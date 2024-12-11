جبل الشيخ و"حرمون".. بوابة جبلية تطل على حدود 4 دول

جبل الشيخ، ويسميه اليهود حسب مورثاتهم التاريخية بجبل "حرمون" ويعني المقدس، يقع على الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين، ويمتد من بانياس مرورا بمنطقة الجولان المحتل وصولا إلى وادي الحرير، ويعد أعلى نقطة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وقد ورد ذكر الجبل في نصوص تاريخية ودينية بأسماء أخرى مثل "حرمون" و"سنير" و"سيريون".

الموقع والجغرافيا

تقع سلسلة جبال حرمون على الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين، وتحديدا غرب العاصمة السورية دمشق، وأقصى شمال الجولان، ويصل ارتفاعها إلى 2814 مترا فوق سطح البحر، وتمتد على طول حوالي 45 كيلومترا وتعد أعلى نقطة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وتمتد السلسلة الجبلية من بانياس السورية وسهل الحولة في الجهة الجنوبية الغربية إلى وادي القرن في الجانب الشمالي الشرقي، وتشكل جزءا مهما من سلسلة جبل لبنان الشرقية التي تمتد بين لبنان وسوريا.

يضم الجبل 4 قمم، أعلى قمة تسمى شارة الحرمون في سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 2814 مترا، والثانية إلى جهة الغرب بارتفاع 2294 مترا، أما الثالثة إلى الجنوب فترتفع 2236 مترا عن سطح البحر، والقمة الرابعة فتقع في جهة الشرق بارتفاع يصل إلى 2145 مترا.

تغطي الثلوج قمم الجبال ثلثي العام، وتتكون طبغرافية السلسلة من مجموعة من التكوينات الحجرية بما في ذلك الحجر الجيري والطباشيري. ويعد الجبل المنبع الرئيس لنهر الأردن ولمجاري مائية عدة في المنطقة.

التسمية

سمي جبل الشيخ بهذا الاسم نسبة إلى قممه التي تكسى بالثلوج وتشبه العمامة البيضاء، وهذا يضفي عليه مظهرا شبيها بعمامة الشيوخ، وأطلق عليه العرب أيضا اسم "جبل الثلج".

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ويُعرف أيضا باسم "جبل الزعيم" فهو أعلى نقطة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وذكر جبل حرمون في العهد القديم 15 مرة بأسماء مختلفة، منها "حرمون" كما ورد عند الكنعانيين في سفر الملوك، و"سيريون" كما أطلقه عليه الفينيقيون، و"سنير" كما عرف لدى الأموريين.

واسم "حرمون" مشتق من الجذر "حرم"، الذي يعني "مقدس"، مما يعكس قدسيته عبر العصور.

الأهمية الإستراتيجية

يعد الجبل أعلى منطقة مرتفعة في سوريا، مما يعني أنه نقطة إستراتيجية مهمة لمراقبة المناطق المجاورة.

يطل الجبل على دمشق وبادية الشام والجولان وسهول حوران في سوريا، وجبال الخليل وبحيرة طبريا وسهل الحولة وجزء من محافظة إربد، إضافة إلى كل جنوب لبنان وسلسلة جبال لبنان الغربية وسهل البقاع.

تبعد العاصمة السورية عن الجبل نحو 40 كيلومترا فقط، ما يجعلها في مرمى الهجوم الإسرائيلي بعد احتلالها.

كانت تمثل منطقة عمياء لمرور الطائرات الحربية من كل الأطراف لعدم احتوائها على رادارات مراقبة.

تضاريسها الوعرة تعد غطاء مثاليا للتخفي والتجسس.

يعد موقعها مقدسا عند المسيحيين واليهود والطائفة الدرزية التي تسكن معظم القرى المحيطة به.

