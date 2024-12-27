ميخائيل كافيلاشفيلي.. لاعب كرة قدم تربع على عرش جورجيا

ميخائيل كافيلاشفيلي سياسي جورجي ولاعب كرة قدم سابق، وُلد عام 1971 في مدينة بولنيسي بجورجيا، وأبدى منذ صغره شغفا بالرياضة. بدأ مشواره الكروي عام 1990 مع نادي دينامو تبليسي، ثم تنقل بين أندية عدة، منها مانشستر سيتي الإنجليزي.

اعتزل كرة القدم عام 2006، ودخل عالم السياسة، وانتُخب عضوا في البرلمان الجورجي عام 2016 ضمن قائمة حزب "الحلم الجورجي"، واشتهر بمواقفه المنتقدة للغرب. وفاز برئاسة البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2024 من دون منافس، بتصويت المجمع الانتخابي، وسط انتقادات واسعة من المعارضة الجورجية.

المولد والدراسة

ولد ميخائيل كافيلاشفيلي في 22 يونيو/حزيران 1971، في مدينة بولنيسي بجورجيا، وأظهر شغفه بالرياضة في سن مبكرة.

والتحق عام 1989 بكلية الاقتصاد في جامعة تبليسي الحكومية.

تجربته الكروية

بدأ كافيلاشفيلي مسيرته الكروية عام 1989، حينما تدرب في أكاديمية نادي دينامو تبليسي مدة عام قبل أن ينضم إلى فريق النادي، واستطاع إثبات نفسه فيه وأظهر مهارات هجومية لافتة.

شارك كافيلاشفيلي مع فريق دينامو تبلسي في 132 مباراة حتى عام 1995، ثم أعاره ناديه لنادي "ألانيا فلاديكافكاز" الروسي عام 1994.

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انتقل عام 1996 إلى نادي مانشستر سيتي قبل يوم واحد من انتهاء موسم الانتقالات، ولعب مع النادي لأول مرة في أبريل/نيسان من العام نفسه وسجل هدفا في مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد.

وفي موسمه مع مانشستر سيتي، خاض كافيلاشفيلي 24 مباراة، سجل فيها هدفين في دوري الدرجة الأولى، إلا أنه لم يتمكن من إقناع إدارة النادي بتجديد عقده، فتمت إعارته إلى أندية سويسرية عدة.

خاض كافيلاشفيلي مع منتخب بلاده 46 مباراة سجل فيها 9 أهداف. وفي عام 1998، انضم إلى نادي "غراسهوبرز" السويسري، وفي موسمه الأول، قاد الفريق للفوز بدوري سويسرا الممتاز، وأصبح بعد ذلك جزءا أساسيا من الفريق.

بعد لعبه في نادي غراسهوبرز، تنقل بين الأندية السويسرية، منها زيورخ ولوسيرن وسنون وآراو الذي أعاره إلى "ألانيا فلاديكافكاز" الروسي عام 2004.

انتقل كافيلاشفيلي بعد ذلك إلى نادي بازل السويسري عام 2005، ولعب لموسم واحد حتى اعتزاله كرة القدم عام 2006.

دخوله الساحة السياسة

بعد 10 سنوات من اعتزاله الكرة، دخل كافيلاشفيلي عالم السياسة، وانتخب لعضوية البرلمان الجورجي عام 2016 ضمن قائمة حزب "الحلم الجورجي"، وعُرف بانتقاده الشديد للغرب.

في عام 2022، شارك كافيلاشفيلي في تأسيس حركة سياسية تدعى "قوة الشعب"، التي تحالفت مع حزب "الحلم الجورجي".

واشتهر كافيلاشفيلي بتأييده قانون يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر خارجية بالتسجيل تحت تصنيف "منظمات تخدم مصالح قوة أجنبية". وشبه النقاد القانون الجورجي بالقانون الروسي الذي يُستخدم لتشويه سمعة المنظمات المنتقدة للحكومة.

وقد أجرى حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي ينتمي إليه كافيلاشفيلي، تعديلا دستوريا عام 2017 يمنح المجمع الانتخابي -يضم أعضاء البرلمان وممثلين- صلاحية اختيار الفائز في الانتخابات الرئاسية.

رئيسا لجو‌رجيا

خاض كافيلاشفيلي عام 2024 انتخابات رئاسية من دون منافس، وفاز بها في 14 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بحصوله على 224 صوتا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

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انتقدت المعارضة الجورجية الانتخابات التي أجريت، وشارك مئات المتظاهرين، بينهم رئيسة جورجيا المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، في احتجاج ضد العملية الانتخابية أمام مبنى البرلمان الجورجي.

وقالت زورابيشفيلي: "لم ينتخب أحد أحدا. لم يحدث شيء"، ووصفت الانتخابات بأنها "محاكاة ساخرة". وأعلنت المعارضة عدم اعترافها بالانتخابات، مؤكدة أن زورابيشفيلي ستظل الرئيسة الشرعية للبلاد.