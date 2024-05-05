مارك رولي قائد شرطة لندن الذي رفض التضييق على المتضامنين مع فلسطين

ضابط سامٍ في الشرطة البريطانية، تولى العديد من المناصب القيادية في وزارة الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة، وتدرج في السلّم الوظيفي حتى عين قائدا لشرطة لندن عام 2022، وهو منصب رفيع يمنحه الملك البريطاني.

المولد والنشأة

ولد مارك رولي في نوفمبر/تشرين الثاني 1964 بالمملكة المتحدة، وهو متزوج وأب لولدين.

الدراسة والتكوين

تلقى رولي تعليمه في مدرسة واندسوورث للبنين، وهي مدرسة حكومية في مدينة برمنغهام بإنجلترا.

التحق بكلية سانت كاترين في جامعة كامبردج عام 1983، وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب عام 1986.

المسيرة المهنية

بدأ رولي مسيرته في الشرطة البريطانية عام 1987 عندما انضم إلى شرطة ويست ميدلاندز، وقد تركزت حياته المهنية المبكرة في برمنغهام، حيث تولى جملة من المهام الرسمية في أقسام التحقيقات والتقصي.

عام 1997 انضم إلى جهاز المخابرات الجنائية الوطنية مشرفا على المباحث، وخلال فترة خدمته في الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة (إن سي آي إس) قاد تطوير العمليات السرية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وعام 2000 انضم إلى شرطة مقاطعة سُري ضابطا ساميا، إذ تم تعيينه كبير المشرفين على وحدة القيادة الأساسية في غرب المقاطعة.

وابتداء من 2002 قاد تحقيقا دام 5 أعوام في جريمة مقتل الطفلة ميلي داولر التي اهتز لها الرأي العام البريطاني، وأدى التحقيق إلى الإيقاع بالقاتل المتسلسل ليفي بلفيلد، وفضح قيام شركة إعلامية محلية بالتنصت على الهاتف الشخصي للضحية، كما كشف التحقيق تلقي أفراد من الشرطة رشاوى لتوفير معلومات عن القضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003 تمت ترقية رولي إلى رتبة مساعد رئيس الشرطة، وشملت مسؤولياته الإشراف على الشرطة المحلية ومكافحة الجريمة والقضايا الجنائية.

عام 2005 أصبح رولي مسؤولا عن قسم الجريمة المنظمة إلى أن تمت ترقيته عام 2007 إلى منصب نائب رئيس الشرطة.

شغل منصب رئيس مؤقت لشرطة سُري منذ مارس/آذار 2008 حتى تم تعيينه رئيسا في مارس/آذار 2009.

صار عضوا في مجلس رابطة ضباط الشرطة في الفترة الممتدة بين 2009 و2011، وأدرج اسمه ضمن القائمة المختصرة المكونة من 4 مرشحين لرئاسة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الجديدة، لكنه خسر أمام كيث بريستو.

في أكتوبر/تشرين الأول 2011 انضم رولي إلى خدمة شرطة لندن مساعدا مفوضا للعمليات المتخصصة ونجح في خفض معدل جرائم القتل إلى أقل من 100 خلال عام واحد عبر استهدافه قادة العصابات، وفي يناير/كانون الثاني 2018 أعلن تقاعده من الشرطة ليخلفه الضابط نيل باسو.

في 8 يوليو/تموز 2022 أُعلن أن رولي سيكون المفوض التالي لشرطة العاصمة خلفا لكريسيدا ديك، وأدى اليمين في 12 سبتمبر/أيلول 2022 ثم عين رسميا في 21 من الشهر نفسه بأمر ملكي.

وبمجرد توليه المنصب أشرف رولي على العملية الأمنية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية التي تعتبر أكبر عملية أمنية على الإطلاق في المملكة المتحدة، ثم أشرف على تأمين حفل تتويج تشارلز الثالث وكاميلا في مايو/أيار 2023.

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 رفض حظر المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن، قائلا إن منظمي المسيرة أبدوا "استعدادا كاملا للابتعاد عن النصب التذكاري في وايتهول وليست لديهم أي نية لتعطيل أحداث إحياء ذكرى الأمة".

ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة تصاعدت التحركات الاحتجاجية المساندة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، خاصة في العاصمة لندن، مما أدى إلى تفاقم انتقادات الجالية اليهودية لطريقة تعامل شرطة العاصمة مع هذه الاحتجاجات.

وترى منظمات يهودية أن تصرف الشرطة "مناهض للسامية ومتعاطف مع الفلسطينيين"، ووصلت هذه الانتقادات إلى مطالبة رولي بالاستقالة من منصبه.

المؤلفات

في أبريل/نيسان 2022 شارك رولي مع الصحفي ديفيد ديربيشاير في تأليف كتاب عن مكافحة الإرهاب بعنوان "نوم العقل".

التكريمات