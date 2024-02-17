المنظمة الدولية للهجرة.. وكالة تساعد في تنظيم حركات اللجوء والنزوح

منظمة رائدة في مجال الهجرة، عملت منذ تأسيسها عام 1951 على تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين، إضافة إلى إدارة وتعزيز التعاون الدولي بشأنهم من خلال تقديم المشورة اللازمة للحكومات، وفي عام 2016 باتت وكالة تابعة للأمم المتحدة، مقرها الرئيسي في العاصمة السويسرية جنيف، تعمل بالتوازي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

النشأة والتأسيس

تأسست المنظمة الدولية للهجرة عام 1951 تزامنا مع تشكيل المفوضية العليا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغرض إعادة توطين من نزحوا من أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومساعدة المشردين على بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومناطق أخرى، فبدأت عملها بصفتها لجنة حكومية دولية مؤقتة من أوروبا، وتم تغيير اسمها مرات عدة، قبل أن يستقر على الاسم الحالي.

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 175 دولة إضافة إلى 8 دول أخرى لها صفة مراقب، كما تملك المنظمة مكاتب في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

المهام والرسالة

تكرس المنظمة الدولية للهجرة جهودها -بحسب موقعها الرسمي- لتعزيز الهجرة الإنسانية والنظامية للجميع من خلال تقديم الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين على حد سواء، وتدعو منذ تأسيسها إلى "هجرة إنسانية تراعي مصالح جميع الأطراف".

كما يقر ميثاقها بالصلة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في حرية التنقل.

وتعمل في إطار 4 مجالات متعلقة بإدارة الهجرة، وهي:

الهجرة والتنمية. تسهيل الهجرة. تنظيم الهجرة. الهجرة القسرية.

وتشمل أنشطتها تعزيز القانون الدولي للهجرة ومناقشة السياسات والتوجيهات وحماية حقوق المهاجرين في المجالات السابقة، إضافة إلى العمل في إطار الجوانب المتعلقة بالصحة والنوع الاجتماعي في مجال الهجرة.

أبرز المحطات

فور تأسيسها خلال الخمسينيات ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في تنظيم هجرة نحو مليون شخص شردتهم الحرب العالمية الثانية، ثم تغير اسمها عام 1952 إلى "اللجنة الحكومية الدولية للهجرة الأوروبية (آي سي إي إم)"، وعام 1980 تغير مرة أخرى فأصبحت "اللجنة الحكومية الدولية للهجرة (آي سي إم)"، وفي عام 1989 استقرت على اسم "المنظمة الدولية للهجرة (آي أو إم)".

ساعدت على تنظيم حركات اللجوء والهجرة بعد كوارث طبيعية وصراعات عديدة، كالثورة المجرية ضد الاتحاد السوفياتي عام 1956، ثم غزو الأخيرة لتشيكوسلوفاكيا عام 1968، وانقلاب تشيلي 1973، كما ساهمت في تقديم العون لمهاجري القوارب الفيتناميين عام 1975 بعد انتهاء الحرب الفيتنامية.

ومع سقوط جدار برلين عام 1990 وبداية حقبة العولمة تكرّس الطابع العالمي لها وارتفع عدد الدول الأعضاء فيها من أقل من 70 إلى 172، كما زادت ميزانيتها وعدد العاملين فيها إضافة إلى أماكن عملها بشكل متصاعد.

وعقب حرب الخليج عام 1991 أسست مكتبا لها في العاصمة المصرية تحوّل بعدها إلى مكتب إقليمي في الشرق الأوسط يغطي أنشطتها في معظم دول المنطقة، كما قدّمت العون للناجين من كارثة تسونامي الآسيوية وزلزال باكستان في العامين 2004 و2005.

وبعد نحو 65 عاما على تأسيسها -وتحديدا في 19 سبتمبر/أيلول 2016- وقّع كل من مديرها العام والأمين العام للأمم المتحدة اتفاقية تنص على انضمام المنظمة الدولية للهجرة إلى الأمم المتحدة بصفتها منظمة ذات اختصاص.

كما أصبحت ذات عضوية كاملة في آليات تنسيق منظومة الأمم المتحدة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق، واللجنة العليا للبرامج، واللجنة العليا للإدارة، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبرامج القطرية التابعة لها، فتحولت من وكالة صغيرة نسبيا إلى وكالة ذات ميزانية تشغيلية سنوية تقدر بنحو 3 مليارات دولار وأكثر من 19 ألفا و500 موظف يعملون في 171 دولة حول العالم.

كما باتت النقطة المرجعية في جل النقاشات العالمية بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على الهجرة في القرن الحالي، وأصبح عدد الدول الأعضاء فيها 175 دولة.