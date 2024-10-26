القواعد الجوية الإيرانية مواقعها ومحتوياتها وقدراتها

تملك إيران عشرات القواعد الجوية، التي تنتشر على طول البلاد وعرضها، وتشمل قواعد تكتيكية وقواعد قتالية ولوجستية، تتوزع على 3 مناطق قيادة: الغربية والجنوبية والشرقية.

وتتبع هذه القواعد للقوات الجوية الإيرانية أو الحرس الثوري، وتنفذ مهام عسكرية وأمنية متعددة، تشمل الهجوم والاعتراض والدفاع والاستطلاع والتجسس، كما تقدم خدمات الصيانة والتخزين والتدريب والنقل الجوي، فضلا عن بعض المهام المدنية، مثل عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وتعود معظم الطائرات الحربية التي تتمركز في القواعد إلى عقود مضت، بما في ذلك الطائرات الروسية "ميغ" و"سوخوي"، التي حازتها إيران مطلع تسعينيات القرن الـ20، والطائرات الصينية "إف-7″، التي اشترتها خلال الثمانينيات، فضلا عن المقاتلات الأميركية "إف-4″ و"إف-5" والطائرات الفرنسية "ميراج" التي يمتلكها سلاح الجو الإيراني منذ حقبة الشاه محمد رضا بهلوي قبل 1979.

وكانت القوات الجوية الإيرانية قبل ثورة عام 1979 من أكبر وأقوى القوات الجوية في العالم، وقد أنهكتها الحرب مع العراق (1980- 1988) والعقوبات القاسية والمستمرة على البلاد على مدى عقود، مما أدى إلى تقليص قواتها وتراجع كفاءتها.

وحرصت إيران، منذ نهاية حربها مع العراق، على تطوير صناعة الطائرات المسيرة، الذي أصبح هدفا إستراتيجيا لها. وبمرور السنوات، امتلكت القواعد الجوية الإيرانية أسطولا كبيرا ومتطورا محليّ الصنع من المسيرات، مثل كرار وشاهد وفطرس ومهاجر وسيمرغ وكمان، الأمر الذي رفع قدراتها القتالية والاستطلاعية.

وفي ما يلي أبرز القواعد الجوية الإيرانية ومهامها والأسراب التي تتمركز فيها:

قاعدة مهر آباد الجوية

تقع قاعدة مهر آباد بالقرب من العاصمة طهران شمالي إيران، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الأولى في البلاد، وتتبع قيادة المنطقة الغربية، وإلى جانبها يقع مطار طهران الدولي الذي يستخدم للأغراض المدنية.

ويتمركز في القاعدة سرب "المقاتلات التكتيكية 11″، الذي يشغل طائرات "ميغ- 29 آي" و"ميغ -29 يو بي"، وسرب النقل الجوي التكتيكي 11، بطائرات "سي-130 إي" و"سي-130 إتش"، وسرب نقل المروحيات، ويشغل طائرات "سي إتش-47 سي"، وسرب طائرات "إف-27″، ويضم طرازين منها "400 إم" و"600″، وتضم القاعدة كذلك سرب نقل كبار الشخصيات وسربي استطلاع وسربًا للبحث والإنقاذ.

وتحتوي القاعدة على 3 مدارج، وتشتمل على مرافق الصيانة الرئيسية لطائرات "إف-14 إيه"، ومرافق تابعة لشركة صناعات الطائرات الإيرانية، وفيها مقر شركة دعم وتصنيع المروحيات الإيرانية، المسؤولة عن صيانة وتطوير أسطول مروحيات المنطقة الغربية.

قاعدة تبريز الجوية (الشهيد فكوري)

تقع قاعدة الشهيد فكوري بالقرب من مدينة تبريز، شمالي غرب إيران، وتتميز بقربها من الحدود مع كل من أذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الثانية للقوات الإيرانية، افتتحت عام 1946، وتتبع قيادة المنطقة الغربية.

وتنفذ القاعدة مهام حربية متعددة، من بينها القتال والاستطلاع والتجسس والحرب السيبرانية، وفيها يتم تصنيع قطع غيار للطائرات والمسيرات، فضلا عن تقديم خدمة الصيانة الشاملة للطائرات الحربية.

وتتمركز فيها 3 أسراب مقاتلة، هي سرب المقاتلات التكتيكية رقم 2 الذي يشغل طائرات " إف-5 إي" وطائرات "إف-5 إف"، وسرب المقاتلات التكتيكية رقم 22 الذي يشغل طائرات "ميغ-29 آي" و"طائرات "ميغ-29 يو بي" وسرب المقاتلات التكتيكية رقم 23، ويشغل طائرات "إف-5 إي ساغي" و"إف-5 إف ساغي 2″.

وتضم القاعدة كذلك طائرات مسيرة متطورة، وهي المقر الرئيسي لقيادة المروحيات الشمالية وقيادة الدعم اللوجستي للطائرات بدون طيار، وتضم سربا للبحث والإنقاذ، يشغل طائرات بيل 214.

وهذه القاعدة هي مقر ثاني أكبر موقع صواريخ باليستية في إيران، وهو مشيد تحت الأرض، ويُعتقد أنه يحتوي على مخازن ومنصات لإطلاق صواريخ من طراز شهاب 1 و2 و3، التي يغطي مداها الإقليم بأكمله، وقد يصل إلى أجزاء من أوروبا الشرقية والوسطى.

قاعدة نوجه الجوية

تقع قاعدة نوجه الجوية غرب محافظة همدان، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الثالثة لسلاح الجو الإيراني، وتحتوي على 3 مدارج، إضافة إلى مرافق متقدمة لصيانة المعدات العسكرية ومخازن للذخيرة وحظائر واسعة للطائرات.

ويتمركز فيها سرب المقاتلات التكتيكية رقم 31، ويشغل طائرات "إف-4 إي"، وسرب الاستطلاع التكتيكي رقم 31، ويشغل طائرات "آر إف-4 إي"، إضافة إلى سرب للبحث والإنقاذ، يستخدم طائرات بيل 214.

وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سمحت السلطات الإيرانية عام 2016 للقوات الجوية الروسية بنشر طائرات حربية في القاعدة، والحصول على الخدمات اللوجستية، كالتزود بالوقود والصيانة ونحوها، بغرض دعم العمليات القتالية في سوريا وتنفيذ غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

قاعدة وحدتي الجوية

تقع قاعدة وحدتي في دزفول بمحافظة خوزستان جنوبي غرب إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الرابعة لسلاح الجو الإيراني، ومن أهم قواعده في البلاد.

ويتمركز فيها سرب المقاتلات التكتيكية رقم 41، ويشغل طائرات "إف-5 إي" و"إف-5 إف"، وسرب المقاتلات التكتيكية رقم 43، ويشغل طائرات "إف-5 إف"، كما تضم القاعدة سربا للبحث والإنقاذ، يستخدم طائرات بيل 214.

وتقدم القاعدة مهام لوجستية وتكتيكية وخدمة صيانة أساسية للطائرات المقاتلة ودورات تدريبية متقدمة للطيارين الجدد.

وكان لهذه القاعدة دور محوري في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، إذ قامت بمهام الرصد والمراقبة على طول الحدود مع العراق، لرصد الهجمات الجوية العراقية والتصدي لها، ونفذت الطائرات الحربية الإيرانية منها غارات جوية على العراق.

قاعدة العميدية الجوية

تقع قاعدة العميدية (الشهيد أردستاني) في مدينة العميدية بمحافظة خوزستان جنوبي غرب إيران، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الخامسة، وتتبع لقيادة المنطقة الغربية.

وتتمركز في القاعدة 3 أسراب مقاتلات تكتيكية، هي: السرب 51 والسرب 52 والسرب 53، وتشغل طائرات "إف-7 إن" وطائرات "إف تي-7 إن"، كما تضم القاعدة طائرات خفيفة متنوعة.

وتحتوي قاعدة العميدية على مدرجين، إضافة إلى مستودعات ذخيرة وحظائر للطائرات ومنظومتي الدفاع الجوي مرصاد وصياد.

قاعدة ياسيني

تقع قاعدة ياسيني (الشهيد علي رضا ياسيني) بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية جنوبي غرب إيران، وهي القاعدة الجوية التكتيكية السادسة، وتتبع لقيادة المنطقة الجنوبية، وتستخدم للأغراض المدنية والعسكرية.

وتحتوي القاعدة على مدرجين، وهي مقر سرب المقاتلات التكتيكية رقم 61، الذي يشغل طائرات "إف-4 إي"، وتحتوي على سرب للبحث والإنقاذ يستخدم طائرات بيل 214. ولقربها من الحدود العراقية، كان للقاعدة دور فعال في الحرب العراقية الإيرانية.

قاعدة الشهيد دوران (قاعدة شيراز)

تقع قاعدة الشهيد دوران الجوية في مدينة شيراز بمحافظة فارس، وهي القاعدة الجوية التكتيكية السابعة لسلاح الجو الإيراني، وتتبع قيادة المنطقة الغربية، وتحتوي على مدرجين، وتستخدم للأغراض المدنية إلى جانب الاستخدام العسكري.

ويتمركز فيها سربا النقل الجوي التكتيكي رقم 71 و72، ويشغلان طائرات "سي-130 إي" و"سي-130 إتش"، وسرب النقل الجوي التكتيكي رقم 73، ويشغل طائرات "آي إل-76 تي دي"، وأسراب المقاتلات التكتيكية 71 و72 و73، وتشغل طائرات "سو-24 إم كيه"، وسرب مضادات الغواصات رقم 71، ويشغل طائرات "بي-3 إف".

والقاعدة مقر سرب الاتصال، الذي يستخدم طائرة "بي سي- 6" بطرازيها "بي 2" و"إتش 2″، وفيها تستقر المجموعة السابعة للبحوث العلمية والتقنية، التي تستخدم طائرات بيل 214.

قاعدة هشتم شيكاري الجوية

تقع قاعدة هشتم شيكاري (الشهيد عباس بابائي)، شمالي شرق مدينة أصفهان وسط إيران، لذلك يُطلق عليها "قلب الدفاع الجوي للبلاد"، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الثامنة، والقاعدة الجوية المركزية لسلاح الجو الإيراني.

وتضم أسراب المقاتلات التكتيكية، 81 و82 و83، التي تشغل جميعها طائرات "إف- 14 آي"، وسرب المقاتلات التكتيكي 85، الذي يشغل طائرات "إف-5 آي" و"إف-5 بي" و"بي إف تي-7 إن"، وكتيبة سوخوي المقاتلة 24.

ويتمركز في القاعدة سرب التدريب رقم 84، بطائرات "بي سي-7" والطائرة محلية الصنع "إس-68" و"ياك-130″، وتضم سرب بحث وإنقاذ، يشغل طائرات بيل 214، وفيها مركز صيانة لمقاتلات "إف-14".

وقد زُودت القاعدة بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" لحماية أهم المنشآت النووية في البلاد، التي تقع بالقرب منها، مثل منشأة نطنز ومركز أصفهان لمعالجة اليورانيوم.

قاعدة بندر عباس الجوية

تقع قاعدة بندر عباس (الشهيد عبد الكريمي) جنوبي إيران على ساحل مضيق هرمز، وهي القاعدة الجوية التكتيكية التاسعة، وتتبع قيادة المنطقة الجنوبية لسلاح الجو الإيراني، ويستخدم مطارها للأغراض المدنية والعسكرية، وبالقرب منها قاعدة بحرية تحمل الاسم نفسه.

ويتمركز فيها سرب المقاتلات التكتيكية 91، ويشغل طائرات "إف-4 إي"، وسرب الطائرات بدون طيار "مهاجر 4″، وسرب للبحث والإنقاذ، وفيها مرفق صيانة أساسي وقاعة محاكاة لطائرات "إف- 4".

