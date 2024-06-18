ربيعة الكواري مفكر وكاتب قطري ومن أبرز الأكاديميين الخليجيين

ربيعة الكواري كاتب صحفي ومفكر وأكاديمي ومحلل قطري، ولد عام 1962 في الدوحة وتوفي فيها عام 2024. وهو أحد مؤسسي صحيفة الشرق اليومية القطرية وأحد أبرز كتاب الرأي فيها. تميز بنقده اللاذع للظواهر السلبية واهتمامه بقضايا الشأن العام.

ويعد الدكتور ربيعة من أبرز الأكاديميين والمفكرين في قطر والخليج العربي، وله تاريخ حافل في العمل الصحفي، وكانت له زاوية أسبوعية في صحيفة الشرق بعنوان "علامة استفهام"، واتسم بنقده اللاذع واهتمامه بالقضايا التي تهم الشعب، إضافة إلى رؤيته المتطلعة لتطوير الإعلام العربي والخليجي والحفاظ على الهوية الثقافية.

النشأة والتعليم

ولد الدكتور ربيعة بن صباح بن سعيد الكواري عام 1962، وتلقى تعليمه في مدارس الدوحة، وتخرج في جامعة قطر عام 1987 بقسم الإعلام، وألقى كلمة خريجي الدفعة العاشرة، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الإعلام من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة عام 2001.

وفي أواخر السبعينيات من القرن الـ20 عمل في جريدة الراية القطرية وحصل على أول مكافأة مالية من إدارة الجريدة بعد نشره تقريرا عن قروض كبار الموظفين بالدولة، مما شجعه على مزاولة العمل الصحفي والاستمرار في صقل تجربته بالدراسات العليا.

اهتماماته وهواياته

عام 1987 ساهم الكواري في تأسيس جريدة الشرق القطرية وتولى مهمة رئيس قسم المحليات، ثم عمل معيدا في جامعة قطر. وكانت له زاوية أسبوعية في الجريدة نفسها بعنوان "علامة استفهام" يتناول فيها قضايا الهوية الثقافية في الخليج وقضايا التنمية والوطن والرواتب وهموم المواطنين وشؤون المرأة.

عشق التراث الشعبي فأصدر عدة كتب فيه وفي عِلم الأنساب، حيث كان يجمع منذ الصغر الأمثال الشعبية والأشعار والألغاز، وألف العديد من الكتب عن الشعر الشعبي في قطر، ونشر دراسة عن الشاعر محمد الفيحاني، جمع فيها أشعاره والمقالات التي كتبت عنه، وألف "موسوعة الأمثال الشعبية في قطر"، التي تحتوي على آلاف الأمثال المتداولة في الدولة، إضافة إلى معجم للتعبيرات الشعبية والكنايات والأقوال السائرة، وهي تختلف عن الأمثال وتقع في 3 مجلدات.

ترأس الأمسية الشعرية لأمير الشعراء عبد الكريم المعتوق من دولة الإمارات العربية المتحدة في مهرجان الدوحة الثقافي السادس عام 2008، وأمسية للشاعر البحريني عبد الرحمن رفيع ضمن احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية عام 2010، وأمسية للشاعرين علي الأنصاري وعبد الحميد اليوسف من شعراء عام 2004.

وأنشأ الكواري متحفا خاصا يضم التحف والأدوات القديمة كالتلفزيونات وأجهزة الراديو، والهواتف وكاميرات التصوير، جمعها من خلال أسفاره على مدى 20 سنة، إضافة إلى كتب ومخطوطات نادرة.

الخبرة العملية:

للدكتور ربيعة الكواري الكثير من المحطات العملية البارزة، سواء في دولة قطر أو الخليج العربي ومن أبرزها:

أستاذ جامعي وكاتب ومستشار صحفي.

ضابط اتصال في كلية الآداب والعلوم للاتفاقيات الثقافية بين جامعة قطر والجامعات العربية والأجنبية 2001-2004.

مدير إدارة الشؤون الإعلامية في قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2012-2014.

رئيس تحرير مجلة التعاون، وهي مجلة علمية محكمة، تصدرها الأمانة العامة لدول مجلي التعاون لدول الخليج العربية في السعودية 2012-2014.

رئيس اللجنة العلمية ورئيس لجنة الإصدارات الفكرية لمجلة التعاون، في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في السعودية 2012-2014.

عضو لجنة الإستراتيجية الإعلامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض 2012-2014.

