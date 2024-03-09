فولكس فاغن "سيارة الشعب" التي أوصى هتلر بصُنعها

فولكس فاغن "سيارة الشعب" الألمانية تحتل المرتبة الثانية بين كبريات شركات السيارات في العالم، وتعد علامة تجارية عريقة وراسخة في عالم السيارات، ولها إرث غني من الإنتاج، بدءا من أيقونة "الخنفساء" الشهيرة وصولا إلى سياراتها الحديثة المتطورة.

البداية

انبثقت شركة فولكس فاغن من ركام الحرب العالمية الثانية برعاية الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي حلم بسيارة بسيطة بسعر رخيص، وكان سعر نوعها الأول يعادل 140 دولارا أميركيا، وكانت تتسع لشخصين بالغين و3 أطفال.

وُلدت فكرة السيارة عام 1937 في مدينة فولفسبورغ شمالي ألمانيا على يد الحكومة، بهدف إنتاج سيارات بأسعار منخفضة ومناسبة لكافة أفراد الشعب، في وقت كانت أوروبا تكتب تاريخها من جديد، واستحقت هذه السيارة أن تكون رمزا للصمود والإبداع الألماني، وأصبحت الشركة إحدى كبريات شركات السيارات في العالم.

بدايةً كانت تديرها جبهة العمل الألمانية -منظمة نازية- التي تعاقدت مع المهندس النمساوي فرديناند بورشه، مصمم السيارة الأصلية، ليبدأ العمل على إنشاء مصنع جديد في ولاية ساكسونيا السفلى عام 1938.

التسمية

يعبّر اسم السيارة عن فلسفة حكم هتلر في ذلك الوقت، حيث تعني كلمة "فولكس" بالألمانية الشعب، وكلمة "فاغن" سيارة، فسُميت بذلك "سيارة الشعب".

كان هتلر يرى أن إنتاج سيارة بسعر رخيص يستطيع أن يشتريها أي مواطن ألماني هو جزء مهم من الدعاية له ولنظامه، فطلب بنفسه بشكل رسمي عام 1938 من بورشه -الذي أسس شركة "بورشه" بعد ذلك- أن يُعد تصميما للسيارة، وفي 24 مايو/أيار من العام نفسه وضع هتلر حجر الأساس للمصنع الذي سينتجها.

الحرب العالمية الثانية

بعد اكتمال بناء المصنع عام 1939، اشتعلت الحرب العالمية الثانية ليتحول المصنع إلى إنتاج معدات ومركبات عسكرية، ما تسبب في قصفه من قِبل طائرات الحلفاء، التي دمرته بشكل شبه كامل في نهاية الحرب.

بعد انتهاء الحرب عام 1945 بانتصار الحلفاء وجدت بريطانيا نفسها مسؤولة عن مصنع فولكس فاغن في مدينة فولفسبورغ الخاضعة لسيطرتها.

عرضت بريطانيا المصنع مجانا على شركة فورد الأميركية، لكنها رفضته، وتلاه رفض من شركات سيارات أميركية وفرنسية وبريطانية وأسترالية، إذ اعتبرت أنه لا يساوي شيئا وأنه مجرد "خردة حرب" لا قيمة له.

لكن بريطانيا لم تستسلم وبدأت إعادة بناء المصنع وتطوير سيارة "الخنفساء" الشهيرة، ومع مرور الوقت، تحوّلت "فولكس فاغن" من "خردة حرب" إلى إمبراطورية عالمية، وإحدى كبريات شركات السيارات في العالم.

نُقلت ملكية الشركة عام 1949 إلى حكومة ألمانيا الغربية، وأصبحت تابعة لولاية ساكسونيا السفلى التي أعادت لها الحياة من جديد، وبدأت في تصحيح أوضاعها.

بِيعت أول سيارتين من فولكس فاغن في الولايات المتحدة الأميركية وأُعجبت بها السوق الأميركية بشكل غير عادي، وأصبحت أكثر من نصف سيارات الركاب في البلاد منها.

خرجت فولكس فاغن من حطام الحرب العالمية الثانية بسرعة فائقة وأقوى من ذي قبل، ثم بدأت رحلتها نحو التعافي والتوسع، واستحوذت على جزء كبير من سوق السيارات العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن العشرين.

