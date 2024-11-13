الموسوعة|إسرائيل

رون ديرمر رفيق نتنياهو وعلبته السوداء

Israeli Ambassador to the United States Ron Dermer speaks to members of Congress about Israel's ongoing air campaign against Hamas for missile attacks during a meeting on Capitol Hill in Washington July 11, 2014. REUTERS/Joshua Roberts (UNITED STATES - Tags: POLITICS)
رون ديرمر هاجر إلى إسرائيل عام 1997 (رويترز)
13/11/2024-|آخر تحديث: 13/11/202409:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

رون ديرمر سياسي إسرائيلي شغل مناصب بارزة، منها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأميركية من عام 2013 حتى عام 2021، ومستشار إستراتيجي لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، ووزير للشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية عام 2022، وعضو في المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي.

المولد والنشأة

وُلِد رون جاي ديرمر يوم 16 أبريل/نيسان 1971 في ميامي بيتش بفلوريدا في الولايات المتحدة، والدته يافا روزنتال، وهي ابنة مهاجرين يهود غادروا أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية.

أما والده جاي ديرمر فكان محاميا، وتولى منصب عمدة مدينة ميامي بيتش لفترتين عن الحزب الديمقراطي، قبل أن تتحول توجهات العائلة لاحقا إلى الحزب الجمهوري.

هاجرت عائلة ديرمر إلى الولايات المتحدة قبل قيام إسرائيل عام 1948، وهاجر رون ديرمر إلى إسرائيل عام 1997.

تُوفيت زوجة ديرمر الأولى آدي بلومبرغ بعد عامين من زواجهما، ثم تزوج من المحامية رودا باجانو، وأنجبا 5 أبناء.

رون ديرمر نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من جامعة بنسلفانيا (رويترز)

الدراسة والتكوين العلمي

حصل ديرمر على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من جامعة بنسلفانيا، إضافة إلى دبلوم في الفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وأثناء دراسته في إنجلترا، قاد منظمة "شركاء للحياة"، وهي منظمة طلابية يهودية.

التجربة السياسية

عام 1995 وأثناء دراسة ديرمر في أكسفورد، انضم إلى حملة ناتان شارانسكي الانتخابية لرئاسة حزب "إسرائيل بعلياه" عام 1996.

وتولى دور المستشار الإستراتيجي لشارانسكي الذي شغل لاحقا منصب وزير التجارة والصناعة، مما دفع ديرمر للهجرة إلى إسرائيل عام 1997، بعدما شعر بحاجة ملحة للمشاركة المباشرة في السياسة الإسرائيلية.

واستمر ديرمر في عمله مع شارانسكي، الذي أصبح وزيرا للداخلية في حكومة إيهود باراك عام 1999، الأمر الذي أكسبه خبرة في السياسة الإسرائيلية، وكان له دور مهم في عمل الحكومة.

في يوليو/تموز 2000 وبعد تقاعد كل من شارانسكي وباراك، بدأ ديرمر العمل مع بنيامين نتنياهو الذي عينه كاتبا لخطاباته، الأمر الذي ساعد ديرمر في تعزيز علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك موشيه كتساف.

Ron Dermer, Israeli Ambassador to the United States, speaks with reporters at Trump Tower, where US President-elect Donald Trump lives and has an office, in New York, New York, USA, 17 November 2016. Israeli ambassador Dermer reportedly said that Israel looks forward to closely working with the Trump administration and strengthening the US-Israel alliance.
ديرمر أصبح زميل أبحاث أول في المعهد اليهودي للأمن القومي بأميركا عام 2021 (الأوروبية)

عام 2003 أصبح ديرمر مستشارا إستراتيجيا لنتنياهو، الذي تولى منصب وزير المالية في حكومة أرييل شارون، وعززت هذه الخطوة الخبرة الإستراتيجية لديرمر في السياسة الإسرائيلية، وفي تشكيل السياسات الاقتصادية.

تولى عام 2004 منصب المبعوث الاقتصادي لإسرائيل في واشنطن، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2008، وعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن أجل التركيز على المصالح الإسرائيلية، اضطر للتخلي عن جنسيته الأميركية وأبقى على الإسرائيلية.

وعمل ديرمر في واشنطن على تشجيع صناديق التقاعد الأميركية لتجنب الاستثمارات في الشركات التي تتعامل مع إيران، كما سعى إلى تعزيز حقوق براءات الاختراع والأدوية لصالح إسرائيل، في محاولة لتحسين مكانة الصناعات الإسرائيلية في هذه المجالات.

وسعى ديرمر إلى إبرام مذكرة تفاهم جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة تتعلق بالمساعدات الأمنية، لتعزيز الدعم المالي والعسكري الأميركي لإسرائيل في مجال الدفاع.

وبعد الانتخابات الإسرائيلية لعام 2009، أصبح ديرمر مستشارا سياسيا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حينئذ، وفي عام 2013 أصدر نتنياهو قرارا بتعيين ديرمر سفيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية.