محكّم عالمي في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية 2018 بعد اختياره لتحكيم "لوحة العز"، وهي أطول لوحة رسم في العالم يبلغ طولها 12 ألف متر وعرضها 7 أمتار ونصف المتر.

عضو لجنة تحكيم جائزة الإبداع الإعلامي بمركز الدوحة لحرية الإعلام سنة 2018.

التجربة الأكاديمية

عضو مجلس أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر منذ 2008.

رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي بقسم الإعلام في جامعة قطر 2003-2006.

عضو لجنة الترشيحات بكلية الآداب والعلوم 2003-2004.

أمين سر قسم الإعلام بجامعة قطر 2001-2002.

منسّق قسم الإعلام بجامعة قطر منذ 2001.

أستاذ الإعلام المساعد في جامعة قطر منذ 2001.

معيد في سلك أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة قطر منذ 1987.

مؤلفاته:

وللدكتور ربيعة الكواري اهتمامات فكرية وأدبية، وذلك من خلال كتابة المقالات وإصدار العديد من الكتب والدراسات ومنها:

وكالة الأنباء القطرية: التطور والنشأة.

صحافة وكالات الأنباء في الخليج: دراسة تحليل مضمون للخبر الصحفي.

الواقع الاجتماعي للجمهور القطري.

القضايا البيئية في الصحف القطرية.

مصطلحات الغوص والحياة البحرية في قطر والخليج.

جدارية تميم المجد.

اللغة والإعلام للطفل.

اهتماماته البحثية:

قدم الدكتور ربيعة عدة بحوث وأوراق عمل إعلامية مرتبطة بمجالات اجتماعية عدة وبالتراث الشعبي، إضافة إلى بعض القضايا القانونية والصحية واللغوية. ومن أبرزها:

دراسات الصحافة والسياسة والرأي العام.

دراسات التراث والأدب الشعبي.

دراسات اللغات واللهجات.

دراسات الخليج والتنمية البشرية والواقع السياسي.

دراسات التخطيط الإستراتيجي.

دراسات التوثيق الرياضي.

الصحافة القطرية والاتصال اللغوي.

دوره في القضايا السياسية

اهتم ربيعة الكواري بالقضايا السياسية المحلية الخليجية والعربية، وكان له دور بارز في العديد منها، ومن أهمها حصار قطر وحرب الخليج والقضية الفلسطينية، إذ كتب أكثر من 500 مقال صحفي عن الحصار، وعلى تلفزيون قطر قدم أكثر من 30 حلقة ضمن برنامج الحقيقة، وقدم تحليلات سياسية في نشرات الأخبار بإذاعة قطر خلال حصار قطر، وشارك في برنامج اتجاهات سياسية بإذاعة قطر.

أصدر في المملكة المتحدة عام 1990 نشرة "صوت المغترب" عن غزو العراق للكويت واشتملت على مقالات سياسية مختارة لنخبة من المفكرين والمؤرخين في الخليج.

وعن القضية الفلسطينية عبّر الدكتور ربيعة عن رأيه في عدة مناسبات ومنها قوله في مقابلة تلفزيونية إن "القضية الفلسطينية هي الأولى والهاجس الرئيسي لكل الشعوب العربية والحكام العرب"، ويرى أن "الشعب الفلسطيني مظلوم ويستحق أن تقف معه كل المنظمات الدولية ويجب أن تساهم تلك المنظمات في كسر الحصار المفروض على أهل غزة".

الجوائز والدروع:

نال جائزة دولية ضمن أفضل 5 بحوث في المنتدى الثاني للبحث العلمي بمؤسسة قطر "كيو إف" في مجال الدراسات الاجتماعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وتدور دراسته حول "مسح واقع الجمهور في المجتمع القطري".

حصل على درع شبكة الجزيرة الذهبي في المهرجان الدولي الرابع للأفلام التسجيلية في أبريل/نيسان 2009، وكذلك المهرجان السادس في أبريل/نيسان 2011 بصفته محكما دوليا في المهرجان.

حصل على درع مجلس التعاون الخليجي من قبل الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية عام 2006.

نال درعا تكريميا من أسرة شاعر قطر الراحل محمد بن عبد الوهاب الفيحاني في 2005.

نال ميدالية جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عام 2002.

نال درع الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج عام 2012.

الوفاة

توفي الدكتور ربيعة الكواري يوم 14 مارس/آذار 2024 في الدوحة، ودفن مساء اليوم نفسه في مقبرة مسيمير.