بام بوندي.. مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل

بام بوندي، قانونية وسياسية أميركية، وُلدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال القانون مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو. عام 2011 أصبحت بام أول امرأة تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وخدمت حتى عام 2019.

وعُرف عنها دفاعها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المحاكمة التي رفعت ضده من أجل عزله أثناء ولايته الرئاسية الأولى، كما ساندته في القضايا الموجهة ضده.

وقد رشحها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتولي منصب وزيرة العدل في إدارته الثانية، عقب انسحاب مات غايتس إثر اتهامه بتجاوزات أخلاقية.

مولد ونشأة بام بوندي

ولدت باميلا جو بوندي المعروفة بـ "بام بوندي" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، في مدينة تمبل ترايس بولاية فلوريدا، لأبوين أميركيين من أصل إيطالي.

وقد عمل والدها عضوا في مجلس المدينة وانتخب أيضا رئيسا لبلدية تمبل ترايس.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينج في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.

المناصب والمسؤوليات

المدعية العامة في مقاطعة هيلزبورو.

المدعية العامة لولاية فلوريدا.

عضوة فريق الدفاع عن ترامب في محاكمة عزله أثناء ولايته الأولى.

رئيسة مركز التقاضي في معهد سياسات "أميركا أولا".

مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل عام 2024.

تجربتها العملية

بدأت بام مسيرتها المهنية مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، ثم عملت مساعدة للمدعي العام في الولاية.

وبعد فوزها في الانتخابات العامة للحزب الجمهوري، تولت منصب المدعي العام لولاية فلوريدا في الفترة من 2011 إلى 2019، وأصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولاية.

وقادت بام قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.

كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.

أصبحت بام عام 2017 عضوة في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.

ترشيحها لوزارة العدل

عقب انسحاب مات غايتس، الذي رشحه ترامب لشغل منصب وزير العدل، إثر اتهامات له بتجاوزات أخلاقية، اختار ترامب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بام بوندي لتولي المنصب في إدارته الثانية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه " لفترة طويلة جدا، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ذلك لن يتكرر بعد الآن".

وأضاف ترامب "ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثل في مكافحة الجريمة، واستعادة أمن أميركا". مشيرا إلى أنه يعرف بام لسنوات عدة، وأنها "مقاتلة في حركة أميركا أولا، وستؤدي عملا رائعا بصفتها وزيرة للعدل".

الأوسمة والجوائز

حصدت بام بوندي أثناء مسيرتها المهنية العديد من الجوائز، منها: