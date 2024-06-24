جامعة الأزهر في غزة مؤسسة علمية تقاوم اعتداءات الاحتلال

تقع جامعة الأزهر في قطاع غزة، وهي وطنية فلسطينية تضم 12 كلية، أنشأها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1991، رغبة منه في ترسيخ قيم التمسك بالجذور والتشبث بها بين الفلسطينيين. ويتشابه اسمها مع جامعة الأزهر في مصر لكنها لا تتبع لها.

وحصلت هذه الجامعة عام 2017 على المركز الأول في تصنيف شمل جامعات غزة، وعلى المركز الثالث بين الجامعات الفلسطينية وفقا لترتيب موقع "ويبومتريكس".

الموقع

يقع المقر الرئيسي للجامعة في شارع جمال عبد الناصر، والمعروف أيضا باسم شارع الثلاثيني، أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وعلى مقربة منها يقع مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والجامعة الإسلامية، ومقابلها يوجد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ويوجد مقر آخر للجامعة بمنطقة المغراقة، ويوجد مبنى آخر خاص بالجامعة في منطقة المزرعة المتفرعة من شارع جمال عبد الناصر.

محطات

بدأت الجامعة بكليتي الشريعة والقانون (صارت كلية الحقوق) وكلية التربية، وعام 1992 أطلقت 4 كليات أخرى هي الصيدلة والزراعة والعلوم والآداب الإنسانية، وعام 1993 أنشئت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وعام 1997 أنشئت كلية العلوم التطبيقية، وذلك تماشيا مع تطور المجتمع الفلسطيني وتطلعه لدراسة تخصصات دقيقة، حتى قررت الجامعة إنشاء كلية للطب عام 1999، لتكون أول كلية للطب بالقطاع، وعام 2001 أنشئت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وعام 2007، أنشأت الجامعة كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب الأسنان، وعام 2009 أعيد افتتاح كلية الشريعة بالجامعة مرة أخرى لتكون معهدا علميا مهما لدراسة الشريعة الإسلامية.

وعام 2015، تم تدشين مبنى الملك الحسن الثاني لعلوم البيئة والزراعة بمنطقة المغراقة، بتمويل من ملك المغرب محمد السادس.

التطور الأكاديمي

أنشأت جامعة الأزهر برامج الماجستير في تخصصات اللغة العربية والتربية والحقوق والكيمياء والزراعة، ثم اتجهت للتوسع في مجال الدراسات التأهيلية، فأنشأت دائرة للتعليم المستمر، وطورت برامج الدبلوم المتوسط وحولتها لكليات دراسات متوسطة مهمتها منح درجة الدبلوم في مجالات دراسة متنوعة.

وأنشأت مختبرات علمية متنوعة منها مختبر المياه والتربة، مختبر تحليل الأغذية، مختبر البحوث الدوائية، وغيرها.

ويعد مركز أبحاث المياه واحدا من أشهر وأبرز المراكز والمختبرات البحثية التابعة للجامعة، وتأسس في مايو/أيار 1995، ويعد مؤسسة مستقلة غير حكومية، يهدف لتلبية متطلبات مشروعات البنية التحتية لقطاع غزة، ويهدف للمساعدة في بناء البنية التحتية للبيئة المائية التي من شأنها رفع مستوى معيشة الشعب الفلسطيني.

التعاون الدولي

وقّعت جامعة الأزهر عددا من اتفاقيات التوأمة مع نظيراتها من بعض الجامعات العالمية، وعلى رأسها جامعتا دونكيرك وإكس مرسيليا بفرنسا، وجامعة قناة السويس والقاهرة وأسيوط والأزهر وطنطا بمصر، وجامعة يوميست البريطانية، وجامعة فيلبس ماربورغ في ألمانيا، وجامعة فيريي في بروكسل ببلجيكا، وغيرها.

كما أن جامعة الأزهر بغزة عضو في عدد من الاتحادات والجمعيات الدولية، منها الرابطة الدولية للجامعات، وقد تلقت العديد من المنح لمشروعات الاتحاد الأوروبي، وتدير حاليا عددا قليلا من مشروعات الاتحاد.

وهي عضو في إيراسموس موندوس، وهو برنامج منح تابع للاتحاد الأوروبي يقدّم فرصا ممولة للطلاب الراغبين في الحصول على درجة الماجستير بأوروبا، ويتيح لهم الدراسة في جامعتين أوروبيتين على الأقل، وهي منحة تعليمية ممولة بالكامل، تتضمن زمالات وفرصا تدريبية أيضا.

مكتبة الجامعة

تعتبر المكتبة المركزية بالجامعة من كبريات المكتبات الجامعية في قطاع غزة، وقد نشأت مع انطلاق الجامعة عام 1991، وافتتحت مبناها الجديد عام 2000، تحت اسم "مكتبة جواهر لال نهرو" بموجب منحة من الحكومة الهندية.

وتقع المكتبة في مبنى مستقل تبلغ مساحته 4800 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وتحتوي على مجموعة كبيرة من عناوين الكتب والرسائل والدوريات العلمية وصل عددها إلى 70 ألفا بالعربية وباللغات الأجنبية.

عدوان مستمر

في يوليو/تموز 2018، قصفت طائرات الاحتلال مباني تابعة لجامعة الأزهر في غزة، وتسببت لها بخسائر مادية جسيمة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شملت مبنى الجامعة، وأدى القصف إلى إصابة المباني بأضرار جسيمة ودمار كبير.

وحسب سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، تكبدت الجامعة خسائر مادية فادحة بلغت قيمتها أكثر من 221 مليون دولار بسبب العدوان الإسرائيلي.

ولحقت أضرار كبيرة بمباني كليات الحرم الغربي، ومنها مكتبة الجامعة المركزية وكلية طب الأسنان، بما فيها من عيادات ومختبرات، وكليتي التربية والآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وقاعة حيفا الكبرى وقاعة عكا الكبرى وقاعة الشيخ محمد عواد، ومعهد المياه والبيئة بما يحتوي عليه من مختبرات وقاعات دراسية.