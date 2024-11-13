الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر

تولى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وفقا للتعديل الوزاري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

الميلاد والنشأة

الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني من مواليد الدوحة في 19 فبراير/شباط 1970، وتلقى تعليمه المدرسي بقطر، وبعدها سافر خارج البلاد لاستكمال تعليمه الجامعي.

الدراسة والتكوين

التحق الشيخ سعود بن عبد الرحمن بجامعة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية، وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية عام 1993.

وفي عام 2003 نال درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ليون بفرنسا، كما مُنح الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الرياضية الوطنية في بلغاريا عام 2013.

الوظائف والمسؤوليات

عين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا للديوان الأميري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بموجب الأمر الأميري رقم (5) لعام 2020، وكان قبلها قد شغل منصب مساعد رئيس الديوان الأميري عامي 2019 و2020.

التحق بالقوات المسلحة القطرية بين عامي 1994 و2001 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة رائد مهندس، ومن ثم التحق بالعمل في اللجنة الأولمبية القطرية في منصب مساعد الأمين العام عامي 2001 و2002، وتولى بعدها منصب الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية من 2002 حتى 2015.

كما تولى رئاسة الاتحاد القطري لكرة السلة من 2011 إلى 2016، ثم عُين سفيرا لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسفيرا غير مقيم لدى جمهورية التشيك من 2017 إلى 2019.

ومن المهام التي وكلت أيضا للشيخ سعود، منصب قائد اتصالات في سلاح الإشارة في القوات المسلحة القطرية من 1994 حتى 1997، وركن ثان شؤون فنية ومشاريع في سلاح الإشارة في القوات المسلحة من 1997 حتى 2001، وقائد الاتصالات في قوات صقر الخليج (6) القوات المسلحة القطرية عامي 2001 و2002، وشغل أيضا عضوية المكتب التنفيذي للجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي.

شغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عام 2003، ومدير دورة كأس الخليج العربي الـ17 في قطر عام 2004، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة في الفترة (2004-2012)، والمدير العام لدورة ألعاب غرب آسيا الثالثة عام 2005.