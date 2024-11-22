راهب قبطي مصري، ولد عام 1919 في أسرة متدينة، وعندما بلغ الـ29 من عمره باع أملاكه واختار "السير في طريق الله"، فاعتزل في دير ناء وفقير في الصحراء. أنشأ تيارا إصلاحيا في الكنيسة القبطية، ويوصف بأنه أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الكنيسة المصرية.

كان يدعو إلى فصل الكنيسة عن الدولة، ويرى أن مهمتها الأولى والوحيدة هي التركيز على التربية الروحية، لذلك انتقد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للناس واعتبر ذلك منافسة للدولة وابتعادا عن رسالة المسيح الأساسية وهي دعوة العصاة.

انتقد الطائفية والتعصب الديني واعتبرهما مرضا فرديا وجماعيا، ووباء في الكنيسة يفسد جوهرها.

رُشح مرتين للبابوية لكن تم استبعاده بسبب عدم انطباق الشروط عليه، إذ لم يتم احتساب سنوات اعتزاله ووحدته ضمن سنوات الرهبنة.

حوّل دير الأنبا مقار بوادي النطرون -الذي كلف بالإشراف عليه عام 1969- من دير متهالك منسي إلى دير منتج للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، إذ كان يعتقد أن على سكان الأديرة تأمين متطلباتها الحياتية بأنفسهم وعدم الارتباط بعطايا الناس وهباتهم.

الميلاد والنشأة

ولد يوسف إسكندر يوسف في 20 سبتمبر/أيلول 1919 بمدينة بنها (تبعد 45 كيلومترا شمال القاهرة)، في أسرة كبيرة العدد ومحبة للعلم تتكون من 7 إخوة.

كان والده إسكندر يوسف موظفا في السكة الحديدية، وكانت له شخصية مهيبة في العائلة وفي العمل.

أما والدته فكانت متدينة جدا، إذ كانت تدخل غرفة خاصة وتظل تصلي ساعات طويلة، وعلّمت ابنها منذ الصغر أن يصلِّي ويحافظ على عباداته.

وقد أصيبت بشلل نصفي وظلت طريحة الفراش 7 سنوات، ورغم مرضها لم تتوقف عن الصلاة حتى في جوف الليل وهي جالسة على السرير، وتوفيت عام 1934.

قبل وفاة أمه انتقل يوسف إسكندر يوسف للعيش في الإسكندرية مع شقيقه الأكبر نجيب، وقضيا هناك 3 سنوات.

كان يوسف لا يملك مصروفا ولا ألعابا، وعاش منعزلا، وعندما دخل المدرسة كان يقضي فترة الفسحة وحده، بينما كان باقي الأطفال يذهبون إلى المقصف لشراء الحلويات والطعام.

المسار التعليمي

درس المرحلة الابتدائية في مدرسة المنصورة الأميرية ثم أكمل التعليم الابتدائي والكفاءة بالإسكندرية.

في عام 1935 التحق بمدرسة شبين الكوم الثانوية، وكان يسافر كل يوم من منوف إلى شبين الكوم في القطار، إذ كان يتوفر على اشتراك سنوي مجاني لأن والده كان موظفا في السكة الحديدية.

اشترك في الفرقة الموسيقية للمدرسة، واشترى آلة الكمان، وظل يتابع تعلم الموسيقى طيلة فترة الدراسة الثانوية، كما اشترك في فرقة الرسم وبرع فيه.

التحق بكلية الصيدلة في جامعة فؤاد الأول في القاهرة عام 1938 وتخرج منها عام 1944، وكان والده يرسل له 5 جنيهات شهريا لأجل مصاريف السكن والطعام وشراء الكتب.

صيدلي ناجح

بعد تخرجه من الجامعة عين بالتكليف العسكري في مستشفى الملك بجوار القصر العيني، ثم بعدها انخرط في العمل الحر، فأدار صيدلية في الإسكندرية، ثم أنشأ أخرى خاصة به في دمنهور، وحقق نجاحا في عمله.

طريق الرهبانية

كان في شبابه حائرا بين الحياة الدنيوية بما فيها من ضغوط وانشغالات، وبين "الانطلاق في رحاب الله ومعرفته والقرب منه"، فحسم أمره بأن باع كل أملاكه وقرر المضي في طريق الرهبانية.

ذهب إلى دير الأنبا صمويل بصحراء القلمون، وقد اختاره لأنه أفقر وأبعد دير عن العمران، وكان أول شاب متعلم جامعي يَلِج طريق الرهبانية في جيله، وذلك عام 1948.

