مدير قناة الجزيرة أحمد سالم اليافعي

أحمد بن سالم السقطري اليافعي إعلامي قطري يشغل منذ العاشر من مايو/أيار 2018 منصب مدير قناة الجزيرة، عمل قبل ذلك نائبا لمدير القناة بين عامي 2014 و2018، وشغل منصب نائب مدير قناة الجزيرة مباشر، وأشرف على إطلاق مشروع قناة الجزيرة مباشر مصر عام 2012.

النشأة والمراحل الدراسية

ولد أحمد بن سالم اليافعي في مدينة الريان بدولة قطر يوم 29 يونيو/حزيران 1982، حيث نشأ ودرس في مدارسها قبل أن يلتحق بجامعة قطر، ومنها حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام عام 2005، وحاز بعدها درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة عام 2017.

المسيرة الإعلامية

قاد أحمد اليافعي والفريق الإخباري معه عدة تغطيات إخبارية بارزة مثلت علامة فارقة في تاريخ المنطقة وشكلت رأيا عاما عالميا، من مثل الحرب الإسرائيلية (السادسة) على غزة عام 2023، والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وعودة طالبان لحكم أفغانستان عام 2021، وجائحة كورونا عام 2019، والأزمة الخليجية عام 2017، وغيرها من الأحداث.

تمكن اليافعي مع فريقه في قناة الجزيرة من الظفر بأكثر من 83 جائزة لمهرجانات دولية اعترافا بتميز وجودة المحتوى المقدم لجمهور القناة.

خلال قيادته القناة، حققت تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى مشاهدات غير مسبوقة، مما جعلها القناة الأولى المشاهدة عالميا، حيث فاق مجموع مشاهدتها في ثلاثة أشهر، بدءا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 19 مليار مشاهدة على كافة المنصات الرقمية، وتصدرت منافسيها في مؤشر "تيوبلار لابس" لأداء أفضل الناشرين حول العالم لعام 2023.

قاد اليافعي التحول الرقمي في خط سير عمليات الأخبار لخدمة مجالات العمل الرئيسية للمحطة، والتي تطورت فيما بعد لتصبح غرفة الأخبار الرقمية بهدف توظيف محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في سياق المحتوى الإخباري المقدّم ليستهدف فئات جديدة من الجمهور أكثر شبابا وأحرص على التفاعل.

وقد بلغ مجموع المشاهدات والتفاعل -على سبيل المثال- لعامي 2020 و2021 نحو 11 مليار مشاهدة على أربع منصات فقط، مما جعل الجزيرة من القنوات الرائدة في إنجاز التحول الرقمي للعملية الإخبارية على مختلف المنصات والعلامات التجارية في عالم الأخبار ذات الأرقام الأعلى على مستوى المنطقة.

كان أحمد اليافعي قد انخرط في الوسط الإعلامي عقب تخرجه من جامعة قطر، حيث التحق بقناة الجزيرة صيف 2005 للعمل في غرفة التحكم بغرفة الأخبار، التي كان لها دور كبير في صقل قدرته على تحمّل المسؤولية في إنتاج النشرات الإخبارية بمراحلها المختلفة، ولاحقا قاد تخطيط وتنفيذ مشروع الشكل الجديد والجدولة البرامجية والإخبارية الجديدة في قنوات الجزيرة ونظام الإنتاج الإخباري الجديد.