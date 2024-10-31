وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.. نسوية مساندة لإسرائيل

سياسية ألمانية تنتمي لحزب الخضر الألماني، شغلت منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2021، درست القانون والعلوم السياسية، بدأت مسيرتها السياسية عام 2005. عرفت بدفاعها عن قضايا التغير المناخي وتطوير دور ألمانيا في السياسة الخارجية، إضافة لتبنيها مواقف حازمة بشأن قضايا الأمن الأوروبي والعلاقات مع عدد من الدول منها الصين وروسيا.

تصنف بيربوك ضمن أبرز السياسيين الألمان المؤيدين لإسرائيل، وتعتبر أن "أمن إسرائيل من أمن ألمانيا"، واشتهرت بدعمها الواضح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المولد والنشأة

ولدت أنالينا بيربوك يوم 15 ديسمبر/كانون الثاني 1980 في مدينة هانوفر الألمانية، نشأت في أسرة نشطة سياسيا تعارض زيادة النفوذ العسكري.

والدها مهندس ميكانيكي، ووالدتها باحثة اجتماعية. وفي ثمانينيات القرن العشرين اعتاد والدها اصطحابها معه إلى مظاهرات مناهضة لاستخدام الأسلحة النووية.

كانت في صباها تلعب رياضة القفز على الترامبولين، وشاركت في كثير من مسابقاتها وأحرزت 3 ميداليات برونزية في بطولات ألمانية.

الدراسة والتكوين العلمي

أنهت الثانوية العامة عام 2000، والتحقت بجامعة هامبورغ لدراسة بكالوريوس العلوم السياسية.

عام 2005 حصلت على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن، وتناولت في بحثها مستقبل ألمانيا والتغيرات السياسية والاقتصادية المرتقبة، لكنها اتهمت بالسرقة الأدبية في أطروحتها، بسبب احتوائها على نصوص واقتباسات من مصادر لم يتم الإشارة إليها.

عام 2008 التحقت بجامعة برلين الحرة لدراسة الدكتوراه، لكنها لم تكملها.

التجربة السياسية

بدأت بيربوك تجربتها السياسية عام 2005 عند التحاقها بحزب الخضر الألماني، وبعد 4 سنوات أصبحت رئيسة الحزب في ولاية براندنبورغ، والمتحدثة باسم مجموعة العمل الأوروبية للحزب حتى عام 2013.

انتخبت لعضوية البرلمان الألماني (البوندستاغ) عام 2013، ركزت في ولايتها الأولى على الشؤون الأوروبية والسياسات البيئية، خاصة قضايا المناخ والطاقة، أما في ولايتها الثانية التي بدأت عام 2017 فتحولت اهتماماتها إلى الشؤون المحلية والسياسات البيئية والاجتماعية.

انتخبت عام 2018 في القيادة المشتركة لحزب الخضر إلى جانب روبرت هابيك، مما جعلها أحد أبرز الوجوه في الحزب وفي السياسة الألمانية.

رشحها حزبها لمنصب المستشارة الألمانية، وفي حملتها الانتخابية دعت للتجديد وتحديث السياسات الألمانية في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية، لكنها فشلت في الحصول على المنصب.

في نوفمبر/تشرين الثاني أعلن حزب الخضر تولي بيربوك وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

تعارض بيربوك مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2″، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتعتقد أن هذا المشروع يعزز اعتماد ألمانيا وأوروبا على الغاز الروسي، الأمر الذي يهدد أمن الطاقة الأوروبي، ويزيد نفوذ روسيا السياسي في المنطقة.

كما دعت إلى تنويع مصادر الطاقة في أوروبا والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتؤيد فرض مواقف حازمة تجاه روسيا لحماية ما تسميه القيم والمصالح الأوروبية.

بيربوك والنسوية

تعتبر أنالينا بيربوك من أبرز المدافعات عن قضايا المرأة والنسوية في السياسة الألمانية، وتختلف في هذا الشأن عن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي كانت تتجنب التحدث عن نفسها باعتبارها "نسوية".

تسعى بيربوك لإدخال سياسات "تعزز المساواة بين الجنسين وتعطي المرأة أولوية كبرى في المجتمع الألماني".

بيربوك والحرب على قطاع غزة

في زيارتها الأولى إلى إسرائيل عبّرت أنالينا بيربوك عن دعمها التام للموقف الرسمي الإسرائيلي، وجاءت الزيارة بعد أسبوع تقريبا من اندلاع الحرب على غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهدفت في زيارتها إلى إظهار تأييدها ودعمها لدولة الاحتلال.

وبمناسبة مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول ألقت بيربوك كلمة قالت فيها إن "أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضا، والدفاع عن النفس لا يعني مهاجمة الإرهابيين فحسب، بل تدميرهم".

وأضافت أنه عندما يختبئ من وصفتهم بـ"إرهابيي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس خلف الناس وخلف المدارس، سنجد أنفسنا في مناطق معقدة للغاية، لكن هذا لا يعني أن نتفاداها".

وترى بيربوك أن المرافق المدنية الفلسطينية من مدارس ومستشفيات ومنازل ليست بحاجة للحماية، مبررة ذلك بأن "الإرهابيين ينتهكونها"، حسب قولها.

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