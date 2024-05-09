بدر بن عبد المحسن.. الأمير الشاعر

الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز الشعراء في السعودية والمنطقة العربية. ولد عام 1949 وتوفي عام 2024. أثرى الشعر العربي الحديث بإنتاج غزير ومتنوع بين الغزل والفخر والرثاء.

عاصر بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز بعض الشعراء البارزين في السعودية، ومنهم محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

المولد والنشأة

ولد الشاعر بدر بن عبد المحسن، الملقب بـ"مهندس الكلمة"، في العاصمة السعودية الرياض في الثاني من أبريل/نيسان 1949. ونشأ في بيت علم وأدب، إذ كان والده محبا للأدب، وكان مجلسه حافلا بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين، فخالطهم بدر وهو لا يزال صغيرا، مما كان له بالغ الأثر عليه، وحبّبه في الأدب والشعر.

درس الأمير بدر مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر، ودرس المرحلة المتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا بالإسكندرية، وأتم المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.

المؤلفات والأعمال

في 1973 تولى الأمير بدر بن عبد المحسن رئاسة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، كما كتب الأوبريتات الافتتاحية لعدة مهرجانات شهيرة في المملكة العربية السعودية أبرزها المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الشهير بـ"مهرجان الجنادرية".

ومن أبرز إصدارات الأمير بدر:

أول ديوان له عام 1989 بعنوان "ما ينقش العصفور في تمرة العذق".

في عام 1990 أصدر ديوان "رسالة من بدوي".

عام 1996 أصدر ديوان "لوحة ربما قصيدة".

وفي 2010 أصدر ديوان "ومض".

ومن أهم قصائده:

جرحي بخير.

استبد.

أغصان المساويك.

السيف.

سوالف الليل.

شعاع.

زمان الشح.

الرماد.

ذلني الشوق.

ردي على الصوت.

دمع السحاب.

تحولت الكثير من أعماله إلى كلمات لأغنيات عدد من أشهر المطربين في المنطقة العربية، بينهم محمد عبده وطلال المداح وكاظم الساهر وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وصابر الرباعي وراشد الماجد.

الجوائز والتكريمات

كرمه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عام 2019 بوشاح الملك عبد العزيز عن إجمالي أعماله.

كرمته منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 2019 تزامنا مع اليوم العالمي للشعر، اعترافا بإسهاماته الشعرية والفنية والثقافية على مدار 40 سنة.

كرمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2019 في ليلة كان عنوانها "ليلة الأمير بدر بن عبد المحسن: نصف قرن والبدر مكتمل". كما أعلنت الهيئة تسمية المسرح الذي بني خصيصا لهذه المناسبة بمسرح الأمير بدر بن عبد المحسن.

في مارس/آذار 2021 أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عزمها على جمع وطباعة أعماله الكاملة تقديرا لإسهاماته في الساحة الثقافية السعودية.

وفي مارس/آذار 2023 كُرم في ختام مهرجان القرين الثقافي بدولة الكويت واختير شخصية المهرجان.

الوفاة

توفي الشاعر بدر بن عبد المحسن يوم السبت 4 مايو/أيار 2024 عن عمر ناهز 75 عاما إثر وعكة صحية، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس حيث وافته المنية.

دفن في مقبرة العود بالعاصمة السعودية وتقدَّم المصلِين على جثمانه أميرُ منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.