جامعة قطر.. مؤسسة جامعية رائدة عربيا وعالميا

جامعة قطر أول جامعة حكومية في البلاد، تأسست عام 1973، وبدأت عملها رسميا عام 1977 بـ5 كليات. تقع الجامعة على المشارف الشمالية للعاصمة الدوحة، وتبلغ مساحة الحرم الجامعي حوالي 5.5 كيلومترات مربعة، وتتميز بمبانيها القديمة التي تأخذ الطابع المعماري التقليدي في البلاد، إصافة إلى مبان حديثة تعكس بمضمونها وشكلها جماليات فنون العمارة الإسلامية التقليدية.

النشأة والتأسيس

صدر قرار تأسيس جامعة قطر في الثامن من يونيو/حزيران 1977. ونص القانون الذي تأسست بموجبه على أن أمير قطر هو الرئيس الأعلى للجامعة، وأنه هو الذي "يصدر القوانين الخاصة بإنشاء الجامعة وكلياتها، ومراكز البحوث فيها، ويدعو مجلسها للانعقاد برئاسته كلما اقتضت ذلك ضرورات تحقيق المصلحة العليا للتعليم الجامعي في قطر".

وذكرت المادة الثانية من القانون أن جامعة قطر "هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وهي جامعة عربية إسلامية، ومنارة للفكر الإنساني، وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء، وتشجيع رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون، وتطوّر المجتمع مع الحفاظ على عناصره العربية الأصيلة، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق".

بدأت فكرة تأسيس جامعة قطر عام 1969، عندما أرسلت بعثة طلابية قطرية إلى الخارج للدراسة في مختلف الجامعات العربية والعالمية، وبعد عودتها تشكلت لجنة خاصة لدراسة إمكانية إنشاء جامعة في قطر.

وكان تأسيس الجامعة استجابة للحاجة المتزايدة للتعليم العالي في البلاد، ولتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمساهمة في بناء الدولة وتطورها.

أول مؤسسة للتعليم العالي

تفصل جامعة قطر بين الذكور والإناث في معظم تخصصات الجامعة وكلياتها، مما ترتب عليه تخصيص منطقة للطلاب، وأخرى للطالبات، ما عدا بعض التخصصات العلمية كالطب والصيدلة والتمريض.

وتضم الجامعة 11 كلية، أولاها كلية التربية عام 1973، ثم تأسست كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بعدها بعام على يد الشيخ يوسف القرضاوي وكان أول عميد لها، ثم كلية الهندسة عام 1980، وبعد 5 أعوام كلية الإدارة والاقتصاد، ثم كلية الآداب والعلوم وكلية القانون عام 2004، وكلية الصيدلة بعدها بعامين، ثم الطب عام 2015، وعلى التوالي كلية العلوم الصحية ثم قطاع العلوم الصحية والطبية، تلتهما كلية طب الأسنان عام 2019، ثم التمريض عام 2022.

تعد كلية التربية أول مؤسسة للتعليم العالي في دولة قطر، وتأسست بموجب مرسوم أميري لتكون حجر الزاوية لإطلاق كليات أخرى شقيقة في الجامعة في تخصصات مختلفة، ولا تزال هي الكيان الوحيد لإعداد المعلمين في البلاد.

تتبع الجامعة نظاما تعليميا يعتمد على الفصل الدراسي، إذ يتم تقسيم العام الأكاديمي إلى فصلين رئيسيين: الفصل الأول (خريف) والفصل الثاني (ربيع).

توفر جامعة قطر مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات، ومن بينها العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنون والعلوم الطبيعية.

دور مهم للبحث العلمي

كانت رؤية إنشاء جامعة قطر منذ البداية مرتبطة بالبحث العلمي، فجعلته عنصرا أساسيا لبرامج الدراسات العليا لديها وأدمجته في معظم المقررات الدراسية.

ولتعزيز هذا المجال أسست مجمع البحوث الريادي مع 17 مركزا بحثيا لمعالجة القضايا ذات الصلة بالأولويات الوطنية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، السلامة المرورية ومعالجة الغاز والدراسات المسحية للسكان والحفاظ على البيئة البحرية، وغيرها من القضايا.

أطلقت الجامعة خريطة طريق عام 2014 وحددت فيها أولوياتها البحثية، وهي الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والتغير الاجتماعي والهوية والسكان والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهم هذه الخريطة في معالجة قضايا مهمة تتعلق بتنمية الدولة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

ومن أبرز المراكز البحثية التابعة لجامعة قطر مركز المواد المتقدمة، إذ كرس المركز منذ إنشائه عام 2002 نشاطه للعمل على توفير التميز الفريد في مجال تقنيات المواد، كما يقدم المساعدة لقطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية المحلية، إضافة إلى مجتمع التعلم في دولة قطر.

كما تضم الجامعة مركز العلوم البيئية، الذي يملك سجلا طويلا من البحوث الأساسية والتطبيقية والاستشارات وبناء القدرات الوطنية منذ بداية تأسيسه عام 1980 بموجب مرسوم أميري تحت مسمى "مركز البحوث العلمية والتطبيقية".

أعادت الجامعة هيكلة المركز عام 2005 وسمته "مركز الدراسات البيئية"، وأوكلت له حينئذ مهام إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر، وأنتج عددا من الدراسات الأساسية المتعلقة بالبيئة البحرية بشكل خاص، وذلك باستعمال سفينته البحثية الأولى (مختبر البحار).

عام 2015، غُيِّر اسم المركز إلى مركز العلوم البيئية ليعكس أهدافه البحثية بشكل أفضل، تماشيا مع التطورات في هذا المجال، وبدأ بذلك مرحلة جديدة، فعزز من شراكاته الإستراتيجية مع عديد من المراكز البحثية العالمية المشابهة من خلال مذكرات تفاهم تركز على البحوث والخدمات مع الجهات الحكومية والشركاء الأساسيين في داخل قطر ومع الجامعات ومراكز البحوث العالمية من خلال مشاريع التمويل المشترك.

السفينة "جنان"

كما تضم جامعة قطر مجموعة أخرى من المراكز بينها مركز أبحاث حيوانات المختبر، ومركز جامعة قطر للعلماء الشباب، ومركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية ومركز ابن خلدون ومحطة البحوث الزراعية وغيرها.

وإلى جانب المراكز السابقة، تملك جامعة قطر السفينة "جنان" التي تعتبر من السفن المتقدمة تقنيا والأحدث من نوعها في مجال البحث العلمي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وهي مؤهلة للقيام بالبحث العلمي في البحار.

وتستخدم السفينة في تنفيذ البرامج التالية:

دراسة بيئية للمياه القطرية وتشمل:

دراسات طبيعية وكيميائية وجيولوجية مثل درجات الحرارة والملوحة والتيارات البحرية والأكسجين الذائب والأملاح الغذائية والمواد العضوية والملوثات البحرية وتأثيرها على الأحياء البحرية ورواسب ومكونات قاع البحر.

دراسات بيولوجية وهيدروبيولوجية مثل العوالق البحرية والنباتية والحيوانية والأحياء القاعية والأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية وعمل تجارب صيد واختبار أفضل الطرق التكنولوجية للصيد.

المشاركة في دراسة مياه الخليج العربي.

برامج تدريبية للطلبة في المرحلة النهائية، وكذلك عقد دورات تدريبية للفنيين والباحثين المهتمين بدراسة البيئة الخليجية.

وتعمل جامعة قطر نيابة عن الحكومة والقطاع الصناعي الخاص لإجراء البحوث الإقليمية، وخاصة في مجالات البيئة وتقنيات الطاقة.

وفي ضوء النجاحات البحثية، أطلقت الجامعة شركة "جامعة قطر القابضة" بهدف احتضان الأفكار البحثية الإبداعيّة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين وتحويلها إلى منتجات وابتكارات لدعم توجّه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وهو ما فتح المجال أمام تأسيس شركات ناشئة تتبنى هذه الأفكار والبحوث لتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق محليا وخارجيا.

وقد وصل عدد الشركات الناشئة بالجامعة إلى 3 شركات هي "جينيسيس تكنولوجيز"، وهي متخصصة في التكنولوجيا المالية، وشركة "كليرإكسهوست"، ويقوم ابتكارها على تكنولوجيا جديدة تعد بالحد جذريا من انبعاثات الكربون من محركات الديزل، التي تعتبر عاملا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري، و"سبيس فيجن" للحلول الرقمية والمهتمة بتطوير تقنيات متقدمة مبتكرة للتوأمة الرقمية والتصوير والذكاء الاصطناعي مع تقنيات الطائرات بدون طيار.

أرقام

في جامعة قطر هيئة طلابية تضم 52 جنسية، 65% منهم مواطنون قطريون، ونحو 35% من أبناء المقيمين.

بلغ عدد طلاب جامعة قطر عام 2024 نحو 31 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف الكليات والبرامج.

تخرج من جامعة قطر أكثر من 61 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسها حتى عام 2023.

بلغ العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة قطر 3250 عضوا وموظفا لعام 2023.

