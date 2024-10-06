المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

تربط بين سوريا ولبنان 6 معابر حدودية رسمية، افتتح آخرها عام 2022، وتستخدم جميعها للحركة التجارية والمدنية، واستخدمت خلال الثورة السورية نقطة عبور للاجئين نحو لبنان، تعرض بعضها للإغلاق سنوات عديدة، وتخضع لسيطرة النظام السوري. أما المعابر غير النظامية فيصل عددها إلى 17 معبرا تسيطر عليها عصابات وعشائر، وتعنى بكل أنواع التهريب والتجارة المخالفة للقانون.

في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024 شنت إسرائيل غارة على معبر المصنع الحدودي، واستهدفته بقنابل أدت إلى تدميره كله، وإحداث حفرة قطرها عدة أمتار، مما اضطر اللاجئين من لبنان للسير على الأقدام للعبور إلى سوريا.

معبر جديدة يابوس (معبر المصنع)

معبر المصنع هو المعبر الرئيسي بين سوريا ولبنان، يقع بين بلدة جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق، وبلدة المصنع اللبنانية. ويبعد عن العاصمة السورية نحو 40 كيلومترا، في حين يبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 100 كيلومتر.

أهميته

هو البوابة البرية الأساسية بين البلدين، ويشهد حركة مرور كبيرة من المسافرين والبضائع، خاصة مع اعتماد العديد من السوريين عليه للسفر عبر مطار بيروت الدولي بعد تعطل العديد من المطارات السورية بعد بدء الثورة السورية.

كما أدى المعبر دورا مهما منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ أصبح بوابة رئيسية للهرب إلى لبنان سواء للجوء أو للسفر إلى دول أخرى.

إغلاق المعبر

أغلق المعبر عدة مرات لأسباب مختلفة، فقد أغلقته السلطات السورية في إجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا عام 2020، مع استثناء مرور سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع بعد فحص سائقيها.

قصف المعبر

أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 2024 استهدفت غارة إسرائيلية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024 معبر المصنع، مما أدى إلى تدميره، وتركت الغارة حفرة بقطر 4 أمتار على الطريق الرئيسي للمعبر.

وصرحت إسرائيل بأنها "قصفت معبرا طوله نحو 3.5 كيلومترات على الحدود اللبنانية السورية "استخدمه حزب الله لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا"، ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الغارة أدت إلى تدمير ما قال إنه "نفق"، إضافة إلى "مبان عسكرية ومخازن أسلحة".

وشهد المعبر خلال أيام الحرب عبور مئات آلاف اللاجئين إلى الأراضي السورية هربا من الغارات الإسرائيلية، معظمهم من السوريين وفق ما صرحت به السلطات اللبنانية.

معبر الدبوسية

وهو معبر افتتح عام 2007، ويعدّ ثاني أهم معبر بين البلدين، يربط بين قرية العبودية في محافظة عكار في لبنان وقرية الدبوسية في محافظة حمص بسوريا.

أهمية المعبر

يؤدي المعبر دورا مهما في نقل البضائع التجارية بين شمال لبنان والمناطق الوسطى والشمالية السورية، وتنقل عن طريقه المواد الغذائية والمحروقات والمنتجات الزراعية.

كما يعد ممرا رئيسيا لسكان المنطقة الحدودية، إذ يعبر عن طريقه سكان المنطقتين للدراسة والعمل وغير ذلك.

إغلاق المعبر

أغلق المعبر خلال الثورة السورية عدة مرات، لا سيما أثناء حصار مدينة حمص، وبعد سيطرة النظام السوري على المنطقة أُعيد افتتاحه، وشهد عملية ترميم في مايو/أيار 2024.

وقد أغلق المعبر من الجهة اللبنانية عام 2021 بسبب انقطاع الكهرباء وغياب المحروقات، مما أدى إلى تعطيل النظام الإلكتروني العام في المعبر.

معبر العريضة

وهو أحد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان، ويقع بين قرية العريضة في محافظة عكار شمال البلاد، ومحافظة طرطوس السورية.

أهمية المعبر

يعدّ المعبر نقطة عبور البضائع من مرفأ طرابلس اللبناني إلى طرطوس والعكس، ويسهم في تخفيف الضغط على المرافئ والموانئ السورية واللبنانية من خلال تسهيل النقل البري.

ويكتسب أهمية تجارية بهذه الحركة التجارية، إضافة إلى نقل البضائع بين البلدين من منتجات زراعية ومواد بناء ومحروقات وغيرها.

