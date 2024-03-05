كورنيل ويست.. مفكر وفيلسوف أميركي يسابق السياسيين لرئاسة البيت الأبيض

كورنيل ويست مفكر وفيلسوف أميركي. له تاريخ طويل في العمل الأكاديمي بالعديد من الجامعات الأميركية والغربية، وتحظى آراؤه في القضايا الفلسفية وقضايا السياسة العالمية باحترام كبير في الأوساط الأكاديمية والعلمية.

وهو فيلسوف ومثقف أميركي من أصول أفريقية، تخرج في كلية الآداب بجامعة هارفارد عام 1973 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة برينستون، وعمل أستاذا ومحاضرا في عدة جامعات.

المولد والنشأة

أميركي من أصول أفريقية، اسمه الكامل كورنيل رونالد ويست، ولد في 2 يونيو/حزيران 1953، بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، والدته إيرين (بياس) كانت تعمل بالتدريس، أما والده كليفتون لويس ويست جونيور فكان يعمل مقاولا عاما لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وجده كليفتون إل. ويست سينيور، كان قسا وراعيا للكنيسة المعمدانية متروبوليتان بمنطقة تولسا.

قضى طفولته في حي للطبقة العاملة الأميركية من أصل أفريقي في سكرامنتوب بكاليفورنيا، وخلال هذه المرحلة العمرية كان يحضر بانتظام دروس الكنيسة المعمدانية المحلية ويشارك في خدماتها.

مشاركاته في هذه الأنشطة فتحت عينيه على أمور أثرت كثيرا في تفكيره فيما بعد، إذ استمع إلى شهادات مؤثرة عن الحرمان والنضال والإيمان من أبناء الرعايا الذين كان أجدادهم عبيدا، وكان ذلك سببا في تأثره بأدبيات وأفكار منظمة "الفهود السوداء"، التي أسسها هيوي نيوتن وبوبي سيل عام 1966 في أوكلاند بكاليفورنيا، بهدف حماية المواطنين الأميركيين السود من بطش ووحشية الشرطة.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرج من مدرسة جون إف كينيدي الثانوية عام 1970، والتحق بعدها بجامعة هارفارد بمنحة دراسية، وتخرج في كلية الآداب بالجامعة نفسها عام 1973 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، متخصصا في آداب ولغات الشرق الأوسط.

حصل على الماجستير في الآداب من جامعة برينستون عام 1975، وعلى الدكتوراة في الفلسفة من الجامعة نفسها عام 1980، وبعدها مارس تدريس الفلسفة والدين والدراسات الأميركية الأفريقية في العديد من الكليات والجامعات الأميركية والعالمية.

نشاطاته السياسية ومشاركاته في المظاهرات لدعم القضايا التي يراها عادلة سبّب له مشاكل مع إدارات الجامعات التي كان يعمل محاضرا بها، إذ تعرض للوم كبير من إدارة جامعة هارفارد عام 2001، لأنها رأت أنه يخصص الكثير من وقته للنشاط السياسي بعيدا عن الأنشطة التدريسية، مما اضطره للاستقالة من منصبه بالجامعة.

وحتى بعد عودته للتدريس في جامعة هارفارد بعد ذلك بسنوات، اصطدم بإدارة الجامعة أيضا، وقال في خطاب استقالة لاذع نشره في 30 يونيو/حزيران 2021 إن "مشاهدة هيئة تدريس تدعم بحماس مرشحا لمنصب أكاديمي ثم تلجأ على خجل لرفضه بناء على عدوانية إدارة هارفارد تجاه القضية الفلسطينية أمر مثير للاشمئزاز".

التجربة السياسية

منذ شبابه له نشاط سياسي كبير، إذ كان ناشطا ومشاركا أساسيا في المظاهرات التي تهتم بالدفاع عن الحقوق المدنية، ونظم احتجاجات للمطالبة بمقررات دراسية عن السود في مدرسته الثانوية.

في مرحلة شبابه أعلن إعجابه بـ"النضال الأسود الصادق لمالكولم إكس، والغضب العنيد لحزب الفهود السود، واللاهوت الأسود الغاضب لجيمس إتش كون".

توج تجربته السياسية بإعلان نيته المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، حينما قال في يونيو/حزيران 2023، إنه سيرشح نفسه عن حزب الشعب التقدمي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، وبعد ذلك بوقت قصير، حوّل انتماءه إلى حزب الخضر، لكنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن أنه لم يعد يسعى للحصول على ترشيح حزب الخضر وأنه سيرشح نفسه بشكل مستقل.

مواقفه الداعمة لفلسطين

كان لويست موقف واضح من العدوان الذي بدأته إسرائيل على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد عملية طوفان الأقصى، وانتقده بشدة، كما انتقد موقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل، ودعا إلى وقف إطلاق النار فورا، ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال في رسالة صوتية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 "إننا نقف متضامنين مع أي شخص يتعرض للاحتلال، أي مقهور، أي مظلوم؛ ولهذا السبب.. نحن نُركز على غزة في هذه اللحظة"، عادا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في القطاع.

كما قدّم استقالته من جامعة هارفارد -التي كان فيها أستاذا للفلسفة العامة في مدرسة اللاهوت- بسبب إذعان الجامعة للوبيات الإسرائيلية، وتحيزها ضد الفلسطينيين.

وقال ويست، في خطاب استقالة لاذع نشره يوم 30 يونيو/حزيران 2021، إن جامعة هارفارد تعيش حالة من "الاضمحلال" و"التعفن الروحي"، وأكّد أنه متيقن من أن انتقاده لإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسة لحرمانه من التثبيت في وظيفته بالجامعة.

الوظائف والمسؤوليات

في أواخر العشرينيات من عمره أصبح أستاذا مساعدا بالمعهد اللاهوتي الاتحادي في مدينة نيويورك.

عام 1984 التحق بمدرسة ييل اللاهوتية ليصبح محاضرا في الدراسات الأميركية.

عام 1987 عمل محاضرا بجامعة باريس بعد خلافات حادة مع جامعة ييل بسبب مشاركته في احتجاجات الحرم الجامعي من أجل نقابة عمالية ولمطالبته بسحب الاستثمارات من نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا .

جنوب أفريقيا عاد إلى المعهد اللاهوتي الاتحادي لمدة عام واحد قبل أن ينتقل إلى برينستون ليصبح أستاذا للدين ومديرا لبرنامج الدراسات الأميركية الأفريقية من عام 1988 حتى عام 1994.

وافق على التعيين أستاذا للدراسات الأميركية الأفريقية في جامعة هارفارد، مع تعيين مشترك في مدرسة هارفارد اللاهوتية، ودرّس أحد أشهر المقررات في الجامعة، وهو فصل تمهيدي عن الدراسات الأميركية الأفريقية.

عام 1998 عُين في جامعة ألفونس فليتشير للتدريس في الدراسات الأميركية الأفريقية، وفي اللاهوت والدين والفلسفة أيضا.

عام 2002 ترك التدريس بجامعة هارفارد بعد خلاف كبير مع رئيس الجامعة آنذاك لورانس سامرز بسبب نشاطه السياسي.

عام 2011 شارك في إنشاء وتأسيس أحد المراكز الرائدة في العالم للدراسات الأميركية الأفريقية بجامعة وينستون.

عام 2012 غادر جامعة برينستون وعاد إلى المؤسسة التي بدأ فيها مهنته التدريسية، المعهد اللاهوتي الاتحادي.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أعلنت جامعة هارفارد أن ويست سيترك المعهد اللاهوتي الاتحادي ليصبح محاضرا منتدبا في مدرسة هارفارد اللاهوتية وقسم هارفارد للدراسات الأفريقية والأميركية أستاذا للفلسفة العامة.

منذ 2017 وهو مستمر في تدريس المقررات بعض الأحيان في جامعة برينستون بصفته أستاذا فخريا وأستاذا جامعيا في مركز الدراسات الأميركية الأفريقية.

الجوائز والإنجازات

حصل ويست طوال مشواره المهني والأكاديمي على أكثر من 20 جائزة ودرجة شرفية. ومن أهم هذه الجوائز:

جائزة نقابة الكتاب الأميركية عام 1993.

جائزة لانان لحرية الصحافة عام 2005.

حصل على تقدير خاص من المجلس الثقافي العالمي عام 2008.

جائزة الحريات الأربع، وهي جائزة سنوية تُمنح للرجال والنساء الذين أظهرت إنجازاتهم التزاما بتلك المبادئ التي أعلنها الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو روزفلت في خطابه التاريخي أمام الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 1941، باعتبارها ضروريات للديمقراطية، وهي: حرية الرأي والتعبير، وحرية العبادة، والتحرر من الحاجة، والتحرر من الخوف.

بعض مؤلفاته:

ألف كورنيل ويست 20 كتابا وأسهم في تحرير 13 كتابا آخر، ومن أبرز مؤلفاته: