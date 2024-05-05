مساوات درويش أوغلو.. الرئيس الثاني لحزب الجيد التركي

سياسي تركي، استقال من حزب الحركة القومية عام 2017 اعتراضا على تأييده حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشارك في تأسيس حزب الجيد، وتدرج فيه إلى أن ترأسه خلفا لميرال أكشنار، التي كانت أول رئيسة للحزب.

المولد والنشأة

ولد دورسون مساوات درويش أوغلو في الأول من فبراير/شباط 1960، في العاصمة التركية أنقرة لعائلة تنحدر من مدينة فاتسا شمالي تركيا.

أنجب والده نائل درويش أوغلو ووالدته نشيدة درويش أوغلو 3 أبناء، أسموهم دورسون مساوات وحرية وعدالة.

تزوج مساوات درويش أوغلو عام 1995 من ناهدة درويش أوغلو، ولهما ابنة اسمها زينب.

الدراسة والتكوين

درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدينة فاتسا، وأكمل تعليمه الثانوي بين مدارس أنقرة وفاتسا وسامسون، ثم التحق بقسم إدارة الأعمال في أكاديمية أنقرة للعلوم الاقتصادية والتجارية عام 1978.

أجبر على ترك الدراسة عقب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/أيلول 1980، لكنه استفاد من عفو خاص بالطلاب، مما سمح له بإكمال دراسته في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة غازي بمدينة أنقرة.

التجربة العملية والسياسية

بدأ حياته السياسة مع بدء دراسته الجامعية، حيث عُيّن رئيسا لجمعية شباب مدينة فاتسا القوميين في عام 1978 ورئيسا عاما لمجلة الشباب القومي بين عام 1987 و1989.

وتنقل بين عديد من المناصب داخل حزب الحركة القومية، حيث ترأس تنظيم الذئاب الرمادية أو الشباب المثالي "أولكو أوجاكلاري" عام 1988، ويعتبر كثيرون هذا التنظيم ذراعا مسلحة غير رسمية لحزب الحركة القومية.

أُقيل من منصبه في رئاسة المنظمة عام 1989، وعُيّن في العام نفسه في المركز العام لحزب العمل القومي بأمر من الرئيس العام آنذاك ألب أرسلان توركيش، الذي أرسله فيما بعد لرئاسة الحزب في ولاية إزمير.

انتقل درويش إلى إزمير وعمل في التجارة إلى جانب التزامه بالعمل السياسي، وترأس حزب الحركة القومية هناك من عام 2000 إلى 2011، وهي السنة نفسها التي ترشح فيها للانتخابات العامة.

كما ترشح لرئاسة حزب الحركة القومية في المؤتمر العام للحزب عام 2012، لكنه لم ينجح في الفوز بالمنصب.

الانتقال لحزب الجيد

اعترض مساوات درويش أوغلو على التقارب والتحالف بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي نسج خيوطه زعيما الحزبين دولت بهتشلي ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وتمثلت أول بوادره في دعم الحركة القومية للعدالة والتنمية في استفتاء الدستور عام 2017، ما اضطره لإعلان استقالته من الحزب بتاريخ 17 أبريل/نيسان الماضي، واصفا إياه بأنه لم يعد يلبي أهداف المواطنين.

شارك في تأسيس حزب الجيد بالتعاون مع ميرال أكشينار وكوراي أيدن وأوميت أوزداغ، وآخرين تم طردهم من حزب الحركة القومية في ذلك الوقت.

وخلال الفترة من 2018 إلى 2019، عُين نائب رئيس الحزب العام مسؤولا عن الإدارات المحلية في حزب الجيد، وفي عام 2019، تولى منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.

وتم انتخابه عضوا برلمانيا عن ولاية إزمير في الدورة الـ27، وواصل في الدورة الـ28.

رئاسة حزب الجيد

انتخب درويش رئيسا لحزب الجيد يوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، بعد حصوله على أغلبية أصوات مندوبي الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الخامس في العاصمة أنقرة.

وكانت رئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار قد دعت إلى هذا المؤتمر بعد النتائج غير المرضية للحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار 2024.

وتنافس درويش أوغلو على رئاسة الحزب مع رئيس الكتلة النيابية في الحزب كوراي أيدن في 3 جولات، وحصل على أصوات 661 عضوا، فيما بقيت أصوات منافسه عند 548 صوتا من أصل 1159 صوتا صالحا في الجولة الثالثة.