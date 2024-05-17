"توغ" أول سيارة كهربائية تركية الصنع، تعمل وفق تقنيات ذكية حديثة ومتطورة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وتمتلك أنظمة مساعدة تدعم القيادة الآمنة والمريحة مع إتاحة جو مميز للترفيه والاستمتاع، وقد تم إطلاق نسختها الأولى من طراز "تي 10 إكس" في أبريل/نيسان 2023.

وتتميز السيارة بتصاميم وألوان مرتبطة بالعمق الثقافي التركي، وتعتبر مشروعا تركيا وطنيا، وحلم البلاد الذي تحقق بعد 60 عاما من التعثر، ويُطمح من خلال المشروع إلى تحقيق قفزة في مجال الإنتاج الصناعي التركي، والوصول إلى علامة تجارية عالمية.

الفكرة والتأسيس

برزت فكرة إنتاج سيارة تركية محلية الصنع من جديد عام 2017، بعد تعثر دام نحو 60 عاما، وذلك حين طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد البورصات وغرف التجارة، من رئيس الجمعية "رفعت حصار جيكلي" أن يقود عملية إنتاج سيارة تركية محلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تم تشكيل تحالف من 5 شركات صناعية تركية رائدة في مجال الصناعة المحلية، للاستثمار في المشروع وتمويله، وهي مجموعة "الأناضول" وشركة "بي إم سي" لتصنيع المركبات التجارية والعسكرية، ومجموعة "كوك" القابضة، وشركة الاتصالات "توركسيل"، ومجموعة "زورلو" القابضة.

وفي 25 يونيو/حزيران 2018، تأسست شركة السيارات الكهربائية "توغ"، عبر تضافر جهود الشركات التركية الخمس، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في البلاد، وقد قام المشروع تحت رعاية أردوغان، وحظي بدعم من الحكومة التركية، التي وفرت له تأمينا حكوميا، وإعفاء من ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة لـ10 سنوات.

وينظر إلى المشروع محليا باهتمام بالغ، كونه مشروعا وطنيا، تسعى البلاد من خلاله إلى تحقيق قفزة في مجال الإنتاج الصناعي التركي، وتحويله إلى العالمية، وتُعد السيارة إنجازا يُفخر به، لذلك أهداها الرئيس التركي لعدد من الزعماء العرب، مثل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما قدمها هدية لبعض دول المجلس التركي، مثل تركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان.

أهداف المشروع

يعتبر القائمون على المشروع أن سيارة "توغ"، التي تمتلك تركيا حقوقها الفكرية والصناعية بنسبة 100%، عبارة عن نواة لمشروع متكامل يهدف إلى:

تأسيس علامة تجارية عالمية لنظام تنقل تركي، لذلك تقدم شركة "توغ" نفسها بوصفها شركة منصة تكنولوجية متعددة الخدمات.

تأسيس مشروع تنقل يجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، عبر تقليل البصمة الكربونية، في كافة المراحل: الإنتاج والتخزين والشحن والمشاركة الاجتماعية وإعادة التدوير.

والعمل على تلبية حاجات الجيل الجديد، والانسياق مع الاتجاهات الصاعدة والتقنيات الرقمية الحديثة.

المساهمة في الدخل القومي التركي بمبلغ يُقدر بـ50 مليار يورو سنويا، وتوفير فرص عمل لنحو 20 ألف شخص، من بينهم ما يقارب 5 آلاف موظف تابع لشركة "توغ".

الاسم والشعار

استمدت السيارة "توغ" (Togg) اسمها من الأحرف الأولى للعبارة التركية (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) التي تعني "مجموعة مشاريع السيارات التركية".

وأما شعارها، فقد شكّل عن طريق دمج سهمين على شكل "مُعيّن"، ويرمز إلى التقاء الثقافات الشرقية والغربية، وإلى الجمع بين التكنولوجيا والناس.

مراحل التصنيع

قدمت الشركة نماذج أولية للسيارة الكهربائية، أواخر عام 2019، شملت فئتين، هما "سي-إس يو في" و"سي. سيدان"، وفي يوليو/تموز 2020، وضع أردوغان حجر الأساس للمصنع.

خضعت "توغ" لاختبارات الطريق والسلامة والأداء والمدى والبطارية في مراكز الاختبار المعتمدة في أجزاء مختلفة من العالم، وفي مارس/آذار 2022، تخطت اختبارات الشتاء، في ظل ظروف جوية قاسية، في مركز الاختبار المعتمد في "أوشوايا" بالأرجنتين، في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، ثم بدأت الشركة باختبارات على جسم السيارة من طراز "سي-إس يو في"، بمجمعها التقني في 8 أغسطس/آب 2022، تلتها اختبارات التسارع بالتعاون مع وادي المعلوماتية التركي.

وتزامنا مع الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية، تم افتتاح المصنع بشكل فعلي، في منطقة "غمليك" بولاية بورصة، في يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبدأت مرحلة الإنتاج المتسلسل للسيارة من طراز "تي 10 إكس".

تم الانتهاء من إنتاج نسخة من الطراز الأول لـ"توغ"، الذي يحمل اسم "تي 10 إكس"، وسُلمت المفاتيح للرئيس التركي في احتفالية كبيرة أقيمت في أبريل/نيسان 2023، ومن ثم بدأ عرض السيارة للبيع، وتقديمها للمستخدمين، بعد أن تم تثبيت أجهزة شحن السيارة في ألف نقطة في مختلف الولايات التركية، البالغ عددها 81، إضافة إلى توفر إمكانية شحنها من المنازل والمكاتب.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 أطلقت الشركة الطراز الثاني لها، الذي كان من سيارات السيدان، ويحمل اسم "تي 10 إف"، وقد تم عرضه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا "سي إي إس" في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

المواصفات التقنية لطراز "تي 10 إكس"

تتميز سيارة "توغ" من موديل "تي 10 إكس" بمجموعة من المواصفات التقنية، أبرزها:

تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، فهي تُشغل بالطاقة النظيفة المتجددة، وليس هناك خيار محرك احتراق داخلي.

وتوفر السيارة محركات بنظامي دفع وقوتين مختلفتين: سيارة الدفع الخلفي "آر دبليو دي": تعمل بمحرك واحد بـ160 واتا، وقوة 218 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 7.4 ثانية، وبعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر. سيارة الدفع الرباعي "إيه دبليو دي": تعمل بمحرك مزدوج بـ320 كيلووات، وقوة 435 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 4.8 ثانية، وبعزم دوران 700 نيوتن متر.

تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترا بالساعة، مع متوسط ​​استهلاك للوقود يصل إلى 16.9 لترا لكل 100 كيلومتر.

مجهزة ببطارية من طراز "ليثيوم أيون" طويلة الأمد، ويتم شحن ما يصل إلى 80% منها في 28 دقيقة، ويمكن للسيارة السير لمسافة تبلغ 500 كيلومتر بشحنة واحدة.

مزودة بنظام "الكبح التجديدي"، الذي يجعل المحركات تعمل مثل الدينامو أثناء التباطؤ، وتتمكن بفضل ذلك من إعادة شحن البطارية حوالي 20%.

أنظمة الأمان

صُممت السيارة بحيث توفر درجة عالية من الأمان، فهي مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة، وتتمتع بمقاومة عالية للاصطدام، وقوة التواء تبلغ نسبتها 30%، مع نظام ثبات إلكتروني محسن، يتمتع بتوزيع فائق للوزن ومركز الثقل، وتوفر السيارة 7 وسائد هوائية، وفضلا عن ذلك، هي مزودة بأنظمة مساعدة تدعم قيادة آمنة، أهمها:

نظام مراقبة النقطة العمياء: يتمكن من إظهار النقاط غير المرئية، بمساعدة رادارين موجودين في الخلف، فيكتشف المركبات المارة ويعرضها في المرايا الجانبية، وينقل المعلومات إلى المستخدم بواسطة أضواء التحذير.

يتمكن من إظهار النقاط غير المرئية، بمساعدة رادارين موجودين في الخلف، فيكتشف المركبات المارة ويعرضها في المرايا الجانبية، وينقل المعلومات إلى المستخدم بواسطة أضواء التحذير. نظام الركن الذاتي: يتيح بفضل أجهزة الاستشعار ركن السيارة دون تدخل المستخدم، الذي يمكنه متابعة الوضع على شاشة الجهاز، كما يمكن للنظام كذلك إخراج السيارة من الموقف بالتقنية ذاتها.

