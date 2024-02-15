حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في قطر

حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، ومديرة عامة في مؤسسة حمد الطبية. حصلت على جائزة أفضل وزير في العالم في دورتها السابعة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2024، تقديرا لإنجازاتها الملهمة في مجال الصحة والابتكار.

الدراسة والتكوين العلمي

حصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، وحصلت على درجة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة برونيل في المملكة المتحدة عام 2002.

الوظائف والمسؤوليات

عملت حنان الكواري في منظمة الصحة العالمية ووكالة رويترز للأنباء، كما عملت كاتبة مقالات صحفية في مجال الصحة لحسابها الخاص.

التحقت بمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية عام 1996، وتدرجت في المناصب حتى تولت منصب المدير العام في عام 2007.

عيّنت وزيرة للصحة العامة في دولة قطر، في يناير/كانون الثاني 2016، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيرة.

ترأست العديد من المجالس، بما في ذلك المجلس الاستشاري الدولي لمعهد حمد للرعاية الصحية، والمجلس الاستشاري الدولي للنظام الصحي الأكاديمي، وعددا من اللجان الأخرى في وزارة الصحة العامة.

رئيسة مشاركة في المجلس الاستشاري المشترك لكلية طب وايل كورنيل، ونائبة رئيس مجلس إدارة معهد قطر للطب الدقيق، وعضو مجلس أمناء جامعة قطر، ومجلس إدارة سدرة للطب، وعضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، تم انتخابها عضوا دوليا في الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب.

الإنجازات

بإشراف منها في يناير/كانون الثاني 2023، تعاونت مؤسسة حمد الطبية مع قطر بيوبنك لإطلاق المرحلة الأولى من خدمة البنك الحيوي للأنسجة البشرية، لجمع ومعالجة وحفظ وتوزيع عينات الأنسجة البشرية لأغراض البحث العلمي.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر القطري لتمويل ودعم المشاريع المستقبلية لمؤسسة حمد الطبية، وفي منتصف عام 2023 أُعلن عن تنصيبها رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لتمثيل الشرق الأوسط لمدة 3 سنوات.

في عهدها تم افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في قطر لدعم تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي العام الإقليمي والعالمي.

كما حققت وزارة الصحة العامة القطرية بقيادتها استجابة متميزة لجائحة "كوفيد-19".

وأصبحت قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على تصنيف "مدينة صحية" في العام 2022.

قيادة مبادرة صحية رقمية كبرى لتحسين صحة وجودة حياة الأطفال والمراهقين، صُمّم خلالها تطبيق "جينموف"، وهو تطبيق رقمي للمساعدة في زيادة النشاط البدني وتحسين الصحة وجودة الحياة لهم.

الجوائز والألقاب

حصلت على جائزة سيدة "قطر توداي" للسيدات المتميزات في قطر للعام 2017.

حصلت على جائزة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "أبطال الصحة 2022".

صنفتها مجلة "فوربس" العالمية في المرتبة الثالثة ضمن 50 أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط في عام 2022.

صنفتها مجلة "فوربس" العالمية في المرتبة الثامنة ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.

حصلت على جائزة أفضل وزير في العالم خلال القمة العالمية للحكومات بدبي في 12 فبراير/شباط 2024.

ما جائزة أفضل وزير في العالم؟

جائزة أفضل وزير في العالم تنظمها "مؤسسة القمة العالمية للحكومات" بالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشرق الأوسط، وتهدف إلى الاحتفاء بالوزراء أصحاب الإنجازات الاستثنائية، الذين يمثلون أفضل النماذج الحكومية العالمية الرائدة في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، بما يدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وتعكس أهداف القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشروعات ناجحة، وقدمت مبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في دولها إلى آفاق رحبة من التميز.

وفي نسختها السابعة، احتفت الجائزة بالإنجازات الملهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات، من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير خدمات حكومية متميزة، وإستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متعددة الأبعاد، تتضمن تحليلا على المستويين الكلي والجزئي، لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وقد اختيرت الدول المرشحة للجائزة من قائمة الدول التي تحتل المراتب الأولى في 4 مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية، هي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.