"أوريشنيك" صاروخ روسي يهدد أوروبا كلها

"أوريشنيك" نظام صاروخي أرضي متنقل روسي متوسط المدى، ويعني اسمه "شجرة البندق"، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكنه أن يقطع مسافة تتجاوز 5 آلاف كيلومتر، وتصفه روسيا بأنه "غير معرَّض للخطر"، وأعلنت عن استخدامه لأول مرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد منشأة عسكرية في أوكرانيا.

والصاروخ قادر على حمل حمولات مختلفة، ويستطيع الوصول إلى ارتفاعات "لا يمكن للدفاعات الجوية الموجودة في العالم" الوصول إليها، وفقا لصحيفة إزفيستيا الروسية.

وأكد قائد القوات الروسية للصواريخ الإستراتيجية سيرغي كاراكاييف أن الاستخدام المكثف للصاروخ قد يكون مشابها لاستخدام سلاح نووي، وأوضح أن تطوير منظومة "أوريشنيك" جاء بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/تموز 2023.

ووفقا للباحث في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح في جنيف، بافيل بودفيغ، فإن الصاروخ "يمكنه أن يهدّد أوروبا بأكملها تقريبا".

وقال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن صاروخ "أوريشنيك" الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق.

التسمية

اختيار روسيا اسم "أوريشنيك" للصاروخ له دلالة تاريخية مستمدة من تراث الثقافة السلافية، إذ كان ينظر إلى شجرة البندق قديما باعتبارها رمزا للحماية من قوى الشر والعوامل الطبيعية المدمرة مثل العواصف والصواعق، لامتلاكها قوة سحرية.

ويعني ذلك أن روسيا تعتبر صاروخ "شجرة البندق" رمزا للحماية والقوة ضد التهديدات الخارجية.

المواصفات والمميزات

صاروخ "أوريشنيك" قادر على حمل 3 إلى 6 رؤوس حربية نووية وحرارية، يمكن توجيهها بشكل مستقل، ويزن كل واحد منها 150 كيلوغراما.

وصمم الصاروخ لينفصل رأسه عن المحرك، ثم ينطلق كل رأس حربي ليضرب هدفا مختلفا، مما يجعل قوته التدميرية هائلة.

يتراوح مداه بين 3 آلاف كيلومتر إلى 5500 كيلومتر، وحسب الصحف الروسية، إذا أطلق الصاروخ من الشرق الأقصى الروسي يمكنه ضرب أهداف في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

تفوق سرعته سرعة الصوت، وتبلغ 10 ماخ، أي أنه يستطيع تقريبا قطع 2.5 كيلومتر إلى 3 كيلومترات في الثانية، ونحو 13 ألفا و600 كيلومتر في الساعة، ولديه قدرة على المراوغة والإفلات من المنظومات الدفاعية.

يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وقيل إن طاقته الحركية كافية لإحداث أضرار جسيمة.

الاستخدام الأول

وأعلنت روسيا يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنها قصفت منشأة عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبرو بصاروخ باليستي فرط صوتي قيد التجربة، ووصفه بوتين بأنه "أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى المزودة برأس حربي غير نووي".

وأضاف بوتين أن المشغلين الروس أطلقوا على منظومة الصواريخ التي استعملت في العملية اسم "أوريشنيك" (شجرة البندق)، وقال "لا توجد دولة أخرى في العالم تملك تكنولوجيا صواريخ مماثلة"، وطالب بإنتاج كمية كبيرة منه.

وذكر الرئيس الروسي أن إجراء تجربة قتالية لمنظومة "أوريشنيك" جاء ردا على التصرفات "العدوانية" لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد موسكو، مشيرا إلى إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية بعيدة المدى ضد روسيا.