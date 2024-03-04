فرح دخل الله عربية تتحدث باسم الناتو

فرح دخل الله إعلامية بريطانية من أصل لبناني، ولدت في ثمانينيات القرن الماضي، وعملت في مناصب إعلامية مختلفة بدءا من وكالة رويترز مرورا بالأمم المتحدة وانتهاء بالخارجية البريطانية.

في نهاية فبراير/شباط 2024 أصبحت فرح دخل الله متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتكون أول امرأة من أصل عربي تصل إلى هذا المنصب.

المولد والنشأة

ولدت فرح دخل الله في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ونشأت فيه.

الدراسة والتكوين العلمي

بدأت فرح مسيرتها التعليمية في بلدها لبنان، حيث حصلت على شهادة الثانوية العامة من الكلية الدولية في لبنان عام 1999، ثم التحقت بجامعة القديس يوسف عام 2000 وتخرجت فيها بتخصص الفنون السمعية والبصرية عام 2004.

انتقلت بعد ذلك إلى لندن، وانضمت إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 2004 وحصلت منها على ماجستير في الإعلام والاتصالات بعد عام، ثم حصلت على ماجستير آخر عام 2009 من جامعة كامبردج في تخصص العلاقات الدولية.

تتقن دخل الله 3 لغات إتقانا تاما، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتحدث الفارسية على نحو محدود، وتستطيع استخدام المورسيانية في الحياة المهنية.

الحياة العملية

بدأت حياتها العملية خلال دراستها الجامعية، إذ كانت صحفية إذاعية لدى إذاعات عدة في لبنان والمملكة المتحدة، ثم أصبحت منتجة في وكالة رويترز عام 2006، قبل أن تتركها عام 2009 وتصبح مسؤولة إعلامية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا لمدة عام.

انتقلت بعد ذلك إلى بيروت، حيث عملت مسؤولة إقليمية للاتصال والإعلام في المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة الدولية للعمالة لمدة 4 سنوات.

وفي عام 2014 أصبحت المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية البريطانية، فكانت مهمتها إدارة المقابلات مع الإذاعات والصحافة المطبوعة والمرئية والإلكترونية، إضافة إلى دعم الوزراء والسفراء وفرق السياسة في تواصلهم الإعلامي، وعمل الاتصالات الإستراتيجية.

بعد عامين التحقت دخل الله باليونيسيف وأصبحت اختصاصية اتصالات إقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها لمدة 6 أشهر، ثم عملت رئيسة قسم الاتصالات وإعداد التقارير والشراكات لشرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كينيا لمدة 6 أشهر.

وفي عام 2017 انتقلت إلى سويسرا، حيث عملت مديرة اتصالات لمنظمة الصحة العالمية لمدة 4 سنوات، والتحقت بعد ذلك بشركة "أسترازينيكا" في دبي وعملت مديرة للعلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمدة عامين حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي 26 فبراير/شباط 2024 عيّن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ البريطانية من أصل لبناني فرح دخل الله متحدثة رسمية للحلف، وتولت مسؤولياتها مطلع مارس/آذار 2024.

الوظائف والمسؤوليات

صحفية إذاعية في وكالات متنوعة من 2002 إلى 2008.

منتجة في وكالة رويترز بلندن من 2006 إلى 2009.

مسؤولة إعلامية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 2009 إلى 2010.

مسؤولة إقليمية للاتصال والإعلام في منظمة العمل الدولية من 2010 إلى 2014.

المتحدثة العربية باسم الخارجية البريطانية من 2014 إلى 2016.

اختصاصية اتصالات إقليمية في اليونيسيف من يوليو/تموز 2016 إلى ديسمبر/كانون الأول 2016.

رئيسة قسم الاتصالات في مكتبة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من فبراير/شباط 2017 إلى يوليو/تموز 2017.

مديرة الاتصالات في منظمة الصحة العالمية من 2017 إلى 2020.

مديرة العلاقات الإعلامية في شركة "أسترازينيكا" من يناير/كانون الثاني 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

تم تعيينها متحدثة باسم حلف الناتو في 26 فبراير/شباط 2024.

إنجازات وتكريمات

رشحت للقائمة القصيرة لجائزة المرأة الآسيوية للإنجاز، وهي جائزة تكرم المرأة البريطانية من أصل آسيوي في مجالات الأعمال وريادة الأعمال وألعاب القوى والفنون والقطاع العام والعمل الاجتماعي والإنساني.