التاريخ القديم

بعد عام 200 قبل الميلاد، خضعت المنطقة لسيطرة السلوقيين، ثم أسس الإيتوريون إمارة في المنطقة، ثم حكمها الملكان هيرودس أغريباس الأول والثاني. وبعد نهاية القرن الأول الميلادي، أصبحت المنطقة تحت سيطرة مدن دمشق وصيدون وبانياس.

يُعتقد أن المنطقة كانت مأهولة بشكل مستمر حتى القرن الثالث الميلادي، وقدسها الرومان بشكل خاص، فشيدوا على قمة الجبل أعلى معبد في العالم وقتها، وصار يعرف حديثا باسم "قصر عنتر".

وفي مطلع القرن الـ12، أقام الصليبيون نقطة مراقبة محصنة على سفوح جبل الشيخ شمال الجولان، واحتلوا طبريا مع المنطقة الممتدة إلى "فيق أو الزوّية"، إلى أن حررها صلاح الدين الأيوبي قبل معركة حطين.

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الاحتلال

ويعود تاريخ الأطماع الصهيونية في الجولان لأوائل القرن الـ20، وقد عبرت عن ذلك المذكرة التي قدمتها "المنظمة الصهيونية" إلى مؤتمر السلام عام 1919، وجاء فيها أن "جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي لفلسطين".

احتلت إسرائيل منذ حرب النكسة عام 1967 حوالي 100 كيلومترا مربعا من المنحدرات الجنوبية والغربية لجبل الشيخ، وأنشأت موقعا محصنا فيها.

وحتى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، قسم الاحتلال الخطط الاستيطانية في الجولان إلى 4 مناطق، حيث أعد سفوح جبل الشيخ وشمال الجولان لأغراض سياحية، وبنى على الجبل نقطة للمراقبة العسكرية للإشراف على سوريا، وأقاموا عليه كنيسا لتزوير معالمه.

وتمكن السوريون بعد حرب 1973، من استعادة الموقع وأسر أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين، لكن إسرائيل استطاعت قبيل انتهاء الحرب السيطرة على المكان.

وبعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، سيطرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) على الجبل ضمن إطار المنطقة العازلة.

وبعد إعلان سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل من جانبها الانسحاب من الاتفاقية، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين ونشرت قواتها فيه.

المعالم

تزخر المنطقة بآثار كثيرة، إذ اكتشف فيها أكثر من 30 مزارا ومعبدا، وتنتشر على منحدراته معابد تحمل نقوشا يونانية تعود إلى حوالي عام 200 ميلادي، ومن أبرزها:

قلعة بانياس

هي واحدة من أكبر القلاع في الجولان المحتل وتعود إلى فترة العصور الوسطى. تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة بانياس عند سفح جبل الشيخ، وترتفع نحو 300 متر عن سطح البحر، وتمتد بطول 550 مترا تقريبا.

اشتق اسمها "بانياس" من كلمة "بان" وهي آلهة الرعاة عند اليونانيين، وعرفت أيضا باسم قلعة الصبيبة، وهي تسمية مشتقة من كلمة "الصبة" التي تعني مربط الخيل، وسميت أيضا بـ"قلعة الجرف العظيم"، وأطلقت عليها الطائفة الدرزية في القرن الـ19 اسم "قلعة النمرود".

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يعود تاريخها إلى القرن الـ13، وتحيط بها منحدرات حادة، مما يجعلها موقعا إستراتيجيا يطل على الطريق التجاري بين سهل الحولة ومرتفعات الجولان في سوريا.

تعرف بتصميمها الذي يضيق في المنتصف ويتسع عند الأطراف، وتتميز بنقوشها العربية المتقنة التي تزين جدرانها، ويحيط بها سور ضخم له 6 أبراج يرتبط بعضها ببعض بجدران ضخمة بعرض لا يقل عن 4 أمتار وفيها فتحات لرمي السهام.

وتعرّض أحد أبراج المراقبة الخاصة بالقلعة للانهيار بسبب زلزال ضرب المنطقة في القرن الـ18.