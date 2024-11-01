تشانغ يي مينغ مؤسس منصة تيك توك وأغنى رجل في الصين

تشانغ يي مينغ رائد أعمال صيني، ومؤسس شركة "بايت دانس" الحاضنة الأم لعدد من المؤسسات الفرعية والتطبيقات الشهيرة مثل منصة "تك توك" وتطبيق "توتياو". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، تصدر قائمة هورون لأثرياء الصين بثروة تقدر بـ350 مليار يوان (أكثر من 49 مليار دولار).

المولد والنشأة

ولد تشانغ يي مينغ في أبريل/نيسان 1983 بمنطقة يونغ دينغ بمدينة لونغيان في مقاطعة فوجيان، وينتمي إلى عرقية الهاكا. واسم تشانغ مستمد من مثل صيني معناه "مفاجأة الجميع من المحاولة الأولى".

الدراسة والتكوين العلمي

تخرج تشانغ في مدرسة يونغ دينغ الثانوية الأولى في فوجيان، والتحق بجامعة نانكاي متخصصا في الإلكترونيات الدقيقة، لكنه حول تخصصه فيما بعد إلى هندسة البرمجيات وتخرج منها عام 2005.

ظهرت مهاراته التقنية أثناء مسيرته الجامعية، فقد اشتهر بين أقرانه بقدراته التي أبرزها في منتدى "أنا أحب نانكاي" التابع للجامعة، وكان من الطلبة البارزين المعروفين لدى أساتذة تخصصه.

وركز أثناء مسيرته الجامعية على تطوير 3 مهارات، كتابة الشيفرات وقراءة الكتب وصيانة الحواسيب. وفي السنة الرابعة فاز في مسابقة ابتكر فيها برنامجا باسم "بي سي بي إس" وحصد المرتبة الثانية.

التجربة الريادية

مسيرته المهنية لم تبدأ بسهولة، فقد حاول بعد تخرجه تطوير نظام تعاون إداري مع عدد من زملائه الخريجيين، مستهدفين به الشركات المحلية، لكن المشروع باء بالفشل، خاصة أن السوق حينئذ لم تكن بحاجة له.

انضم تشانغ عام 2006 إلى شركة "كوكسون" للعمل في مجال محركات البحث العمودية في قطاع السياحة، مما منحه خبرة في تقنيات البحث المتقدمة، وبدأ مهندسا عاديا، قبل أن يصبح مسؤولا عن 40 إلى 50 موظفا في السنة الثانية ويرقى إلى مدير تقني ثم رئيس اللجنة التقنية.

وقال تشانغ إن عمله في شركة "كوكسون" كان له الفضل في تعليمه مهارة المبيعات التي استفاد منها حين تأسيسه منصة "بايت دانس"، إذ كان يشارك فريق المبيعات في الشركة خلال التقائه بالعملاء.

وقبل دخوله عالم "الرياديين" كان يعمل في فرع شركة مايكروسوفت بالصين، إلا أن طبيعة العمل أشعرته بالاختناق كما يقول، فقرر ترك العمل فيها والبدء بمسيرته الخاصة بعد 6 أشهر فقط.

وفي سبتمبر/أيلول 2008، التحق شريكا تقنيا بفريق وانغ شينغ، وتولى مسؤولية تطوير وظائف البحث في موقعي "فانفو" و"هايني"، لكنه غادرها.

وأسس لاحقا شركة "99 فانغ" التي حققت نجاحا، وأطلقت 5 تطبيقات متخصصة خلال 6 أشهر، واستطاع أحد التطبيقات جذب مليون ونصف مليون مستخدم، وصار التطبيق الأول في فئة العقارات، لكنه استقال منها عام 2011، لرغبته في العمل بمجال الإنترنت أكثر.

وقرر مع شركاء مستثمرين في 29 يناير/كانون الثاني 2012 تأسيس شركة "بايت دانس". وبحلول مايو/أيار كان قد أطلق منتجا تجريبيا، وبدأت الشركة بالاتساع وزيادة عدد موظفيها مع زيادة أعداد المستخدمين مع زيادة التطبيقات التي أطلقتها، ثم في أغسطس/آب أطلق تطبيق الأخبار "توتياو" الشهير في الصين.

ووسع تشانغ نطاق شركته عالميا، فأطلق نسخة دولية من تطبيق "توتياو" باسم "توب باز" في أغسطس/آب 2015، لكنه لم ينجح في دخول الأسواق التي استهدفتها لسيطرة منصات عالمية عليها.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2016، أطلق تطبيق الفيديو القصير "دوين"، وحقق نجاحا كبيرا في الصين، فقرر عام 2017 إطلاق منصة عالمية سماها "تيك توك"، نالت شهرة عالمية بسرعة.

استقال تشانغ من منصب الرئيس التنفيذي لتطبيق "توتياو" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفي 20 مايو/أيار 2021 تنحى أيضا عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بايت دانس"، وقال إنه يفتقر للمهارات الإدارية ويفضل العمل بعيدا عن أمور الإدارة، لكنه لا يزال يمتلك حوالي 20% من الشركة.

واصل تشانغ تقليص دوره التنفيذي، فتخلى في يناير/كانون الثاني 2022 عن منصب الممثل القانوني في شركات عدة تابعة لـ"بايت دانس" في بكين وشنغهاي. وفي يناير/كانون الثاني 2023، خرج من قائمة المساهمين في شركة "خدمة المعلومات دوين في بكين".

وفي 22 مايو/أيار أسس صندوق استثمار شخصيا باسم "كول ريفر فينشر" في هونغ كونغ.

أبرز الجوائز

حاز تشانغ يي مينغ العديد من الجوائز في مسيرته المهنية ومن أبرزها: