محمد الشارخ مؤسس شركة "صخر" وأول من أدخل العربية للحاسوب

محمد الشارخ رجل أعمال كويتي ولد عام 1942، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسوب الآلي، وهو أول من أدخل العربية على الحواسيب، وترجم برامج مختلفة من أهمها القرآن الكريم، إضافة إلى إنجازاته في "أرشيف الشارخ"، الذي يضم المجلات العربية، والمعجم العربي، ومشروع كتاب في جريدة. توفي سنة 2024.

النشأة

ولد محمد عبد الرحمن الشارخ عام 1942 في الكويت، ونشأ فيها.

ابنه فهد الشارخ رجل أعمال كويتي، أسس شركة تك إنفست للاستثمار، وكان الرئيس التنفيذي لشركة صخر، ونائب رئيس مجلس إدارة كامكو للاستثمار، وعضو في عدة مجالس إدارات لشركات مختلفة.

وابنته العنود الشارخ حاصلة على الدكتوراه وتدير شركة ابتكار للاستشارات الإستراتيجية، وتشغل منصب زميل مشارك في برنامج تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعهد دول الخليج العربي في واشنطن. وهي عضو مجلس إدارة عدد من المنظمات الأكاديمية وغير الحكومية.

التكوين العلمي

سافر إلى القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، ثم أكمل دراسة الماجستير في كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية بتخصص التنمية الاقتصادية.

التجربة العملية

بدأ حياته العملية نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية سنة 1969 وبقي في مركزه 4 سنوات، ثم أصبح نائب المدير التنفيذي للبنك الدولي للأعمال والتنمية في واشنطن منذ عام 1973 وحتى عام 1975. ترأس بعدها مجلس إدارة البنك الصناعي الكويتي منذ عام 1975 وحتى عام 1979.

وعمل نائبا لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، وقد أسس شركة "الشارخ" العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.

ويعد الشارخ أحد المساهمين في تمويل "مركز دراسات الوحدة العربية" و"المنظمة العربية للترجمة"، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس "معهد العالم العربي" في باريس.

قصة صخر

بدأت استثمارات الشارخ في برامج ألعاب الأطفال، أو ما كان يعرف حينها باسم "الأتاري" عام 1982، ثم اتجه لإصدار برامج الأطفال على الكمبيوتر تحت اسم "صخر إم إس إكس"، وقد نجح المشروع على المستوى العربي، فكان دافعا لتطويره تحت اسم منتج "صخر بي سي".

وقد استوحى الشارخ اسم مشروعه من المثل العربي "العلم في الصغر كالنقش على الحجر" فاختار كلمة صخر لتكون تمثيلا ورمزا للمشروع.

أنشأ الشارخ شركة "صخر" لبرامج الحاسوب عام 1982، وهي شركة كويتية تابعة للشركة العالمية للإلكترونيات.

ثم استعان بالعالم المصري الدكتور نبيل علي لوضع أسس اللغة العربية وقواعدها لتمكينها في الحواسيب، واستطاع من خلال شركته إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب، فأصبح "صخر" أول حاسوب عربي.

وقد صاحب دخول العربية على الحواسيب حزمة من البرامج المترجمة، من أهمها برنامج "القرآن الكريم" وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للكمبيوتر، وأرشيف المعلومات الإسلامية، لحقتها برامج التعرف الضوئي على الحروف العربية، ومن ثم برنامج "ترجم". ليكون بذلك أول من أدخل اللغة العربية على الحواسيب في التاريخ.

وبعد الغزو العراقي على الكويت نقل الشارخ مقر شركته صخر من الجابرية في الكويت إلى القاهرة سنة 1990، واضطرت الشركة إلى إعادة هيكلة أنشطتها، وإيقاف برنامج إنتاج الأجهزة، لتعتمد على الذراع البرمجي للمؤسسة، وبالتعاون مع اليونسكو أسس الشارخ مشروع "كتاب في جريدة" عام 1997.

كما أنشأ المعجم العربي المعاصر عام 2019، ووفره على الإنترنت مجانا، ويحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، وقاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع 3 من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.

وحصلت شركة "صخر" على 3 براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع، وهي التعرف الضوئي على الحروف "أو سي آر"، والترجمة الآلية من العربية للإنجليزية، والنطق العربي.

أرشيف الشارخ

بدأ الشارخ عام 2016 مشروعه الكبير الذي سماه "أرشيف الشارخ" وهو مشروع لجمع المجلات الأدبية الثقافية العربية ورفعها على شبكة الإنترنت، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي العربي وجعله متاحا وميسرا للباحثين والطلاب. ويتميز الأرشيف بسرعة أدائه ودقة الوصول إلى المعلومة، مما يوفر الوقت والجهد.

ويضم الأرشيف نسخا من المجلات العربية القديمة والحديثة العريقة، فقد بلغ عدد المجلات فيه 272، توفر منها 15 ألفا و824 عددا، كما وصل عدد المقالات إلى 325 ألفا و625 مقالة، وكذلك يحتوي الأرشيف على نحو 52 ألف كتاب عربي وأجنبي.

ومن أهم المجلات التي يضمها الأرشيف

مجلة المقتطف التي صدرت بين 1867 و1952.

مجلة الهلال التي صدرت عام 1892.

مجلة الرسالة للزيات، وصدرت عام 1933، وتميزت بأن كوكبة من الأدباء العرب كتبوا فيها منهم طه حسين، ومصطفى صادق الرافعي، وزكي نجيب محمود، وعباس محمود العقاد، وأبو القاسم الشابي.

مجلة الأستاذ، صدرت عام 1982 بجهد من عبد الله النديم.

المؤلفات

للشارخ مؤلفات أدبية، وهي:

قصة "قيس وليلى" وهي أول قصة كتبها، ونشرها عام 1968.

مجموعة قصصية مكونة من 10 قصص، نشرت عام 2006.

مجموعة قصصية بعنوان "الساحة"، نشرت عام 2012.

مجموعة قصصية بعنوان "أسرار" نشرت عام 2017.

رواية بعنوان "العائلة" نشرت عام 2018.

الجوائز

حصل الشارخ على عدة جوائز من مؤسسات عربية مختلفة منها:

جائزة "الرواد" من مؤسسة الفكر العربي.

جائزة أفضل رجل أسهم في تقنية المعلومات عام 1997.

جائزة الرؤية الإلكترونية عام 2002.

جائزة الاحتواء الإلكتروني التي منحت لبرنامج "إبصار" للمكفوفين.

جائزة أفضل منتجات بمعرض كومدكس مصر عام 1998.

جائزة "ناشر نت" عام 1998.

جائزة الدولة التقديرية من الكويت عام 2018.

جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2021.

إضافة إلى عدد من شهادات التقدير من عدد من المؤسسات الكويتية والسعودية.

الوفاة

توفي محمد الشارخ يوم الأربعاء السادس من مارس/آذار 2024 عن عمر ناهز 82 عاما.