نظام مراقبة انتباه السائق: يعمل النظام عبر كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء على متابعة حركات عين المستخدم ورأسه، وإصدار تحذير بصري وسمعي، في حال اكتشاف خلل أو انعدام التركيز عنده.

نظام تتبع المسار الذكي: يكتشف النظام المسارات بمساعدة الكاميرا الأمامية، ويحذر السائق عند حدوث انحراف عن المسار، مع إجراء تصحيحات بسيطة عند الضرورة.

نظام كشف الإشارات المرورية: يتم قراءة المعلومات الموجودة على إشارات المرور المقروءة بمساعدة الكاميرا، ثم عرضها على لوحة العرض الرقمية، وتنبيه السائق عليها. كما يتوفر في النظام خاصية ضبط السرعة وفقا لذلك.

مواصفات لقيادة مريحة وبيئة مساعدة للترفيه

تقدم السيارة حزمة من المميزات والأنظمة التي تتيح للمستخدم الرفاهية والراحة، والوصول إلى المحتوى الترفيهي، أبرزها:

نظام سائق حركة المرور الكثيفة: يتيح للمستخدم ميزة عدم الإمساك بعجلة القيادة أثناء حركة المرور الكثيفة، وتركها تسير بسرعة قصوى تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة، كما يمكن الاعتماد على النظام في جميع عناصر التحكم، بما في ذلك التوجيه.

يتيح للمستخدم ميزة عدم الإمساك بعجلة القيادة أثناء حركة المرور الكثيفة، وتركها تسير بسرعة قصوى تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة، كما يمكن الاعتماد على النظام في جميع عناصر التحكم، بما في ذلك التوجيه. نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي مع وظيفة التوقف والتشغيل: يضبط السرعة تلقائيا وفقا لحركة المرور، وهو قادر على التعرف بشكل فعال على حدود السرعة عن طريق إشارات المرور الإرشادية.

يضبط السرعة تلقائيا وفقا لحركة المرور، وهو قادر على التعرف بشكل فعال على حدود السرعة عن طريق إشارات المرور الإرشادية. مساعد القيادة ثلاثي الأبعاد: بفضل هذه التقنية يتمكن السائق من رؤية المعلومات المقدمة على شاشة عرض السيارة دون إبعاد عينيه عن الطريق، والوصول إلى جميع المعلومات الأخرى التي قد يحتاجها حول الطريق والبيئة المحيطة.

بفضل هذه التقنية يتمكن السائق من رؤية المعلومات المقدمة على شاشة عرض السيارة دون إبعاد عينيه عن الطريق، والوصول إلى جميع المعلومات الأخرى التي قد يحتاجها حول الطريق والبيئة المحيطة. شاشة عريضة في قمرة القيادة: تمتد من الحافة إلى الحافة ومقاسها 41.3 بوصة، وتتكون من شاشة عرض مقاسها 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاسها 29 بوصة، كما توجد شاشة تحكم مقاسها 8 بوصات.

تمتد من الحافة إلى الحافة ومقاسها 41.3 بوصة، وتتكون من شاشة عرض مقاسها 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاسها 29 بوصة، كما توجد شاشة تحكم مقاسها 8 بوصات. نظام متصل بالإنترنت بشكل دائم: بحيث يمكن تحويل السيارة إلى مكتب أو فصل دراسي أو مساحة للتواصل مع الأصدقاء.

بحيث يمكن تحويل السيارة إلى مكتب أو فصل دراسي أو مساحة للتواصل مع الأصدقاء. تقنيات متقدمة ومنصة مرتبطة: مزودة بنظام يُمكن من التعامل معها عن بُعد في حالة حدوث عطل.

مزودة بنظام يُمكن من التعامل معها عن بُعد في حالة حدوث عطل. أنظمة صوتية متطورة: مثل تقنية الصوت المتميزة من ميريديان، ونظام صوت هاي فاي.

مثل تقنية الصوت المتميزة من ميريديان، ونظام صوت هاي فاي. دخول بدون مفتاح: عن طريق لمس الأبواب الأمامية أو الخلفية، مع خاصية فتح وإغلاق صندوق السيارة أوتوماتيكيا.

عن طريق لمس الأبواب الأمامية أو الخلفية، مع خاصية فتح وإغلاق صندوق السيارة أوتوماتيكيا. مقاعد أمامية كهربائية: وذاكرة يمكن من خلالها ضبط إعدادات المقاعد وحفظها.

