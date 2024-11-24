ليندا مكمان مديرة مصارعة رشحها ترامب لوزارة التعليم

ليندا مكمان سياسية وسيدة أعمال أميركية، عرفت بدورها في مجال المصارعة، تولت منصب المديرة التنفيذية لاتحاد المصارعة العالمي قبل أن تصبح ناشطة سياسية، وكانت عضوا في مجلس إدارة "جامعة القلب المقدس" في فيرفيلد.

المولد والنشأة

ولدت ليندا ماري إدواردز يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 1948 في نيوبيرن بكارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية.

هي الابنة الوحيدة لوالدها هنري إدواردز ووالدتها إيفيلين إدواردز. كانت في صباها تلعب كرة السلة وكانت الفتاة الوحيدة ضمن فريق مدينتها.

عندما كانت في عمر الـ13 التقت فينس مكمان في الكنيسة، وتطورت علاقتهما سريعا ثم تزوجا مباشرة بعد تخرجها من الثانوية العامة عام 1966.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرجت مكمان في مدرسة هافلوك الثانوية عام 1966.

ونالت درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة إيست كارولينا عام 1969.

التجربة العملية

بعد تخرج مكمان من الجامعة عام 1969، انتقلت وزوجها إلى مدينة غايثرسبيرغ بولاية ماريلاند حيث عملت مترجمة في أحد مكاتب المحاماة.

في عام 1979 انتقلت العائلة إلى ولاية ماساتشوستس، ثم أسست شركة "تيتان سبورتس" عام 1980.

بعد عامين اشترت مكمان وزوجها شركة كابيتول للمصارعة، ثم انتقلت للعيش في بلدة غرينتش بولاية كونيتيكت.

في عام 1983 تطورت شركة كابيتول وأصبحت اتحاد المصارعة العالمي وعرفت اختصارا بـ(دبليو دبليو إيه)، وتحولت من مشروع صغير إلى شركة عالمية تضم أكثر من 800 موظف وسيطرت على عالم المصارعة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وتبرعت مكمان وزوجها بمبلغ 5 ملايين دولار لمؤسسة ترامب في الفترة بين عامي 2007 و2009.

تولّت مكمان عام 1997 منصب الرئيسة التنفيذية للشركة واستقالت منه عام 2009، في هذه الفترة كان لدى الشركة 8 مكاتب موزعة في 5 بلدان مختلفة.

في عام 2009 شغلت مكمان منصبا في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت، لكنها قدمت استقالتها بعد عام، وترشحت عن الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي عن الولاية، ولم تنجح رغم حملتها الانتخابية التي كلفتها ملايين الدولارات.

وفي سباق عام 2012، ترشحت مرة أخرى لكنها خسرت أمام الديمقراطي كريس ميرفي.

وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فقد ركزت مكمان بعد ذلك على تقديم الدعم المالي للمرشحين الجمهوريين، وتبرعت بـ6 ملايين دولار لمساعدة ترامب بعد حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، رشحها دونالد ترامب لمنصب مديرة إدارة الأعمال الصغيرة، وبالفعل شغلت المنصب في الفترة بين 2017 و2019.

وفي عام 2019 قدمت استقالتها ثم ترأست مجلس إدارة "معهد أميركا أولا" للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ سعى إلى إرساء الأساس لولاية ثانية لترامب.

مرشحة لوزارة التعليم

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 رشحها ترامب لتولي حقيبة وزارة التعليم الفدرالية التي طالما سخر منها، وتعهد بإلغائها أثناء حملته الانتخابية واعتبرها مخترقة من قبل "المتطرفين والماركسيين"، داعيا إلى تفكيكها بالكامل.

وقال ترامب في بيان صحفي إن "مكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا الأولى في التعليم على مستوى العالم".

وأشاد ترامب بمرشحته، قائلا إنها "مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين"، مشيرا إلى عامين قضتهما مكمان في مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت في عامي 2009 و2010، وفترتين من الخدمة في مجلس أمناء "جامعة القلب المقدس" في فيرفيلد في الولاية نفسها.

الوظائف والمسؤوليات