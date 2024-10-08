"جهاد" صاروخ باليستي كشفت عنه إيران في ذروة التوتر مع إسرائيل

"جهاد" صاروخ أرض أرض باليستي إيراني، يصل مداه 1000 كيلومتر، وتبلغ سرعته أكثر من 8 ماخات، يمثل أحدث نموذج في المنظومة الصاروخية الباليستية في إيران.

وقد كشفت عنه طهران في خضم التوتر المتصاعد مع إسرائيل إثر اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في قلب طهران، واتهام الأخيرة "الكيان الصهيوني" بتنفيذه.

التصنيع والتدشين

كشفت إيران عن صاروخ "جهاد" الباليستي لأول مرة في 21 سبتمبر/أيلول 2024، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس (1980 – 1988)، وهو ذكرى انطلاقة الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت خلال تلك الفترة، وذلك في استعراض عسكري كبير جدا أقامته بمحاذاة ضريح قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الصاروخ الجديد تم تطويره من قِبل قوة الجو-فضاء التابعة له، كما اعتبرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالفارسية أن الصاروخ الجديد نسخة مطورة عن صاروخ "قيام" الباليستي، الذي يعتبر أول صاروخ إيراني يعمل بالوقود السائل.

وأثناء الاستعراض العسكري قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "قدرات إيران الدفاعية والردعية نمت كثيرا، لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة".

وأضاف "نعلن للعالم بقوة أنه فضلا عن الدفاع عن بلدنا يمكننا من خلال الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية الحفاظ على السلم والأمن في منطقتنا وإيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي".

ويبدو أن الإعلان الرسمي عن هذا الصاروخ جاء بعد مضي 5 أعوام على تدشينه العملي؛ إذ استخدمه الحرس الثوري لأول مرة في 18 يونيو/حزيران 2017 في هجومه الصاروخي على مقار لمن سماهم "الإرهابيين والتكفيريين" في دير الزور شرقي سوريا، انتقاما لضحايا هجومين استهدفا -قبل الهجوم بأيام- مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني في طهران، وتبناهما حينها تنظيم الدولة الإسلامية.

جهاد مغنية

بعد تسمية إيران، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، أحد صواريخها الباليستية باسم صاروخ عماد، الذي سُمي باسم عماد مغنية، أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله اللبناني -والذي قاد عام 2006 العمليات الميدانية للمقاومة إبان حرب تموز 2006، واغتيل في 12 فبراير/شباط 2008 في العاصمة السورية دمشق بتفجير سيارة مفخخة كان داخلها- ارتأت إيران هذه المرة أن تحيي ذكر نجله جهاد عبر إطلاق اسمه على صاروخها الجديد.

وجهاد عماد مغنية هو الآخر كان قياديا عسكريا في حزب الله، وقُتل في يناير/كانون الثاني 2015 رفقة خمسة من رفاقه في غارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في مدينة القنيطرة السورية.

المواصفات

النوعية: صاروخ باليستي بعيد المدى.

صاروخ باليستي بعيد المدى. إجمالي الوزن: 7 آلاف و29 كيلوغراما.

7 آلاف و29 كيلوغراما. زنة الرأس الحربية: 591 كيلوغراما.

591 كيلوغراما. الطول: 11 مترا و85 سنتيمترا.

11 مترا و85 سنتيمترا. القطر: 88 سنتيمترا.

88 سنتيمترا. الوقود: سائل من مرحلة واحدة.

سائل من مرحلة واحدة. منصة الإطلاق: مزدوجة.

القدرات والمميزات

يبلغ مدى صاروخ جهاد الباليستي ألف كيلومتر، ويستطيع ضرب أهداف على بعد هذه المسافة بدقة عالية، نظرا لسرعته الفائقة التي تقدر بنحو 2935 مترا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من 8 ماخات (الماخ يعادل سرعة الصوت).

ويتمكن عبر مقدمته المخروطية من تقليل مقاومة الهواء وزيادة استقراره وديناميكيته، كما أنه قادر على التخفي عن الرادارات بسبب سرعته الفائقة، مما يمكّنه من المناورة بعد انفصال رأسه الحربية عن جسم الصاروخ، والانقضاض بسرعة فائقة على الأهداف.

يستخدم صاروخ جهاد الباليستي منصة إطلاق مزدوجة، ما يزيد من كفاءته التشغيلية ويجعله سلاحا مناسبا للعمليات الصاروخية الهجينة، إلى جانب إطلاق منظومات باليستية أخرى مثل عماد وقيام ودزفول وذو الفقار لإرباك المضادات الجوية المعادية.

يحلق هذا الصاروخ بعد الإطلاق داخل الغلاف الجوي مما يصعب على الرادارات اكتشافه، ويعتبر "صاروخا اقتصاديا" لأن نفقات تصنيعه قليلة مقارنة مع الصواريخ الباليستية الأخرى.