وذاكرة يمكن من خلالها ضبط إعدادات المقاعد وحفظها. مقاعد أمامية وخلفية قابلة للتدفئة.

وحدة شحن لاسلكية للهاتف.

خاصية التحكم بالشاشة: من خلال اللمس أو الأوامر الصوتية.

التصميم الداخلي والخارجي

تتمتع "توغ" بتصاميم مرتبطة بالعمق الثقافي التركي، فالتصميم الخارجي بسيط، يجمع بين السلاسة والقوة، وألوان السيارة الستة مستوحاة من مناطق تركية مميزة:

الأحمر: استُلهم من الصدق والشغف في أرض الأناضول.

البيج: مستوحى من تراب ورمال كابادوكيا وأعجوبة الطبيعة ومداخن الجنيات فيها.

الرمادي: يشبه صخور ووديان كولا الطبيعية.

الأبيض: يظهر بياض باموق قلعة الباهر.

الأسود: مستوحى من حجر أولتو ذي اللون الأسود اللافت وقوته ولمعانه.

الأزرق: يشير إلى مياه جيمليك الزرقاء.

أما التصميم الداخلي فهو بسيط وأنيق، والنقش على العجلات والتفاصيل الداخلية استُلهم من زهرة التوليب، أحد أبرز رموز التراث التركي.

الموديلات المطروحة في السوق

طرحت الشركة عام 2023 فئتين من موديل "تي 10 إكس"، مع حزمتين مختلفتين للطاقة، وبعض الصفات الخاصة التي تنفرد بها كل منهما:

سيارة الدفع الخلفي "في 1″، طُرحت منها فئة واحدة، ذات مدى قياسي 314 كيلومترا/ 160 واتا.

وتتميز بعجلات قياسية مقاس 18 بوصة، مع مجموعة من أنظمة "التكنولوجيا والراحة"، منها: الشاحن اللاسلكي، والدخول بدون مفتاح، وإمكانية الربط مع هاتف ذكي، ونوافذ خلفية معتمة، ومرآة رؤية خلفية داخلية ذاتية التعتيم.

وتتميز بعجلات قياسية مقاس 18 بوصة، مع مجموعة من أنظمة "التكنولوجيا والراحة"، منها: الشاحن اللاسلكي، والدخول بدون مفتاح، وإمكانية الربط مع هاتف ذكي، ونوافذ خلفية معتمة، ومرآة رؤية خلفية داخلية ذاتية التعتيم. سيارة الدفع الخلفي "في 2″، وقد طُرحت على فئتين من بطاريات المدى: إحداهما قياسية، تبلغ 314 كيلومترا/160 واتا، والأخرى طويلة تصل إلى 523 كيلومترا/160 واتا.

وهي مجهزة بعجلات قياسية مقاس 19 بوصة، وأنظمة متطورة، منها: مقاعد أمامية كهربائية بمدفأة وذاكرة، وكاميرا ركن السيارة ذات الرؤية المحيطية، ومساعد ركن السيارة الأوتوماتيكي، وباب خلفي كهربائي.

سيارة سيدان "تي 10 إف"

أطلقت الشركة نموذجا من السيارة سيدان، موديل "تي 10 إف" مطلع عام 2024، وتنفرد بخصائص مميزة، أبرزها:

تصميم خارجي عصري ورياضي، فقد تم تعديل الأبعاد الخارجية لسيارة "تي 10 إكس" من حيث الارتفاع والبروزات لتحقيق أبعاد رياضية، واعتماد شكل أكثر ديناميكية وانسيابية، ليتناسب بشكل أكبر مع طبيعتها الرياضية.

مدى طويل يصل إلى 600 كيلومتر، بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.2 ثانية ومحرك بقوة 218 حصانا كحد أقصى، مع خيار الدفع الخلفي.

لونان جديدان، وخيارات سقف متباينة، وتصميم شبكي أمامي، وخيارات جديدة للعجلات، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة.

دعم تقنية "في 2 إل"، حيث تعمل السيارة بمثابة مصدر للطاقة، فيمكن استخدام الكهرباء الموجودة في البطارية لشحن سيارة كهربائية أخرى، أو تشغيل الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

نقطة اتصال "واي فاي"، وقمرة قيادة رقمية مع معالج "سناب دراغون".

خياران للمحرك بنظامي دفع وقوتين مختلفتين: