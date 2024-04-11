عرب سات.. أسطول الأقمار الصناعية العربية

شركة تعد أحد أكبر مشغلي الأقمار الصناعية في العالم، تأسست عام 1976 من قبل جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. تشغل أسطولا من أحدث الأقمار الصناعية على المواقع المدارية 20°، 26°، 30.5° شرقا، لتقديم خدمات البث التلفزيوني وخدمات الاتصالات، إضافة لخدمات الأقمار الصناعية الأخرى، من خلال 8 أقمار تغطي 100 دولة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتبث على أقمارها أكثر من 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية.

المقر الرئيسي

يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولديها محطتا تحكم عبر الأقمار الصناعية في الرياض وتونس. إضافة لمكاتب إقليمية ومنصات أرضية متعددة في الدول التي تغطيها أقمارها الصناعية.

الرؤية

توفر عرب سات أسباب التمكين لكافة مكونات المجتمعات من خلال تعزيز الاتصال العالمي. وتؤكد أنها تلتزم بأعلى معايير الموثوقية والمرونة في الخدمات والتغطيات التي تقدمها، من خلال منظومة متكاملة ومتناسقة من الخدمات الفضائية والأرضية، فضلا عن دورها الحيوي في دفع عجلة النمو وتحفيز ثقافة الابتكار.

وتقول الشركة عن نفسها إنها تتبنى أسلوب تفكير إبداعيا يمكنها من إيجاد طرق مبتكرة لتمكين النمو، وتسريع خطى التقدم من خلال أفضل الإمكانات التقنية والبشرية، لفتح آفاق من الفرص المستقبلية، وتمكين الأجيال القادمة.

تاريخ الإنشاء

يعود إنشاء المنظمة العربية للاتصالات إلى نهاية عام 1967، إذ وضع وزراء الإعلام في الدول العربية سلسلة من المبادئ فيما يتعلق بشبكة الأقمار الصناعية، وكان الهدف منها تحقيق التكامل بين بلدان الجامعة العربية من حيث الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

ومن ناحية أخرى أنشئ اتحاد إذاعات الدول العربية عام 1969، ولم تنضم المملكة العربية السعودية إلى هذا الاتحاد الذي تقوده مصر ومقره القاهرة حتى عام 1974 بسبب العلاقة المتوترة آنذاك بين المملكة وجمهورية مصر.

يوم 14 أبريل/نيسان 1976، أنشئت الشركة تحت ولاية جامعة الدول العربية لتلبية الاحتياجات الإعلامية والثقافية والتربوية لدولها الأعضاء. وكانت السعودية هي الممول الرئيسي للشركة الجديدة بسبب مواردها المالية المتزايدة نتيجة فترة الطفرة النفطية.

في فبراير/شباط 2013، اشترت الشركة حصة 99% في شركة تشغيل الأقمار الصناعية "هيلا سات" ومقرها اليونان من (أوه تي إيه) مقابل 208 ملايين يورو إضافة إلى 7 ملايين من الأرباح. وكانت هيلا سات أول عملية استحواذ كبيرة لعربسات.

الملكية

تساهم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ما عدا جزر القمر في عرب سات وفقا للنسب التالية:

المملكة العربية السعودية: 36.7%

الكويت: 14.6%

ليبيا: 11.3%

قطر: 9.8%

الإمارات العربية المتحدة: 4.7%

الأردن: 4%

لبنان: 3.8%

البحرين: 2.5%

سوريا: 2.1%

العراق: 1.9%

الجزائر: 1.7%

اليمن: 1.7%

مصر: 1.6%

عمان: 1.2%

تونس: 0.7%

المغرب: 0.6%

السودان: 0.3%

موريتانيا: 0.3%

السلطة الفلسطينية: 0.2%

الصومال: 0.2%

جيبوتي: 0.1%

تمتلك عرب سات 8 أقمار صناعية وتشغلها في 3 مواقع مدارية، عند 20 درجة، 26 درجة، و30.5 درجة شرقا.

وهذه الأقمار الحديثة هي أصغر الأساطيل الإقليمية عمرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجعل من عرب سات المشغل الوحيد للأقمار الصناعية الموجود في المنطقة الذي يقدم طيفا كاملا من خدمات البث والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تتميز أيضا بأنها مجهّزة لتقدم أعلى طاقة هابطة على أوسع مساحة من التغطية أكثر من أي أسطول أقمار صناعية آخر حولها.

وكذلك تقدّم الخدمات من خلال أحدث النطاقات التي تشمل النطاق الترددي للخدمات المبتكرة التفاعليّة، تغطية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو تغطيات مخصصة ذات تصميم متطور شمال غرب أفريقيا وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا وشرق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووسط آسيا.

أسطول الأقمار الصناعية من عربسات

عرب سات 5أ

الموقع: 30.5 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آريان سبيس.

مركبة الإطلاق: أريان (5 إيه سي إيه).

تاريخ الإطلاق: 26 يونيو/حزيران 2010.

العمر المتوقع: 15+ سنة

عرب سات 5ج

الموقع: 20 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آريان سبيس.

مركبة الإطلاق: آريان (5 إيه سي إيه).

تاريخ الإطلاق: 21سبتمبر/أيلول2011.

العمر المتوقع: 15+ سنة.

عرب سات -6أ

الموقع: 30.5 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: شركة لوكهيد مارتن.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: سبيس إكس.

مركبة الإطلاق: فالكون هيفي.

تاريخ الإطلاق: 11أبريل/نيسان 2019.

العمر المتوقع: 15+ سنة.

بدر 4 (عرب سات 4 ب)

الموقع: 26 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آي إل إس.

مركبة الإطلاق: بروتون إم/بريز.

تاريخ الإطلاق: 11يونيو/حزيران 2006.

العمر المتوقع: 12 سنة.

بدر 5 (عرب سات 5 ب)

الموقع: 26 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آي إل إس.

مركبة الإطلاق: بروتون إم/بريز.

تاريخ الإطلاق: 4 يونيو/حزيران 2010.

العمر المتوقع: 15+ سنة.

بدر-6 (عرب سات 4ج، عرب سات (4 إيه آر)

الموقع: 26 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آريان سبيس.

مركبة الإطلاق:آريان (5 إيه سي إيه).

تاريخ الإطلاق: 7 يوليو/تموز 2008.

العمر المتوقع: 15 سنة.

بدر-7 (عرب سات 6 ب)

الموقع: 26 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: تاليس ألينيا سبيس.

المشغل: عربسات.

مشغل الإطلاق: آريان سبيس.

مركبة الإطلاق: آريان (5 إيه سي إيه).

تاريخ الإطلاق: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

العمر المتوقع: 15+ سنة.

بدر-8 (عرب سات 7 ب)

الموقع: 26 درجة شرقا.

الشركة المصنعة: إيرباص للدفاع والفضاء.

المشغل: عربسات.

تاريخ الإطلاق: 24 مايو/آيار 2023.

العمر المتوقع: 15+ سنة.