المنح الدراسية

تقدم جامعة قطر باقة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين والموهوبين من داخل الدولة وخارجها، تشمل المنح التنافسية وغير التنافسية، ومنح القبول للتفوق، ومنح القبول للطلاب الدوليين، ومنح القبول للموهوبين، وتوفر بعض هذه المنح مزايا إضافية مثل السكن الجامعي، وراتب شهري، وتذاكر السفر، والإعفاء من رسوم الكتب.

في عام 2021، بلغ إجمالي قيمة المنح الخارجية التي قدمتها الجامعة نحو 100 مليون ريال قطري (حوالي 27 مليون دولار)، شملت برنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، وبرنامج الخبرة البحثية لطلاب المدارس، وبرنامج تبادل الخبرات وتنقل الباحثين، وبرنامج أولويات البحث العلمي الوطنية.

إضافة إلى برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل، وبرنامج أولويات البحث العلمي الوطنية -مسار التجمعات البحثية- وبرنامج الباحث المهني المبكر، وبرنامج نداء الأمن الغذائي، وبرنامج خبرة البحوث للطلاب الجامعيين، والبرنامج التمويلي المشترك من شركات صناعية، إضافة إلى المنح الخارجية الممولة من شركات صناعية.

الهيئات العليا

مجلس الأمناء: هو أعلى سلطة إدارية في الجامعة، وله سلطة إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الجامعة. يشرف على جميع السياسات والعمليات بالجامعة، ويتولى اعتماد الميزانية السنوية وأي تعديلات رئيسية في سياسات الجامعة وهيكلها الأكاديمي وبرامجها التدريسية وأي تشكيلات إدارية أخرى.

مجلس الجامعة: الهيئة الأكاديمية العليا في الجامعة، وله سلطة الإشراف على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي.

لجنة التدقيق والامتثال: هي لجنة مستقلة تتولى مسؤولية الرقابة على أعمال الجامعة والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح.

مكانة عربية ودولية مرموقة

تمكّنت جامعة قطر من حصد التقدير الدولي في عديد من التصنيفات العالمية المرموقة، إذ صعدت الجامعة من المركز 208 عام 2023 إلى المركز 173 في تصنيف مؤسسة "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2024، مما مكنها من دخول قائمة أفضل 200 جامعة عالمية.

وحلت في المركز 28 في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي "تي إتش إي" للعام 2023 في قارة آسيا، وهو ما يعنى أن الجامعة قفزت 18 مركزا مقارنة بتصنيف عام 2022، لتدخل قائمة أفضل 30 جامعة في آسيا.

وتحتل الجامعة المرتبة الأولى عربيا في علوم الرياضة واللاهوت والديانات، والمرتبة الثالثة في القانون والدراسات القانونية وعلوم البيئة والمحاسبة والمال والعلوم الاجتماعية والإدارة.

وكانت قد حافظت على مكانتها بين أفضل 500 جامعة في العالم، وذلك في تقرير تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2020، في المرتبة بين 401-500.

إنجازات وشخصيات بارزة

حققت جامعة قطر عديدا من الإنجازات على مدار تاريخها، إذ تمكنت من إنجاز ما يقرب من ألفي مشروع بحثي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، إضافة إلى حصولها على ما يزيد على 73 براءة اختراع خلال الفترة نفسها.

يضاف إلى ذلك نجاحها في استضافة الكراسي العلمية، ومنها كراسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ولدى الجامعة كرسي "اليونسكو" في العلوم البحرية بمركز العلوم البيئية، وكرسي "اليونسكو" في مجال تحلية ومعالجة المياه، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج ويقوم على التعاون مع أكثر من 30 جامعة ومنظمة في المنطقة والعالم، وكذلك كرسي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو" لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر.

وفي مجال الرعاية الصحية المجتمعية، سخّر مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر، خلال الفترة من 2020 إلى 2022، جهوده وإمكانياته البحثية لمواجهة فيروس كورونا، إذ أجرى بحوثا علمية وصل عددها إلى 275 نشرت في مجلات مرموقة، من بينها مشاريع بحثية خاصة لمواجهة فيروس "كوفيد-19".

ولتوسيع ونشر الإنتاج الفكري والبحثي، تأسست دار نشر جامعة قطر عام 2018، ورغم عمرها القصير، فإنها نجحت في إصدار كثير من الكتب والمجلات والبحوث، بينها الجزء الأول من موسوعة "الاستغراب"، التي تعد أول موسوعة في العالم الإسلامي ترصد الغرب، ويتعاون فيها كرسي "إيسيسكو" لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، مع كل من اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لإيسيسكو، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية.

تخرج في جامعة قطر عديد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في دولة قطر بمختلف القطاعات، من أبرزهم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والصناعة السابق الدكتور محمد بن صالح السادة، ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، والمندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء بنت سيف آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار الأديان الدكتور إبراهيم النعيمي، ووزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني.