محمد البشير.. المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية

سياسي ومهندس سوري، من مواليد إدلب، شغل منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية (كانت تدير إدلب) في دورتها الـ5 والـ6، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها الـ7 أوائل عام 2024. وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

المولد والنشأة

ولد محمد البشير في جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل البشير على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في قسم الاتصالات في جامعة حلب 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويملك البشير شهادة إدارة مشاريع صادرة من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021، وشهادة أخرى في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري عام 2021.

رئاسة حكومة الإنقاذ

عقب انتهاء الدورة السادسة لحكومة الإنقاذ السورية (داخل إدلب) في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن "مجلس الشورى" اختيار البشير ليرأس حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، خلفا لعلي كده.

وبعد إطلاق فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت "غرفة العمليات العسكرية" معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استطاعت في 11 يوما إسقاط حكم بشار الأسد، ودخول العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن القائد العام لغرفة العمليات العسكرية، أحمد الشرع (يعرف بالجولاني)، تكليف البشير في التاسع من ديسمبر/كانون الأول بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد خلع الأسد.

وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.

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