كان يمضي الليل كله في الصلاة، وقضى 3 سنوات على هذه الحال إلى أن أصابه مرض في عينيه، فتوجه إلى دير السريان للعلاج، فوظفه أسقف الدير قسا في 19 مارس/آذار 1951 باسم "مَتّى المسكين"، على اسم القديس، مَتّى المسكين الذي أسس ديرا بأسوان في أوائل القرن الثامن الميلادي.

استأذن من رئيس دير السريان ليصبح راهبا متوحدا (يقبع في الوحدة والعزلة)، فحفر مغارة تبعد عن الدير حوالي 40 دقيقة مشيا على الأقدام في الصحراء واعتزل فيها 3 سنوات، قبل أن يعينه البابا يوساب الثاني وكيلا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية عام 1954، وتم إعفاؤه من هذا المنصب عام 1955 ليعود إلى مغارة وادي النطرون ومنها إلى دير الأنبا صموئيل مرة أخرى وظل به 3 سنوات.

في عام 1957 رُشح للكرسي البابوي لكن تم استبعاده لعدم انطباق شروط الترشح عليه، ثم أنشأ بعدها بعام بيتا للشباب الراغبين في الخدمة بحدائق القبة ثم في حلوان.

عزله البابا كيرلس السادس من الرهبانية والكهنوت عام 1960 فقرر التوجه إلى صحراء وادي الريان هو ومن كان معه من الرهبان، وحفروا مغارات وعاشوا فيها 9 سنوات في عزلة ووحدة، وكان بعض معارفهم يرسلون لهم الطعام كل شهرين على قوافل من الإبل.

في عام 1969 أرسل إليه البابا كيرلس يدعوه للقائه ولإجراء مصالحة وإعادته للرهبانية، وتم إلحاقه و12 راهبا كانوا معه بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي أنشئ في القرن الرابع الميلادي ويقع في منتصف الطريق بين القاهرة والإسكندرية، وتم تكليفه بمهمة تعمير الدير وإحياء التعبد فيه من جديد.

كانت مباني الدير متهالكة ولم يكن فيه حينها سوى 5 رهبان كلهم من المسنين والمرضى، فعمل الأب متى المسكين على إصلاحه وإجراء توسعة عمرانية وزراعية فيه إلى أن أصبح عدد الرهبان فيه حوالي 130، كما اتسعت مساحته إلى 6 أضعاف المساحة الأصلية، واستزرع أزيد من 2000 فدان من الأرض الصحراوية بعد أن اشتراها بالطرق القانونية وضمها إلى الدير، وأنشأ مزارع نموذجية لتربية المواشي والأبقار.

رشح مرة ثانية للكرسي البابوي في عام 1971 ولم يتم اختياره بسبب اقتطاع الفترة التي قضاها في العزلة الاختيارية من حياته في الرهبانية، وانتخب البابا شنودة في هذا المنصب.

أفكار مَتّى المسكين

شكلت أفكار الأب متى المسكين خطا إصلاحيا مغايرا للخط الكنسي الأرثوذكسي السائد، خاصة فيما يتعلق بدور الكنيسة وأولوياتها وقضايا الطائفية والتعصب.

وكان يرى أن الدور الرئيسي والوحيد للكنيسة هو التربية الروحية، لذلك انتقد أسلوب الخدمة الاجتماعية الذي تنتهجه الكنيسة حين ترعى الشباب اجتماعيا وتقيم النوادي والمعسكرات وتنظم المؤتمرات وتقيم الملاجئ والمستشفيات والجامعات، معتبرا أنها بهذا الأسلوب تنازع الحكومة في كل الميادين، وهو ما قد يتسبب في الصدام بينهما.

في نظره، فإن أخطر ما يهدد الكنيسة بالانحلال هو أن يهتم المبشرون بحياة الإنسان الاجتماعية عوض إعطاء الأولوية لمهمة ورسالة المسيح الأساسية وهي دعوة العصاة.

وحذر الكنيسة من تشجيع الناس على الاستهتار بواجباتهم إزاء النظام السياسي أو الدولة بدعوى أن الخضوع والولاء لله فقط، ومن ثم للكنيسة، لأنهم بذلك يدخلون في أذهان المؤمنين أن المسيحية عدو للنظام وللدولة الوطنية.

والمسيحية، كما يرى، ليس لها اتجاه خاص في أنظمة الحكم، فلا تمالئ أي نظام ولا تقاومه، ولكن لأتباعها الحرية الكاملة في التصرف في أمور الدنيا حسب أصول الدنيا.

بالمقابل، انتقد لجوء الكنيسة للدولة للاستقواء بها، وكان يرى أنها عندما تستمد قوتها من الملوك فإنها تفقد قدرتها الروحية وتضل الطريق.

ويعتقد الأب متّى ألاّ خلاص للخاطئين إلا بالتوبة الحرة بشكل إرادي، ويعتبر غيرها من الوسائل مثل ترغيب الناس بالهدايا أو الملابس أو غيرها وسائل غير مشروعة، لذلك يعد كل محاولة لاستخدام السلطة الدينية أو التهديد أو الوعيد أو العقوبة لإجبار العصاة على التوبة، استعبادا للناس ومشيئاتهم باسم الدين والكنيسة.

وكانت للأب مَتّى المسكين نظرته الخاصة لموضوع التعصب والطائفية، خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين حين شهدت مصر أحداث فتنة طائفية.

وكان يرى أن الطائفية والتعصب يقومان على أساس وجود أعداء حقيقيين أو وهميين، في حين أن المسيح جاء ليهدم هذا الأساس ويلغيه.

فالتكتل الطائفي في نظره غريب عن المسيح ولا علاقة له مع الروح والروحانيات، بل هو مرض اجتماعي يعترض النمو النفسي للفرد والجماعة.

وحذر من التعصب الديني، معتبرا أن القادة والمعلمين هم المسؤولون عن هذا التعصب لأنهم لا يراعون المستوى النفسي للمتدين ويلقنونه الحقائق الإيمانية دون نقاش.

أما المسؤول الثاني عن التعصب في نظره فهم المتعصبون أنفسهم، وذلك في طريقتهم لتقبل المبادئ الإيمانية، فبعضهم يستخدم عاطفته فقط في قبول الحقائق الإيمانية دون أن يستخدم قوى الحكمة والتمييز في تفهمها والتعمق في معانيها، فتعلو العاطفة شيئا فشيئا لتسيطر على قوى الفهم وتطغى على قوى التمييز وتلغي عمل الحكمة.

أما البعض الآخر فهو متعصب لا عن فهم ولا عن عاطفة ولكن عن ادعاء، وأدعياء التعصب يلجؤون إلى الظهور بمظهر المتعصبين للدين المدافعين عن الإيمان حتى ينالوا بعض الحقوق وسط الجماعة أو يحتفظوا بمظهر المتدينين لمركبات نقص خاصة عندهم.

واعتبر أن هذه المسألة هي بمثابة وباء في الكنيسة سيفسد جوهرها ويظهرها بمظهر لا يتناسب إلا مع كنيسة العصور الوسطى في الغرب.

المؤلفات

أثرى الأب مَتّى المسكين المكتبة المسيحية بمؤلفات كثيرة تجاوزت 180 كتابا، ترجم العديد منها إلى اللغات الحية. هذا إلى جانب العديد من المقالات المنشورة في الصحف والدوريات، والتي تزيد على 300 مقالة.

وكان أول كتاب صدر له هو "حياة الصلاة الأرثوذكسية"، وكتبه حين كان في بداية رهبانيته في دير الأنبا صموئيل في صحراء القلمون، شمال محافظة المنيا بمصر.

ومن أهم مؤلفاته تفسيره وشروحه لمعظم أسفار العهد الجديد وصدر في 16 مجلدا، وكتاب "العنصرة" و"الكنيسة الخالدة" وكتاب "المواهب الكنسية"، الذي تعرض لانتقادات كثيرة وأرسلت شكوى من مطرانية القدس إلى الباب كيرلس تنتقد بعض ما جاء فيه، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود فرق بين الأسقف والقس في الكنيسة الأولى، وقال منتقدوه إنه استعان بأفكار بروتستانتية لتحرير الكتاب.

وفي عام 1976 صدر له كتاب "الكنيسة والدولة"، وضمّن فيه أفكاره بشأن علاقة الكنيسة بالدولة، ونظرته للطائفية والتعصب.

تعرضت بعض كتبه لانتقادات واسعة، وكانت الكنيسة ترى أن بها أخطاء عقدية، ووصف الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ والبراري بعضها بالهرطقة، وقال إن 48 من كتبه تحتوي على أخطاء عقدية، ورد الأنبا بيشوي والبابا شنودة على بعض تلك الكتب في مؤلفات مثل مجموعة "اللاهوت المقارَن"، وكتاب "بدع حديثة".

الخلاف مع البابا شنودة

جمعت علاقة صداقة بين الأب متّى والبابا شنودة قبل ترسيمه في منصب البابوية، ففي خمسينيات القرن الماضي كان الراهب أنطونيوس السرياني (البابا شنودة) ضمن الرهبان الذين رافقوا القمص متّى المسكين من دير السريان إلى صحراء دير الأنبا صموئيل في منتصف عام 1956.

غير أن خلافا فكريا بين الطرفين جعل التلميذ أنطونيوس يترك معلمه ومرشده الروحي ويعود إلى دير السريان في عام 1957، واستمرت الخلافات العقائدية بين الطرفين إلى وفاتهما وامتدت إلى تلاميذهما.

وكانت أبرز القضايا العقدية التي يختلفان فيها ما يتعلق بمسألة "تأليه الإنسان"، و"عقيدة الكفارة والمبادلة الخلاصية"، و"النقد الكتابي والتشكيك في صحة أجزاء بإنجيل مرقس وبعض عبارات إنجيل متى"، و"دور الأعمال الصالحة في نوال الخلاص"، و"مفهوم الوحدة مع الطوائف الأخرى".

وكان الأب متّى يعتقد بإمكانية تحقيق الوحدة بين الكنائس عن طريق قديسي كل كنيسة وإلهامهم لبقية قادة الكنائس، فيما رفض الأنبا شنودة ومن معه هذا الاتجاه تماما ورأوا في هذه الأفكار خروجا عن الطريقة التقليدية، لذلك حين تولى كرسي البابوية منع تدريس أفكار وكتب متّى المسكين، ونشر كتبا للرد عليه.

لم ينحصر الخلاف بين الطرفين في المسائل العقدية، بل امتد إلى كيفية إدارة شؤون الكنيسة، والتي تطرق لها في كتابه "الكنيسة والدولة" حين انتقد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكنيسة.

ورأى البابا شنودة أن انتقاد الخدمات الاجتماعية هو تأليب للدولة على الكنيسة، واعتبر أن دوافع الأب متّى في ذلك هي نفسية وشخصية وليست روحية، وغرضها هو الهجوم على الأب صموئيل الذي تم ترسيمه أسقفا للخدمات الاجتماعية عام 1962، في حين لم يصدر أي قرار بترسيم مَتّى المسكين أسقفا.

وعلق شنودة على ما جاء في الكتاب بالقول إنه لم يحدث أن حارب أحد الكنيسة أو شتمها مثلما فعل مؤلف هذا الكتاب.

من جهته، كان الأب متّى يرى أن تعيين شنودة على رأس الكنيسة كان بداية المشكلة، واعتبر أنه بذلك "حل العقل محل الإلهام، والتخطيط محل الصلاة، واتجهت الكنيسة من سيئ إلى أسوأ بسبب سلوكه".

لم يلتق الرجلان منذ سبتمبر/أيلول 1981 إلى أن زال الجفاء بينهما إثر زيارة قام بها البابا لدير الأنبا مقار في نوفمبر/تشرين الثاني 1996 وتبادلا التحية، وحدثت بعدها زيارات مجاملة بينهما، إلا أن الخلاف العقائدي ظل كما هو.

العلاقة مع السادات

بدأت علاقة الأب مَتّى المسكين والرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1978، حين نجحت زراعة بنجر السكر وبنجر العلف لأول مرة في مصر في أرض الدير الصحراوية، فأرسل الأب متّى النتائج إلى الرئيس، الذي أهدى الدير ألف فدان من الأراضي الصحراوية المحيطة به لاستكمال التجارب الزراعية، كما أهداه جرارين زراعيين.

وكان أول لقاء بين الطرفين عام 1979 في معرض للمحافظة على الإنتاج الزراعي والحيواني، وأشاد الرئيس بمجهودات الدير في مجال استصلاح الأراضي وأمر بتعميم تجربة بنجر السكر.

وتدخل الأب مَتّى المسكين في الخلاف بين السادات والبابا شنودة عام 1981 بسبب اتفاقية كامب ديفيد. وكان البابا غير مرتاح لها، وهو ما اعتبره السادات معارضة لسياسته وجرا للكنيسة لتصبح قطبا سياسيا، فسحب قرار التصديق على تعيينه بطريركا للأقباط الأرثوذكس، وحدد إقامته في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

والتقى الأب متّى الرئيس السادات وطلب منه العدول عن قرار إحالة البابا شنودة إلى المحاكمة واقترح تشكيل لجنة خماسية لإدارة الكنيسة، وهو ما استجاب له الرئيس، واقترح على الأب متّى تعيينه على الكرسي البابوي فاعتذر قائلا "إنَّ قرار تعيين البابا من السماء، ووفقا لتقاليد الكنيسة، فإن خدمة البابا تبقى حتى وفاته".

الوفاة والدفن

في 8 يونيو/حزيران 2006 توفي الأب مَتّى المسكين عن عمر ناهز 87 عاما، ودفن في مغارة ضمن الأسوار المحيطة بالدير.

وكان قد اختار مكان دفنه قبل وفاته بـ3 سنوات، ونشر رهبان الدير في بعض الجرائد أنه ترك وصية بألا تصلي عليه أي قيادات كنسية، بل يصلي عليه فقط رهبان الدير.