الانتشار

افتتحت الشركة مصنعا جديدا عام 1959 بالقرب من ساو باولو في البرازيل، لتكون أول خطوة لها في التصنيع خارج ألمانيا، ومع بداية الستينيات من القرن العشرين تحولت إلى شركة مساهمة.

في هذا الوقت أصبحت "الخنفساء" من أشهر السيارات في العالم وأكثرها مبيعا، إذ تجاوزت مبيعاتها 21 مليون سيارة، وأصبحت رمزا لألمانيا وثقافتها ونمط حياة لجيل بأكمله.

تألقت فولكس فاغن وتحولت من مجرد شركة إلى إمبراطورية سيارات عالمية، وبدأ هذا التوسع عبر الاستحواذ على شركات السيارات العالمية مثل شركة أوتو يونيون، التي تحولت لاحقا إلى "أودي" عام 1965، كما اشترت 75% من أسهم شركة سيات الإسبانية عام 1986، ثم استحوذت عليها بالكامل بعد 4 سنوات.

ضمت لاحقا تحت مظلتها 12 علامة تجارية، وقد تجاوزت مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2016 شركة تويوتا اليابانية وجنرال موتورز الأميركية، واحتلت المركز الأول عالميا، وحافظت على لقب أكبر مصنع سيارات في العالم من 2016 حتى 2019.

التفكير الإبداعي في الإعلانات

أثار إعلان فولكس فاغن "الخنفساء" عام 1999 انتباه العالم بأسره، وبات رمزا للإبداع والإلهام.

ولم يعتمد الإعلان على المؤثرات الخاصة أو النجوم المشهورين، بل على فكرة بسيطة عبقرية تتلخص في شعار "فكر بشكل مختلف"، وكانت عبارته الشهيرة "فكر بشكل صغير" مع صورة بسيطة لسيارة الخنفساء الصغيرة.

كان وراء هذا الإعلان المبدع الكاتب جوليان كونيغ، الذي أدرك أن "فولكس فاغن الخنفساء" سيارة مختلفة عن السيارات الأخرى في السوق، فهي صغيرة واقتصادية وعملية.

ونجح الإعلان في تغيير نظرة الناس إلى السيارة، وجعلها رمزا للتفكير الذكي والاختيار المدروس.

محاكمة وإدانة

ارتقت فولكس فاغن لفترة وجيزة لتتصدر عرش مصنّعي السيارات عالميا من حيث الحجم، متخطية بذلك "تويوتا"، لكن في منتصف 2015 تأثرت الشركة بعد أن وقعت في أزمة طاحنة، وذلك عندما كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية عن احتيال كبير في محركات الديزل التابعة لفولكس فاغن.

إذ عمدت الشركة إلى تثبيت برمجيات في السيارات تتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات، لتظهر وكأنها مطابقة للمعايير البيئية.

واعترفت فولكس فاغن لاحقا بتثبيت تلك البرمجيات، ما اضطرها إلى سحب أكثر من 10 ملايين سيارة من الأسواق العالمية.

واجهت الشركة غرامات تجاوزت 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة وحدها، إضافة إلى محاكمة وإدانة عددٍ من مسؤوليها بتهم جنائية مختلفة، ورغم هول الفضيحة، استطاعت فولكس فاغن أن تتجاوز المأزق وتستعيد ثقة الناس لتواصل فيما بعد مبيعاتها الارتفاع.

تحديات السيارات الكهربائية

واجهت الشركة انخفاضا في مبيعاتها العالمية عام 2022 بنسبة 6.8%، لتصل إلى 4.56 ملايين سيارة، مقارنة بـ 4.88 ملايين عام 2021.

وفي ظل هذا الانخفاض، أشعلت مبيعات السيارات الكهربائية شرارة أمل، إذ شهدت نموا ملحوظا بنسبة 23.6%، لتصل إلى 330 ألف سيارة عام 2022، مقارنة بـ267 ألفا عام 2021.

سجلت الصين أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية من فولكس فاغن بنسبة 102.9%، إذ بيعت 14 ألفا و100 سيارة كهربائية عام 2022، مقارنة بـ 7 آلاف و500 سيارة عام 2021.

وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه متزايد نحو السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، لذلك استثمرت فولكس فاغن في هذه التكنولوجيا، سعيا منها لمواكبة التطورات في السوق وضمان بقائها على عرش صناعة السيارات.