتوريتا القريبة من مدينة غرانويرس شمال ماتارو، حيث وجدت هناك وظيفة في مطعم للوجبات السريعة.

ويوصف الأمين بأنه مراهق خجول وهادئ، متحفظ إلى حد ما، ويتميز بروح الدعابة، ويحب لعب كرة قدم الطاولة والبلياردو، كما عرف عنه حب الموسيقى.

الدراسة والتكوين

عندما أنهى دراسته الابتدائية في إسكولا بيرانتون في غرانويرس، قرر برشلونة أن ينقله للعيش في "لاماسيا" ببلدية سانت جوان ديسبي، وهناك جمع بين كرة القدم ودراسته الثانوية، إذ يتدرب في الصباح ويذهب إلى الفصل بعد الظهر.

موهبة لاماسيا

لم تولد موهبة الأمين الكروية في الشوارع، لأنه لم يلعبها في هذه الفضاءات كثيرا في طفولته. ويقول أولئك الذين تابعوا صعوده عن كثب إنه كان دائما يحمل كرة في يده ويتوجه إلى ملعب متواضع في حي روكافوندا، وهو وجهة كل الأطفال الذين لا يستطيعون أداء رسوم التسجيل واللعب في الأندية المحلية.

لم يكن عمره يتجاوز 4 سنوات ونصف حين شجع منسق نادي لاتوريتا الإسباني إينوسينتي دينيز والدة الأمين جمال على تسجيله في ناديه.

ويحكي دينيز -الذي يعرف بلقب "كوبالا"- كيف أن والد الأمين كان يريد عرضه على نادي ريال مدريد، لكن مسكتشف المواهب الكروية إيسيدري جيل نصحه بالتوجه إلى نادي برشلونة.

كان الصبي يبلغ 7 سنوات في صيف 2014، عندما نجح في اختبارات أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وسجل 3 أهداف في أول اختبار وأعجب المدرب ديفيد سانشيز بمهاراته.

لؤلؤة البلوغرانا

عام 2014 أصبح لاعبا في فريق شباب نادي برشلونة، ويحكي عن أول جلسة تدريبية له قائلا إنه شعر فيها بالخجل.

تدرّج الفتى في الفئات المختلفة بـ"لاماسيا"، وارتقى بشكل أسرع من بقية أبناء جيله، وسرعان ما برز واحدا من أفضل المواهب التي أنتجتها الأكاديمية.

وصفه حساب "الليغا" الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ميسي الصغير"، لأدائه المذهل في دوري الناشئين عام 2019.

وأعجب المدرب في أكاديمية برشلونة أوسكار لوبيز بالنجم الصغير، ورشّحه لتشافي هيرنانديز الذي دعاه إلى تدريب الفريق الأول في سبتمبر/أيلول 2022، حتى قبل توقيع عقده الاحترافي الأول في 13 يوليو/تموز 2023.

كان ظهوره الأول في 29 أبريل/نيسان 2023، حين شارك بديلا لبابلو غافي في الدقيقة 83 من المباراة التي فاز فيها فريقه (4-0) على ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب لبرشلونة يشارك في الليغا.

كان من الممكن أن تظل هذه المشاركة مجرد حكاية، لكن هيرنانديز خطط لتلميذه الصغير، حين دفع به إلى أرض الملعب مرة أخرى في الثامن من أغسطس/آب من السنة نفسها.

برز جمال بشكل خاص في كأس الملك حين لعب 10 دقائق فقط وقدم خلالها تمريرات حاسمة ساهمت في الأهداف الثلاثة في المباراة.

منذ ذلك الحين بدأ الجناح الأيمن الصغير في صنع مكان له بالفريق الأول لبرشلونة، حتى أثبت نفسه لاعبا أساسيا بشكل منتظم في نهج المدرب تشافي.

في 20 أغسطس/آب 2023، شارك لاعبا أساسيا في مباراة ضد قادش وفاز فريقه (2-0)، فأصبح بذلك أصغر لاعب أساسي في الدوري الإسباني.

وفي 27 أغسطس/آب، لعب مباراة ضد فياريال وحصل على جائزة أفضل لاعب.

ومنذ انضمامه إلى "لاماسيا" حتى عام 2023 لعب الأمين جمال 249 مباراة مع الفئات المختلفة داخل نادي برشلونة، 98 منها مع فريق "تحت الـ11 عاما"، و151 في "لاماسيا"، وسجل في مجموعها 357 هدفا، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وكان من هذه المباريات 50 مباراة في موسم عام 2023، لعب في 30 منها أساسيا، وسجل 7 أهداف، 5 منها في الدوري، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وصار يلقب في ناديه بـ"لؤلؤة" الفريق، ومع بداية الموسم 2023، بات أصغر لاعب شاب في تاريخ برشلونة يشارك في بطولة الليغا ودوري الأبطال.

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن برشلونة تجديد عقد جمال حتى 30 يونيو/حزيران 2026، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو، لتجنب إغراءات الأندية الأخرى. ويدير مسيرته المهنية وكيل أعماله البرتغالي "خورخي مينديز".

وبعد أن كانت قيمته السوقية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 تبلغ 60 مليون يورو، وصل المبلغ في تحديث بتاريخ 21 مارس/آذار 2024 إلى 75 مليون يورو.

مع منتخب إسبانيا

اعتمد المدربون على الأمين جمال في الفئات السنية المختلفة لـ"لاروخا" منذ عام 2021، حيث مر عبر منتخبات تحت 15 عاما و16 عاما، و17 عاما (وصيف بطل أوروبا) بإجمالي 21 مباراة.

ومع منتخب "تحت 21 عاما"، ظهر لأول مرة لمدة 23 دقيقة فقط، في مباراة ودية ضد ألمانيا، وكان الأصغر في تاريخ "لاروخا"، بعمر 15 عاما و3 أشهر و13 يوما فقط.

في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023، كان أصغر الوافدين الجدد إلى المنتخب الأول بعمر 16 عاما و57 يوما، وبات أصغر من سجل هدفا بأول مشاركة له مع "لاروخا" ضد جورجيا.

شارك في 7 مباريات، 4 منها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، و3 مباريات ودية دولية، وقدم 4 تمريرات حاسمة، فتم استدعاؤه لتشكيلة يورو 2024.

رغم صغر سن اللاعب الذي ولد قبل 3 سنوات من فوز إسبانيا بكأس العالم لأول مرة، أصبح أحد أهم لاعبي فريق "دي لا فوينتي" في البطولة الأوروبية.

وبمجرد إطلاق صافرة البداية في أول مباراة شارك بها في يورو 2024، دوّن نجم برشلونة الواعد اسمه في تاريخ الحدث الأوروبي الكبير بصفته أصغر مشارك يلعب أساسيا، وسيبلغ عامه الـ17 قبل يوم واحد من المباراة النهائية، التي تطمح إليها إسبانيا.

أبرز أرقامه القياسية