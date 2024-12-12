أوستن تايس.. صحفي أميركي فُقد أثناء تغطيته الثورة السورية عام 2012

أوستن تايس صحفي أميركي مستقل ولد في ولاية تكساس، وخدم في القوات البحرية الأميركية، ودرس الخدمة الدبلوماسية في جامعة جورج تاون قبل أن يلتحق بكلية القانون في الجامعة ذاتها. اختفى في سوريا يوم 14 أغسطس/آب 2012 أثناء تغطيته أحداث الثورة السورية، واتهمت واشنطن حينها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بالمسؤولية عن اعتقاله.

المولد والنشأة

ولد أوستن بينيت تايس يوم 11 أغسطس/آب 1981 في مدينة بلانو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان تايس جنديا سابقا في سلاح البحرية الأميركي، وحصل على رتبة نقيب.

الدراسة والتكوين العلمي

التحق تايس بجامعة هيوستن، لكنه انتقل بعد عام إلى جامعة جورج تاون، حيث درس الخدمة الدبلوماسية وتخرج عام 2002.

توجه لاحقا لدراسة القانون في الجامعة ذاتها، بيد أنه قرر أثناء العطلة الصيفية التي سبقت عامه الدراسي الأخير، تغطية أحداث الثورة السورية بصفته صحفيا مستقلا.

التجربة الصحفية والاعتقال

قُبيل تخرجه في جامعة جورج تاون، قرر تايس في مايو/أيار 2012 السفر إلى سوريا والعمل صحفيا مستقلا لتغطية الثورة السورية ومعاناة المدنيين لصالح صحف ووكالات أنباء عديدة، منها واشنطن بوست وأسوشيتد برس وماكلاتشي وغيرها.

ويوم 14 أغسطس/آب من العام ذاته، خطط تايس للذهاب إلى لبنان، فاستقل سيارة في ضاحية مدينة داريا جنوب العاصمة السورية دمشق، لكنه أُوقف عند نقطة تفتيش.

وبعد 5 أسابيع، نُشر مقطع فيديو مدته 43 ثانية بعنوان "أوستن تايس على قيد الحياة"، وظهر فيه الصحفي الأميركي محتجزا على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

صرحت عائلته حينها أنها لم تتلق أي معلومات عنه أو عن هوية محتجزيه أو أي مطالب لإطلاق سراحه، لكنها رجحت أنه لا يزال على قيد الحياة.

إعلان

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان احتجازه.

وبعد سنوات على اختفائه، التقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما -قبيل مغادرته منصبه- والد تايس ووالدته.

وفي أغسطس/آب 2020، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن تضامنه مع عائلة تايس، وقال "نقف إلى جانب العائلة، ولن نرتاح حتى نعيده إلى المنزل".

من جهته، قدم الرئيس الأميركي جو بايدن التزامات للعائلة بدعم جهود البحث عن تايس واستعادته، والتقى العائلة مرات عدة في فترة ولايته. وقال بايدن -في تصريح صحفي- إن بلاده على يقين بأن "تايس محتجز لدى النظام السوري".

وفي بيان بمناسبة مرور 12 عاما على اختفاء تايس، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية نظام بشار الأسد باحتجازه، وقالت إنها عرضت مرارا التعاون لإيجاد حل لإعادته إلى بلاده، لكن نظام الأسد نفى احتجازه.

ودعت الخارجية الأميركية النظام السابق إلى التعاون معها لإنهاء احتجازه وتقديم توضيح بشأن مصير الأميركيين الآخرين المفقودين في سوريا.

وبعدما تمكنت المعارضة السورية من إسقاط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 وتفريغها السجون من المعتقلين، تواردت أنباء عن العثور على أوستن، لكن تبين فيما بعد أن المعتقل الذي عثروا عليه هو الصحفي الأميركي ترافيس تيمرمان، وهو من مواليد ولاية ميزوري.

الجوائز والأوسمة