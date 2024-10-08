"جي بي يو-28" قنبلة أميركية خارقة للتحصينات

"جي بي يو-28″، أو "القنبلة الخارقة للتحصينات"، وتعرف أيضا بـ"مدمرة الملاجئ"، وهي نوع من الأسلحة الأكثر تدميرا في الترسانة العسكرية الأميركية، صممت على مبادئ فيزيائية دقيقة تضمن تحقيق أقصى ضرر للأهداف المحصنة، ويتم توجيهها باستخدام الليزر.

هي قنبلة جو-أرض، لها القدرة على اختراق أكثر من 30 مترا تحت الأرض أو 6 أمتار من الخرسانة، صنعتها الولايات المتحدة الأميركية لاستخدامها ضد المنشآت العراقية المدفونة بعمق، والمحَصنة من مراكز القيادة والسيطرة.

تتميز بجسمها الطويل الضيق، وقدرتها على اختراق عدد من الطوابق في مبنى أو ملجأ، ثم انفجارها عند الهدف المحدد.

تاريخ تصنيع قنبلة "جي بي يو 28"

اتخذت القوات المسلحة الأميركية قرار بدء تصميم القنبلة في فبراير/شباط 1991 أثناء حرب الخليج الثانية، بسبب مخاوفها بشأن قدرة وصول القنبلة "بي إل يو-109" إلى أهداف مدفونة عميقا في العراق.

هدفت أميركا من هذه القنبلة إلى تدمير المعاقل العسكرية العراقية والمرافق تحت الأرض والمواقع المحصنة التي لا تستطيع الذخائر التقليدية تدميرها.

وبهدف إدخالها الخدمة بأسرع وقت، وُضعت رؤوس حربية من نوع "بي إل يو-113/بي"، في أنابيب مدافع "هاوتزر" عيار 203 ملم التابعة للجيش الأميركي، والتي كانت قد خرجت من الخدمة.

وفي أقل من أسبوعين اجتازت أميركا مرحلة التصميم والاختبار والاستخدام، وأسقطت أول قنبلة على هدفها يوم 13 فبراير/شباط 1991، وتعتبر هذه المدة أقصر دورة تطوير وإنتاج أي سلاح في التاريخ العسكري.

قدرات الاختراق

تكمن القوة الأساسية للقنابل الخارقة للتحصينات في قدرتها على اختراق طبقات التربة والصخور والخرسانة المسلحة.

تصنع هياكلها من مواد شديدة القوة، مما يسمح لها بتحمل الصدمات الكبيرة قبل الانفجار في عمق الهدف.

ولضمان دقة الاستهداف تتميز بتكنولوجيا متقدمة موجهة بالليزر.

تحتوي على صمامات تفجير متأخرة، مما يتيح للقنبلة الانفجار بعد اختراقها هدفها لضمان أقصى قدر من الضرر.

مواصفات ومميزات قنبلة جي بي يو 28

تزن القنبلة نحو ألفي كيلوغرام، ويصل مداها إلى أكثر من 5.75 أميال، ويزِن رأسها الحربي نحو 1996 كيلوغراما، منها 286 كيلوغراما من المواد المتفجرة.

صُنع هيكلها الخارجي من أسطوانات مدافع فائضة، الأمر الذي أعطاها قوة عالية لاختراق الخرسانة والأرض قبل الانفجار.

تتميز بتصميم طويل ونحيف وهيكل مقوى صنع من مواد مختلفة، منها الفولاذ والتنغستن واليورانيوم، تعمل هذه المواد على تركيز الطاقة الحركية في مساحة صغيرة، مما يزيد قدرة القنبلة على اختراق الخرسانة والصخور العميقة، وإحداث أقصى قدر من الضرر.

لها مقدمة مدببة وشفرات ذيل كبيرة، مما يعطيها القدرة على تصحيح أي انحراف عن المسار المستهدف، كما تضمن استقرارها وتوجيهها نحو الهدف بدقة عالية.

تتمتع هذه القنابل بميزة رئيسية، وهي وجود فتيل يعمل بتأخير زمني، إذ تُبرمج لتنفجر بعد اختراقها الهدف بعمق، بدلا من الانفجار عند التلامس، هذا التصميم يزيد من فعالية التفجير داخل الهياكل المحصنة، ويمنع الطاقة من التشتت على السطح، ويُركز الانفجار والشظايا الناتجة داخل الهدف، مما يؤدي إلى أضرار كارثية لكل من الهياكل والأفراد.

آلية العمل

تعتمد القنابل الخارقة للتحصينات عامة -وقنبلة "جي بي يو-28" خاصة- على مبادئ الفيزياء التي تتطلب طاقة حركية هائلة لتحقيق اختراقات فعالة، فكلما زادت سرعة القنبلة وكتلتها، زادت طاقتها الحركية، مما يمكنها من اختراق الأرض والهياكل الخرسانية قبل أن تنفجر.

تجهَّز بعض أنواع هذه القنابل بمعززات صاروخية تنشط أثناء الهبوط، مما يزيد من سرعتها ويعزز طاقتها الحركية إلى أقصى حد. ووفقا لمبادئ الفيزياء فإن تركيز القوة في مساحة صغرى يؤدي إلى زيادة الضغط على نقطة التأثير، مما يسهل اختراق عدة طبقات من المواد الصلبة.

عند اختراق القنبلة للهدف، ينتج عن الرأس الحربي انفجار قوي يُحدث موجة صدمة وضغط شديدين في المساحة الضيقة، كما تتفكك القنبلة إلى شظايا معدنية عالية السرعة، مما يؤدي إلى تدمير الهياكل الداخلية وإحداث أضرار إضافية، وحتى لو لم يُدمّر الهدف بالكامل، فإن الشظايا وموجة الضغط الزائد تُسببان أضرارا جسيمة.

محطات استخدمت فيها

يوم 13 فبراير/شباط 1991 ألقت طائرتان أميركيتان من نوع "إف-117" قنابل خارقة للتحصينات على الملجأ رقم 25 في حي العامرية ببغداد، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

استخدمتها القوات الجوية الأميركية أثناء حملة القصف التي قادها حلف شمال الأطلسي على صربيا عام 1999، وكذلك في المراحل الأولى من التدخلات في أفغانستان والعراق في عامي 2002 و2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت أميركا تصدر نماذج من هذه الأسلحة إلى إسرائيل وكوريا الجنوبية.

عام 2006 ألقتها إسرائيل على مواقع حزب الله أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وفي عام 2014 ألقتها إسرائيل أثناء حربها على قطاع غزة مستهدفة أحياء كثيفة السكان، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير عشرات المباني السكنية، واستخدمتها أيضا في الحروب اللاحقة بهدف تدمير الأنفاق العسكرية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2024 ألقت الطائرات الإسرائيلية عددا من هذه القنابل على حي في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتالت بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقادة في الحزب وآخرين من الحرس الثوري الإيراني.