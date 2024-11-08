لماذا وكيف أصبح الدب رمزا لروسيا؟

الدب واحد من رموز الدولة الروسية وأقدمها على الإطلاق، وشكل لقرون طويلة بطاقة اتصالها بالعالم الخارجي وجزءا من تصورات شعوب العالم عنها. وفي النظرة الأسطورية لإنسان العصر الحجري، كان الدب حيوانا مقدسا، كما يتضح من اللوحات الصخرية في العصور الحجرية القديمة والمتوسطة والحديثة.

وكان هذا الوحش الضخم المنتشر بكثرة على الأراضي الروسية مرتبطا دائما في تصورات الروس القدماء بكونه ملك الغابة عندهم وحاكما للأراضي والأقاليم.

ورغم أن شعار النبالة الروسي، الذي يتكون من نسر برأسين يتجه كل منهما إلى جهة معاكسة للآخر -في دلالة على تموضع روسيا في قارتي آسيا وأوروبا- هو الشعار المعترف به رسميا، فإن الدب بقي أول ما يرتبط بتصورات شعوب العالم عن روسيا، منذ العصور الأولى أثناء تكون العقلية القومية في الوعي السلافي القديم.

بلاد الدببة

الأصول الدقيقة لهذا الارتباط ليست واضحة تماما. ويعتقد بعض المؤرخين أن الدب أصبح رمزا للبلد الأكبر مساحة في العالم نظرا لكثرة الدببة التي كانت تعيش في غاباته، مما جعله حيوانا مألوفا لدى الروس.

كما أن هذا الحيوان كان يشكل في أذهان الشعوب السلافية القديمة رمزا للعديد من الخصائص الفريدة، كالقدرة على إبطال مفعول التعاويذ الشريرة، وكان يعتقد أن الدب يتمتع بحكمة خاصة وعلم كلي وقدرة على الحماية من السحر والمرض وغيرها من المشاكل.

ومما كانت تؤمن به هذه الشعوب أيضا أنه حتى الشيطان كان يخاف من الدب، وأن مخلب هذا الأخير تميمة قوية ضد جميع أنواع المصائب، لذلك احتفظ العديد من السلاف بهذه التعويذة في منازلهم.

أساطير وطقوس

كان لدى شعوب الشمال الروسي اعتقاد بأن أسلافهم ينحدرون من سلالة الدببة. ويؤكد المؤرخون أنه في العصور القديمة كان هذا الحيوان رمزا للقوة والرفاهية والصحة، بل إن شعوب سيبيريا القديمة عاشت على ما كان يسمى بـ"قسم الدب"، إذ يجب على الشخص الذي يريد إثبات براءته أداء طقوس كتناول اللحم النيء لدب ضخم.

وكان لهذه الطقوس تأثير قوي ورهيب على الناس لدرجة أنهم كانوا على استعداد للاعتراف بالجريمة، فقط حتى لا يغضبوا الدببة الأخرى لاحقا.

وتعامل الروس القدماء مع الدببة بطريقة خاصة، فكانوا يذبحونها ويستخدمون أحشاءها لقراءة الطالع. وفي وقت لاحق ظهرت تمائم الدببة في العديد من المنازل، إذ كان يُعتقد أنها تمنح الناس المثابرة والقوة والتحمل والشجاعة وتحميهم من الأمراض والشدائد.

ووفق الأساطير الروسية القديمة، كان يتم تعليق أنياب الدب فوق حمالات الأطفال حديثي الولادة أو حول أعناقهم لدفع الأمراض والحسد.

بعيون الأجانب

كان للأجانب أنفسهم دور كبير في أن يصبح الدب رمزا لروسيا. ففي القرن الـ16 ظهر هذا الحيوان لأول مرة على رسم لمدينة موسكو. كما ظهر على خريطة شمال أوروبا التي جمعها المؤرخ والكاهن السويدي أولاف ماغنوس عام 1539، والتي تضمنت رسما تفصيليا للأراضي الشمالية بناء على المعلومات التاريخية والإثنوغرافية عن المنطقة، وتم تمثيل أراضي موسكو بزوجين من الدببة يأكلان العسل.

كما ظهر الدب في أعمال أنتوني فيد، رسام الخرائط الألماني الذي اشتهر بإنشاء خريطة روسيا في النصف الأول من القرن الـ16.

مرحلة التسييس

سرعان ما أصبحت صورة الدب مرتبطة ارتباطا وثيقا بروسيا، لدرجة أنه في القرن الـ18 نُشرت رسوم ساخرة في إنجلترا، تم فيها تصوير روسيا على هيئة دب، تارة وهو مكمم وتارة أخرى وهو مقيد، وفي أحيان أخرى يحمل سلاحا.

أثناء الحرب الباردة استخدم الأميركيون والغرب عموما هذا الرمز مرارا وتكرارا في المقالات والرسوم الكاريكاتيرية عن روسيا، إذ كان "الدب الروسي" برأيهم يشكل تهديدا.

واختار الاتحاد السوفياتي الدب رمزا للألعاب الأولمبية التي جرت في موسكو عام 1980، والتي تابع مراسم الافتتاح والختام فيها أكثر من ملياري شخص من جميع أنحاء العالم.

نظرة الروس

أظهرت دراسة أجراها المركز الروسي لاستطلاعات الرأي عام 2022 أن نظرة المواطنين الروس متباينة تجاه الدب باعتباره رمزا للبلاد، رغم أن أغلبية من شاركوا في الاستطلاع أبدوا رضاهم عن ذلك. وجاءت خلاصات الاستفتاء كالتالي: