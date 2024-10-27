محمد صباحي ممثل المرشد الإيراني في مدينة كازرون

محمد صباحي رجل دين إيراني، وهو ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة كازرون وإمام مسجد فيها، ولد عام 1973، وقتل عام 2024 بطلق ناري على يد رجل قيل إنه من المحاربين القدامى في إيران، ليصبح ثالث إمام جمعة يقتل في المدينة منذ قيام الثورة الإيرانية نهاية سبعينيات القرن العشرين.

وقبل صباحي قتل إماما جمعة في مدينة كازرون هما محمد خرسند عام 2019 (قتل طعنا) وعبد الرحيم رحمان دانشجو عام 1981، وقد قتل بثلاث رصاصات قرب منزله، ونسبت السلطات هذا الاغتيال إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

المولد والنشأة

وُلد محمد صباحي في أبريل/نيسان 1973 في مدينة قادر آباد بمحافظة فارس.

الدراسة والتكوين العلمي

أكمل صباحي تعليمه الأساسي والثانوي في مدينة قادر آباد، ثم التحق عام 1993 بالحوزة العلمية بمدينة كازرون، وهناك بدأ دراسته الدينية.

وانتقل صباحي لاحقا إلى حوزة قم لمتابعة دراساته العليا، وهناك درس الفقه وأصوله ومعارف دينية أخرى على يد بعض كبار أئمة الشيعة في قم، ومنهم مكارم شيرازي وجواد آملي.

وكان صباحي أحد تلامذة إمام قادر آباد سابقا محمد الحسيني، وتولى مسؤولية مكتب بنيادي الإمام السابق لمدينة كازرون.

التجربة الدينية والسياسية

نشط صباحي في التدريس بالحوزة العلمية، وأدار مكتب الإمام بنيادي في مدينة كازرون، وعام 2003 بدأ بإمامة مسجد جامع الزهراء في المدينة.

وعام 2010 شغل صباحي منصب إمام الجمعة في مدينة خرامة، وبقي في هذا المنصب 9 سنوات، أثناء حكم داريوش دهقان نائب الوالي والمحافظ الخاص للمدينة آنذاك.

وشغل صباحي منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة التمثيلية للفقهاء في محافظة فارس في فترة ولاية إيماني، وعمل أيضا نائبا تنفيذيا لمكتب إيماني في مدينة شيراز، مما أضاف له خبرات إدارية ودينية مهمة.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عيّن رسميا إمام جمعة في مدينة كازرون بعد اختياره من مجلس السياسات لأئمة الجمعة، وذلك خلفا للإمام محمد حرسند، الذي قتل عامها، وأدى صباحي دورا في تسيير شؤون المدينة وقيادة عدد من المبادرات الخيرية فيها.

الوفاة

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية مقتل محمد صباحي، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقب خروجه من صلاة الجمعة مباشرة، إذ أصيب بطلق ناري في رأسه على يد شخص مجهول.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن صباحي خضع لعملية جراحية عقب إطلاق النار عليه، ولكنه توفي متأثرا بجراحه، لافتة إلى أن الشخص المهاجم ينتمي للمحاربين القدامى وتم تحييده على الفور.

وقال حاكم مدينة محمد علي بُخرد كازرون "إن الجاني أقدم على هذا الفعل لأسباب غير معروفة"، مستبعدا "الدوافع الإرهابية"، ومتوقعا وجود خلاف شخصي.