قاعدة كوناراك الجوية

تقع قاعدة كوناراك في مدينة تشابهار على خليج عمان جنوبي إيران، وهي القاعدة الجوية التكتيكية العاشرة لسلاح الجو الإيراني، وتحتوي على مدرج واحد.

وهي مقر سرب المقاتلات التكتيكية رقم 101، الذي يشغل طائرات "إف-4 دي"، ومقر سرب المقاتلات التكتيكية رقم 102، الذي يشغل طائرات ميراج "إف-1 إي كيو" وطائرات "إف-1 بي كيو".

قاعدة قلعه مرغي الجوية

تقع قاعدة قلعه مرغي الجوية بالقرب من طهران شمالي إيران، وتتبع قيادة المنطقة الشرقية للقوات الجوية الإيرانية، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الـ11، وتخدم الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.

وتعمل القاعدة منشأة دعم وإصلاح مركزية لطائرات القوات الجوية الإيرانية والحرس الثوري، وتحتوي على مدرج واحد، يخدم القوات الجوية الإيرانية وأسراب التدريب التابعة لها، وتتمركز فيها كتيبة مروحيات نقل، تشغل مروحيات بيل 214 آي.

قاعدة الشهيد هاشمي نجاد

تقع قاعدة الشهيد هاشمي نجاد في مشهد، شمالي شرق إيران، على مقربة من الحدود الإيرانية مع تركمانستان وأفغانستان، وهي القاعدة الجوية التكتيكية الـ14 للقوات الجوية الإيرانية، وتتبع قيادة المنطقة الشرقية.

ويتمركز فيها سرب المقاتلات التكتيكية رقم 141، الذي يشغل طائرات "إف-5 إي" و"إف-5 إف"، كما تضم مرافق الصيانة الرئيسية لقيادة المنطقة الشرقية، وتضم مدرجين، وتُستخدم كذلك مطارًا دوليا للأغراض المدنية.

وفي العامين 1997 و1998، ومع تزايد التوترات بين إيران ونظام حركة طالبان في أفغانستان، طورت القوات الجوية الإيرانية القاعدة، وأصبحت مقرا لـ25 طائرة مقاتلة من طراز "ميراج إف-1 إي كيو"، وزودت بصواريخ متطورة ونظام رادار متقدم، يعمل بمدى يصل إلى 500 كيلومتر.

وعام 2000، أجرى الحرس الثوري الإيراني تجربة إطلاق صاروخ شهاب-3 من منصة متحركة داخل القاعدة، وفي العام نفسه شاركت مقاتلات وطائرات مروحية متمركزة في القاعدة في عمليات مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الأفغانية.

قاعدة عقاب 44

أعلنت السلطات الإيرانية عنها مطلع فبراير/شباط 2023، ولم تصرح بموقعها على وجه التعيين، غير أنها مبنية على عمق مئات الأمتار تحت الأرض في عمق الجبال الإيرانية.

و"عقاب 44″ منشأة عسكرية متعددة الأغراض، قادرة على تخزين وتشغيل جميع أنواع المقاتلات والقاذفات والطائرات المسيرة، ومجهزة لشن غارات جوية سريعة ومفاجئة والقيام بعمليات عسكرية بعيدة المدى.

وتوفر القاعدة مأوى محميا للمقاتلات، فهي مصممة لمقاومة القنابل الخارقة التحصينات، ومجهزة بأنظمة إلكترونية وقنابل وصواريخ ذكية مثل ياسين وقائم وآصف وصواريخ كروز بعيدة المدى، وتشتمل على مرافق إنذار ومراقبة ومداخل ومخارج محصنة للطائرات.

ويتمركز فيها سرب المقاتلات التكتيكية رقم 91، ويشغل طائرات "إف-4 إي"، وتحتوي على مركز قيادة وحظائر صيانة وخزانات وقود.

