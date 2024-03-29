جوزيب بوريل.. ابن خباز يقود السياسة الخارجية لأوروبا

جوزيب بوريل سياسي إسباني ذو تاريخ طويل من العمل الدبلوماسي في بلاده وفي الاتحاد الأوروبي. ولد عام 1947. أصبح عضوا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة التشريعية 2004-2005، وتولى رئاسته خلال النصف الأول من الولاية، وعاد بعدها إلى إسبانيا وزيرا للشؤون الخارجية، قبل أن يتم تكليفه بمنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بداية من عام 2019.

المولد والنشأة

ولد جوزيب بوريل في 24 أبريل/نيسان 1947 في إحدى قرى مقاطعة كتالونيا في إسبانيا، لأسرة فقيرة لها تاريخ من النضال السياسي والنقابي في ظل حكم الجنرال فرانكو.

عمل والده مسؤولا عن مخبز صغير في القرية، وهي المهنة التي ورثها عن والديه المهاجرين إلى الأرجنتين من كتالونيا، حيث أقاما مخبزا في مدينة مندوزا قرب حديقة سان مارتن العامة.

وقد عاد جد جوزيب وعائلته إلى إسبانيا مرة أخرى عندما كان عمر بوريل الأب (8 أعوام)، وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.

وفي عام 1969، قابل جوزيب بوريل الفرنسية كارولين ماير عندما كان متطوعا في كيبوتس "غال أون" في إسرائيل، فتزوجا ورزقا بطفلين أحدهما أصبح دبلوماسيا إسبانيا، لكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار طويلا.

تزوج مرة أخرى عام 2018 من كريستينا ناربونا، التي تولت منصب نائب رئيس مجلس النواب الإسباني، كما تولت حقيبة وزارة البيئة الإسبانية في الفترة من 2004 إلى 2008.

الدراسة والتكوين العلمي

نظرا لبعد منزل عائلة بوريل عن المدينة، استكمل جوزيب تعليمه ما بعد الأساسي في البيت بتوجيه من والدته، وبرعاية من معلم متقاعد في القرية، واجتاز بعد سنوات امتحان الثانوية العامة بشكل نظامي.

انتقل بعدها إلى مدينة برشلونة لدراسة الهندسة الصناعية، قبل أن يتحول اهتمامه إلى هندسة الطيران في جامعة مدريد التقنية التي تخرج منها عام 1969 بعد تغيير جامعته الأولى.

وفي عام 1972 حصل على درجة الماجستير في اقتصاد النفط وتكنولوجيا صناعته من المعهد الفرنسي للبترول في باريس، وألحقها بدرجة ماجستير أخرى عام 1975 من جامعة ستانفورد الأميركية بولاية كاليفورنيا في الرياضيات التطبيقية. وحصل أخيرا على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كومبلوتنسي في مدريد عام 1976.

عمل محاضرا في المعهد العالي للهندسة في جامعة مدريد للتكنولوجيا في الفترة من 1975 إلى 1982، كما عُيِّنَ أستاذا في جامعة بلد الوليد في الفترة بين عام 1972 و1982، فضلا عن عمله في إحدى شركات البترول في إسبانيا.

التجربة السياسية

كانت الخطوة الأولى لجوزيب بوريل في عالم السياسة من خلال تطوعه في الحزب الاشتراكي العمالي في إسبانيا عام 1975 في الوقت الذي كان يعمل فيه محاضرا في عدد من المؤسسات الجامعية المرموقة.

ولا عجب من انخراط بوريل في العمل السياسي في ذلك الوقت، خاصة مع التحول الديمقراطي الذي كانت تشهده إسبانيا بعد وفاة فرنسيسكو فرانكو، إذ نشأت حركة عامة ديمقراطية تسعى إلى بناء نظام مدني قوي، وتعزيز المؤسسة البرلمانية.

وفي عام 1979 حصل على الوظيفة السياسية الأولى له من خلال انتخابه عضوا في مجلس مدينة مدريد، وامتزج عمله الجامعي بالسياسي من خلال لجنة السياسات المالية التي انصب عملها على مكافحة الفساد المالي وملاحقة التهرب الضريبي.

وفي عام 1982 فاز الحزب الاشتراكي بأغلبية المقاعد وشكل الحكومة، فأصبح لجوزيب بوريل دور أكبر لا ينحصر فقط في مدينة مدريد، بل يؤثر على السياسية الإسبانية بشكل كامل، فقد تولى مسؤولية الأمين العام للميزانية والإنفاق العام، ثم أمينا للتمويل.

ولفت الأنظار من خلال سياسته ذات الخلفية الاشتراكية التي أسهمت في تعزيز التحول الديمقراطي السلمي بالانحياز إلى المجتمع والمكافحة المؤسسية للفساد، وفي عام 1991 انضم بوريل إلى مجلس الوزراء من خلال حقيبة الأعمال العامة والنقل واستمر في منصبه 5 سنوات، كما مثل مدينة برشلونة في مجلس النواب في الفترة من عام 1986 إلى 2003.

وبداية من عام 2003 تم اختيار بوريل رئيسا للبرلمان الأوروبي ليصبح الرئيس الإسباني الثاني للبرلمان بعد إنريكي بارون كريسبو.

ترقى في المناصب الأوروبية فاختير وزيرا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2019، قبل أن يتم اختياره ممثلا أعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عام 2019.

وتولى إدارة عدة ملفات سياسية شائكة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

الوظائف والمسؤوليات

تولى جوزيب بوريل خلال مسيرته السياسية عدة مناصب ذات أهمية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وحقائب وزارية في الحكومة الإسبانية، فقد تولى مسؤوليات مختلفة في وزارة المالية الإسبانية في الفترة من 1982 إلى 1991 من خلال عمله أمينا عاما للميزانية والإنفاق العام، وأمين الدولة للتمويل.

وفي عام 1986 تم اختياره عضوا في البرلمان الإسباني ممثلا عن مدينة برشلونة حتى عام 2003، وأصبح وزيرا للأعمال العامة والنقل من 1991 إلى 1996، ثم عضوا في برلمان الاتحاد الأوروبي في المدة من 2004 إلى 2009، ورئيسا للمجلس في النصف الأول من فترته الانتخابية.

وفي عام 2018 تولى منصب وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ثم اختير ممثلا أعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بداية من عام 2019.

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