استمر بهذا المنصب حتى عام 2021، وفي تلك الفترة أسهم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر اتفاقيات أبراهام، وتم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام بسبب دوره في تعزيز هذه الاتفاقيات.

اصطدم ديرمر أثناء عمله في واشنطن مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بسبب قضايا عدة، أبرزها الاتفاق النووي الإيراني الذي عارضته إسرائيل بشدة، إضافة إلى موضوع التوسع في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.

وساعد ديرمر في تأمين لقاحات كورونا لإسرائيل، إضافة إلى جهوده في إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد من السجون الأميركية.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 22: Donald J. Trump, Chairman & President, The Trump Organization, and His Excellency Ron Dermer, Ambassador of Israel to the United States, attend The Wharton Club's 44th Annual Wharton Award Dinner at the Park Hyatt Washington hotel on October 22, 2014 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/Getty Images)
رون ديرمر (يمين) مع دونالد ترامب (غيتي)

عام 2021 أصبح زميل أبحاث أول في المعهد اليهودي للأمن القومي بأميركا، وشارك في تقديم بودكاست مع رئيس المعهد.

وبعد انتخابات الكنيست الـ25 نهاية عام 2022، عينه نتنياهو وزيرا للشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، وتركزت مهامه على القضايا الإستراتيجية التي تشمل التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وتعزيز اتفاقيات أبراهام، إضافة لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي 27 مارس/آذار 2023 عُلّق تشريع الإصلاح القضائي بعد الاحتجاجات الواسعة، وبدأت مفاوضات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى حل وسط، لعب فيها ديرمر دورا رئيسيا، إذ كلّف بصياغة تسوية يقبلها أطراف الخلاف، ما أسهم في تقريب وجهات النظر.

ومع اندلاع حرب السيوف الحديدية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح ديرمر عضوا مراقبا في مجلس الحرب، وأثناء تلك الفترة أرسله نتنياهو مرات عدة إلى الولايات المتحدة في فترات حرجة بين الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، بهدف إدارة العلاقات بين نتنياهو وأميركا.

Israel's President Isaac Herzog (front R); Prime Minister Benjamin Netanyahu (front 2nd-R); Minister of Transportation Miri Regev (front 2nd-L); Finance Minister Bezalel Smotrich (front row L); Deputy Prime Minister and Minister of Justice Yariv Levin (2nd row R); Defence Minister Yoav Galant (2nd 2nd-R); Minister of Health and Minister of the Interior and Periphery Aryeh Deri (2nd row 3rd-L); Minister of National Missions Orit Strook (2nd row 2nd-L); Minister of Education and of Regional Cooperation Yoav Kisch (2nd row L); Minister of Environment Protection Idit Silman (3rd row R); Foreign Minister Eli Cohen (3rd row 2nd-R); Minister of National Security Itamar Ben Gvir (3rd row 2nd-L); Minister for Strategic Affairs Ron Dermer (4th row R); Minister of Labor, Social Affairs, and Social Services Yaakov Margi (4th row 2nd-R); Minister of Housing and Construction Yitzhak Goldknopf (4th row 3rd-L); Minister of Culture and Sport Miki Zohar (4th row 2nd-L); and Minister of Communications Shlomo Karhi (4th row L) pose with other ministers of Israel's 37th government to have their group picture taken with the president and prime minister at the President's residence in Jerusalem on December 29, 2022. Israel's hawkish veteran Benjamin Netanyahu was sworn in as prime minister on December 29 after a stint in opposition, heading what analysts call the most right-wing government in the country's history. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
وزراء الحكومة الإسرائيلية الـ37 عام 2022 (الفرنسية)

التجربة الصحفية

في أوائل عام 2001، بدأ ديرمر كتابة عمود أسبوعي بصحيفة "جيروزاليم بوست" بعنوان "لعبة الأرقام" واستمر في نشره مدة 3 سنوات، وكان رئيس تحرير الصحيفة قد استقطبه بعدما برزت خبرة ديرمر في كتابة الخطب لشارانسكي ونتنياهو.

وعام 2004 تعاون ديرمر مع شارانسكي في تأليف كتاب "قضية الديمقراطية" الذي عَرَض الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باعتباره جزءا من صراع عالمي بين ما سمياه "المجتمعات الحرة" و"الدكتاتورية". وتُرجم الكتاب لاحقا إلى العبرية عام 2005 بعنوان "مزايا الديمقراطية".

الوظائف والمسؤوليات

  • مستشار إستراتيجي لشارانسكي عام 1996.
  • مستشار إستراتيجي لنتنياهو عام 2003.
  • المبعوث الاقتصادي لإسرائيل في واشنطن في الفترة 2004-2008.
  • مستشار سياسي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 2009.
  • سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة في الفترة 2013-2021.
  • زميل أبحاث أول في المعهد اليهودي للأمن القومي بأميركا عام 2021.
  • وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية عام 2022.
  • عضو في مجلس الوزراء السياسي الأمني عام 2023.
المصدر : مواقع إلكترونية

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