كما يستخدم معبر العريضة لحركة المسافرين للعمل أو زيارة الأقارب أو التجارة وغيرها. وقبل بدء الثورة السورية كان يشهد حركة تدفق للسياح والزوار الذين يعبرون بين البلدين.

معبر للاجئين

خلال الثورة السورية استخدم المعبر نقطة عبور للاجئين السوريين إلى لبنان، لا سيما لسكان المناطق الشمالية.

وبعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2024 استخدم لاستقبال العائلات اللبنانية النازحة هربا من الغارات الإسرائيلية.

وقد لجأت بعض العائلات إلى أقاربها، في حين استقر بعضها الآخر في معسكر الطلائع، الذي جُهّز لاستقبال اللاجئين اللبنانيين، حيث يتم تسجيل بياناتهم ومن ثم يرسلون إلى مناطق استضافة مناسبة.

معبر جوسية

وهو معبر رسمي يربط بين بلدة جوسية في منطقة القصير بريف حمص الغربي في سوريا، وبين وقرى القاع اللبنانية، ويمرّ به الطريق الرئيسي بين القصير في محافظة حمص وقرى القاع.

أهمية المعبر

أتاح معبر جوسية الوصول إلى مدينة حمص التي تعدّ حاضر تجارية وإدارية مهمة، ويعدّ المعبر بالنسبة للبنانيين نقطة رئيسية لنقل البضائع وتسهيل المواصلات بين البلدين. كما استخدم لتهريب المواد الغذائية والمحروقات في المناطق التي طالها الحصار خلال الثورة السورية.

إغلاق المعبر

أغلق المعبر في نهاية عام 2012 بعد أن سيطرت قوات المعارضة السورية على مدينة القصير ومعبرها، إلا أن النظام السوري تمكن عام 2013 من السيطرة على القصير، بمساندة من حزب الله اللبناني، وأصبح المعبر الحدودي تابعا للنظام.

بقي المعبر مغلقا نحو 5 سنوات، وفي تلك الفترة استخدمه حزب الله نقطة عسكرية ومنع الحركة التجارية والمدنية، وأصبح معبرا لتهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية للحزب من وإلى سوريا.

إعادة افتتاح المعبر

في عام 2017 أعيد افتتاح المعبر للحركة التجارية والمدنية بين الجانبين، بعد حملة ترميم، إذ شهد معارك ضارية بين المعارضة والنظام السوري خلال حصار القصير.

معبر تلكلخ

أنشئ المعبر عام 2009، ويربط بين مدينة تلكلخ الواقعة في الجزء الغربي من محافظة حمص قرب الحدود اللبنانية وبين منطقة وادي خالد الواقعة شمال لبنان في محافظة عكار، وهي منطقة ريفية جبلية.

أهمية المعبر

يربط المعبر بين شمال لبنان ووسط وغرب سوريا، وله دور مهم في تسهيل الحركة اليومية بين سكان المنطقتين، كما يوفر طريقا أقصر للمسافرين بين شمال لبنان وغرب سوريا.

وقد استخدم المعبر للتجارة ونقل المحروقات والمواد الزراعية، ويعتمد عليه سكان منطقة وادي خالد لتأمين احتياجاتهم اليومية من سوريا.

أما على الصعيد المدني فيستخدم، كبقية المعابر بين البلدية، للعمل والتجارة والدراسة والزيارات العائلة، إذ إن جذور سكان منطقة وادي خالد تعود إلى سوريا.

وقد استخدم خلال الثورة السورية لعبور موجات كبيرة من اللاجئين السوريين.

معبر مطربا

وهو معبر جديد افتتح عام 2022، يصل بين منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي ومنطقة الهرمل في لبنان، وقبل إنشائه كان سكان الهرمل يعانون بشكل يومي أثناء الذهاب إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع.

كما أن افتتاح معبر مطربا كان يهدف إلى زيادة الحركة التجارية والسياحية بين سوريا ولبنان.

المعابر غير النظامية

بسبب الامتداد الكبير بين الحدود اللبنانية والسورية انتشرت المعابر غير النظامية، ووصل عددها إلى 17 معبرا تسيطر عليها عشائر، وهي بعيدة عن الرقابة، ويحمل بعضها أسماء العشائر التي تسيطر عليها.

وتستخدم بعض هذه المعابر لتهريب المخدرات والسلاح والسيارات المسروقة ومختلف أصناف التجارة غير المشروعة.