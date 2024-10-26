أنيس الراوي عالم عراقي مختص في الكيمياء الإشعاعية

أستاذ جامعي وباحث في الكيمياء الإشعاعية وأحد العلماء المتميزين في هذا المجال، ولد في العراق وبدأ مسيرته الأكاديمية في جامعة بغداد، نشر عددا من الأبحاث العلمية والكتب كما أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.

مولد أنيس الراوي ونشأته

ولد أنيس مالك علاوي الراوي في الأول من يوليو/تموز 1945 في العراق، ونشأ بمنطقة العامرية في العاصمة بغداد.

الدراسة والتكوين العلمي

بدأ الراوي مسيرته الأكاديمية في جامعة بغداد بحصوله على درجة بكالوريوس العلوم عام 1967. بعد ذلك سافر إلى بريطانيا لإكمال دراسته فالتحق بجامعة سالفورد ونال بكالوريوس شرف في الكيمياء الإشعاعية عام 1972.

استمر في الجامعة ذاتها ليحصل على درجة الماجستير في الكيمياء الإشعاعية عام 1973، ثم أكمل دراسته ليحصل على درجة الدكتوراه في التخصص نفسه من الجامعة نفسها عام 1976.

التجربة العملية

إلى جانب التدريس، نشر الراوي كتبا وأبحاثا علمية وأشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما أسهم في تقديم برامج تلفزيونية عن الإعجاز العلمي في القرآن.

نشر 45 بحثا أغلبها عالمي في الفترة بين 1976-2006، وأشرف على 28 رسالة ماجستير و21 رسالة دكتوراه.

نفّذ 11 مشروعا دوائيا بالتعاون مع وزارة الصناعة العراقية في الفترة 1998-2000، وأشرف على التعاون العلمي مع معهد الدراسات العليا شمال شرق ويلز في الفترة 1986-2000.

الوظائف والمسؤوليات

شغل الراوي عددا من المناصب منها:

رئيس قسم الكيمياء في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد في الفترة 1984–1996.

رئيس جمعية الشبان المسلمين 1997–2007.

ترأس اللجنة العلمية في جمعية الشبان المسلمين 1997–2005.

عميد كلية العلوم للبنات في جامعة بغداد في الفترة 2003–2006.

مستشار ثقافي في السويد بين عامي 2007–2012.

رئيس تحرير مجلة أم سلمة التابعة لكلية العلوم بجامعة بغداد.

إمام وخطيب مسجد مركز أم المؤمنين خديجة "جامع شيستا" في ستوكهولم.

الكتب والمؤلفات

أعدّ الراوي كتابا بعنوان "في ظلال الملكوت" استعرض فيه التأمل العلمي والديني.

الوفاة

بعد صراع طويل مع مرض عضال، توفي الدكتور أنيس الراوي يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ستوكهولم عاصمة السويد حيث كان يقيم.