قاعدة كرمانشاه الجوية

تقع قاعدة كرمانشاه في مدينة كرمانشاه غربي إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وهي القاعدة القتالية الجوية الأولى لسلاح الجو الإيراني، وواحدة من كبرى المنشآت العسكرية في البلاد، وتضم مدرجا واحدا، وفيها قسم للاستخدام المدني، يُسمى مطار باختران أو مطار الشهيد أشرفي أصفهاني.

وتضم القاعدة كتيبتي مروحيات هجومية، هما كتيبة الطائرات المروحية الهجومية من طراز "بانها 2091″، وكتيبة المروحيات الهجومية من طراز "بيل 214 آي وبي"، كما تضم كتيبة استطلاع بمروحيات "206 آي وبي".

قاعدة مسجد سليمان

تقع قاعدة مسجد سليمان غربي إيران، وهي القاعدة الجوية القتالية الثانية، وتضم كتيبتي طائرات مروحية هجومية، تشغلان مروحيات "بانها 2091" و"بيل 214 آي"، إضافة إلى كتيبة استطلاع تستخدم مروحيات آي بي 206.

قاعدة كرمان

تقع قاعدة كرمان في مدينة كرمان جنوب شرق إيران، وهي القاعدة الجوية القتالية الثالثة، وتتمركز فيها 3 كتائب مروحيات، هي: كتيبة الطائرات المروحية الهجومية، التي تشغل مروحيات "بانها 2091″، وكتيبة المروحيات الهجومية، التي تشغل مروحيات "بيل 214 آي"، وكتيبة الاستطلاع بمروحيات "آي بي 206".

قاعدة بدر الجوية

تقع قاعدة بدر الجوية في مدينة أصفهان وسط إيران، وهي القاعدة القتالية واللوجستية الرابعة، وتتبع لقوات الحرس الثوري، وتحتوي على مدرج واحد.

وتتمركز فيها كتيبة طائرات مروحية هجومية، تشغل مروحيات "بانها 2091″، وكتيبة طائرات مروحية هجومية ونقل، تستخدم مروحيات "بيل 214 آي"، وكتيبة مروحيات نقل، تستخدم "سي إتش-47 سي"، وكتيبة تدريب تشغل مروحيات "بانها 2091″، ومروحيات "آي بي 205 آي" و"آي بي 206″.

القاعدة 313

تقع "القاعدة 313" في قلب جبال زاغروس غربي إيران، وهي قاعدة سرية إستراتيجية للطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية الإيرانية، تضم 100 طائرة مسيرة قتالية واستطلاعية وقاصفة، مزودة بمنظومات صاروخية متنوعة وقنابل محلية الصنع ومنظومات استطلاع إلكترونية.

وتتمركز في القاعدة طائرات مسيرة من طراز "حيدر 2″ و"كمان 22″ و"كمان 12″ و"أبابيل 5″ و"مهاجر 6″ و"فطرس" و"كرار"، مجهزة بأنواع الذخيرة والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ جو-أرض.

وتضم القاعدة الصاروخ "حيدر 1" المستخدم لتنفيذ عمليات قصف عن بعد، وهو أول صاروخ كروز إيراني يمكن إطلاقه من طائرة بدون طيار، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وسرعة قصوى تبلغ ألف كيلومتر في الساعة. ويُطلق من الطائرات المسيرة "فطرس" و"كمان 22″.

قاعدة الشهيد علي عربي

تقع قاعدة الشهيد علي عربي في زاهدان جنوبي شرق إيران، وهي قاعدة للطائرات المروحية والمسيرة، تابعة للقوات البرية للحرس الثوري، وهي مصممة لهبوط وإقلاع جميع أنواع الطائرات المروحية الهجومية والقتالية واللوجستية والطائرات المسيرة.

افتتحت في مايو/أيار 2023، وهي قاعدة متعددة المهام، تنفذ طائراتها عمليات أمنية ودفاعية وتقوم بمهام البحث والإنقاذ والإغاثة، وتمتاز القاعدة بقدرتها على تقديم خدمات الصيانة والإنزال والإقلاع لعشرات المروحيات في آن واحد، كما توفر خدمات التزود بالوقود.